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河内朝美领导人会谈破裂后，朝核问题前景扑朔迷离。美国总统特朗普（Donald Trump） 最近一则关于对朝制裁的推文传递出混乱信息，让政界、新闻界及众多分析人士一头雾水。

本周五，特朗普在推特上表示，美国财政部原本宣布在现有对朝制裁的基础上“追加大规模制裁”，而他下令撤销了这一新制裁。

然而周五美国财政部没有宣布新的对朝制裁，只是在周四公布了对两家中国公司的制裁。因此外界一时以为特朗普叫停了对中国公司的惩罚。

周四，美国财政部宣布，对两家他们认为帮助朝鲜躲避制裁的中国航运公司施加制裁，这是河内峰会后美国首次出台涉朝制裁。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月22日

特朗普发推后美国政府的反应则让这个“混乱”愈加复杂。发白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）没有指明特朗普所称制裁的具体内容，只表示特朗普“喜欢金正恩”，认为“这些制裁没有必要”。

白宫及财政部也没有立即回应记者对相关问题的提问，美国国务院则将记者的问题转至白宫。

就在外界开始分析特朗普的表态之际，有不愿具名的美国官员对媒体表示，特朗普没有下令取消中国公司的制裁。路透社则援引熟悉内情人士消息称，特朗普决定的是不对朝鲜施加“新的大规模制裁”。

混乱背后

图片版权 Getty Images Image caption 河内峰会上，特朗普与金正恩最终没能达成任何协议。图为河内峰会期间越南市场上出现印有特朗普与金正恩形象的服装。

特朗普推文引发的迷局突显出特朗普政府内部关于朝鲜问题的分歧。

就在白宫表示特朗普认为新制裁没有必要的同时，美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）称对中国公司的制裁很重要。

博尔顿也发表了一则推文。他表示，“为了阻止朝鲜的非法航运，航运业必须做更多”。

而在美国财政部制裁中国公司的几小时前，朝鲜刚刚撤回开城朝韩联络处工作人员。朝鲜没有就制裁发表评论，目前尚不清楚两起事件是否有关联。

没有明显迹象显示美朝在河内峰会后进行过直接沟通。特朗普一直强调他与金正恩私交甚好，他愿意与朝鲜重新接触。

朝鲜此前警告称，如果华盛顿不做让步，朝鲜将考虑暂停对话及重新考虑暂停核试验的决定。

河内峰会上，由于美朝之间未能就朝鲜要求的放松制裁与美国要求的去核化达成共识，特朗普与金正恩最终没能达成任何协议。

美国智库国家利益中心专家哈里·卡奇亚尼斯（Harry Kazianis）表示，特朗普的推文可能意在缓解目前紧张气氛。

而另一朝鲜问题专家克林纳（Bruce Klingner）对路透社称，特朗普的举动显示，其对朝“极限施压”政策不会继续升级，就像他在第一次美朝峰会前宣布暂缓一系列追加制裁一样，特朗普接下来可能会有更多动作。

受到制裁的中国公司

图片版权 Getty Images Image caption 中朝边境

根据美国财政部公开信息，被制裁的两家公司为中国大连海博国际货运代理有限公司及辽宁丹兴国际货运代理有限公司。

美国财政部称，其海外资产控制办公室（OFAC）认为大连海博为美国单边制裁对象白雪（Paeksol）贸易公司通过提供货源等方式给予帮助。此前OFAC已经认定，白雪公司从朝鲜出售、供应、转让或购买金属或煤炭，其收入可能会使朝鲜政府或劳动党受益。

OFAC同时认为辽宁丹兴在朝鲜经营运输业生意。财政部称，丹兴公司定期以欺骗性手段为身在欧盟的朝鲜采购官员为朝鲜政权经营及购买商品提供便利。

财政部表示，对这两家中国公司的制裁突显出朝鲜政权用于躲避国际和美国制裁手法的“欺骗性”，并表示美国将与“志同道合的伙伴继续致力于使朝鲜实现最终且可全面验证的去核化，而为了取得成功，朝鲜对联合国安理会决议的全面落实至关重要”。

中国外交部发言人耿爽周五回应称，如有中国企业和个人违反联合国安理会决议，一经查实，中方会根据自己的国内法进行查处。

耿爽还表示，反对任何国家依据自己国内法对中国实施单边制裁和“长臂管辖”，已就此向美国提出严正交涉。