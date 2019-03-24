图片版权 Reuters Image caption 中、意两国领导人会面并见证协议签署时，现场响起了长时间的掌声。

意大利成为第一个加入中国“一带一路”全球投资项目的发达国家，这在意大利的西方盟友中间引发了一些担忧。

中国国家主席习近平访问罗马期间，两国共签署了29项协议，累计总价值达到25亿欧元（28亿美元）。

这一项目是中国“新丝绸之路”计划的一部分——中国希望在复兴计划中重新建立古代中国曾经出现过的连通中国与欧洲的通商路线。

不管是美国还是意大利在欧洲联盟当中的盟友，均对中国日渐加强的影响力表示担忧。

“一带一路”玩的是什么？

“一带一路倡议”涉及全球大量由中国出资的重大基础设施建设，目的是加快中国商品流通到这些市场上的速度。批评者则将此也看作是中国为加强地缘政治与战略影响力而进行的大胆计划。

中国已经投资了铁路、公路和码头，这些投资由中国的多家银行借贷，让中国的建筑公司得到利润丰厚的合约，建设连通世界多个城市的港口及交通等设施。

Image caption "一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

非洲与南美国家对华债务的额度已经达到相当高的程度，这已经引发了这些债务国国内公民以及西方国家的担忧——但是这些项目却也带来了这些国家所没有的公路和铁路：

在乌干达，中国投资的金钱已经帮助建设了连通国际机场的50公里（30英里）道路

在坦桑尼亚，一个沿海小镇可能因为新项目而变成非洲最大的港口城市

在欧洲也同样有类似项目：2016年，在希腊经受多年的经济危机之后，中国成功收购了雅典附近的比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）51%的管理权

在罗马都签了什么协议？

意大利副总理、民粹主义政党五星运动党领袖路易吉·迪马约（Luigi Di Maio）代表意大利签署了框架协议（意向备忘录），令意大利正式成为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的一员。

之后，两国部长级官员签署了能源、金融和农产品等领域的一系列协议，之后意大利的天然气以及能源、工程等领域的企业也签署了协议——他们获准进入中国市场。

中国交通建设股份有限公司将会获准进入的里雅斯特（Trieste）的港口，将中欧与东欧连通。中国还将会参与热那亚港的发展项目。

意大利有什么好处？

意大利是发达国家经济组织七国集团（G7）当中第一个在这些项目上接收中国投资的成员国。

意大利是世界十大经济体之一，但是罗马处于一个奇妙的位置。

去年8月，热那亚高架桥垮塌造成数十人死亡的事件，令意大利薄弱的基建设施在数十年来第一次成为一个重大的政治话题。

而且意大利的经济也完全称不上繁荣。

2018年末，该国陷入经济衰退，国家债务也成为欧洲区内最高的国家之一。意大利的民粹主义政党在2018年6月带着高支出的计划上台，但是在与欧盟陷于对峙之后不得不撤回。

迪马约在一个新闻发布会上表示：“意大利率先来到了丝绸之路，于是其他欧洲国家此刻对我们的贸易决定采取了立场。”

“它们采取了批判性的观点，而它们有权持这种观点。”

他补充说：“我们不是想越过我们的欧洲伙伴。我们仍然坚定地留在欧洲与大西洋的联盟当中，也仍然是美国在北约（NATO）当中的盟友。”

不过，意大利政府内部却有一些异议。迪马约的联盟伙伴、领导着右翼政党联盟党（League）的另一名副总理马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）引人注目地缺席了所有的官方仪式。

萨尔维尼过去就曾表示，他不愿意看到外国企业“殖民”意大利。

“在允许别人在的里雅斯特或者热那亚的港口投资之前，我会考虑不止一次，而是一百次，”萨尔维尼说。

中国又有什么好处？

剑桥大学全球历史教授、“丝绸之路”议题的写手彼得·弗兰科潘（Peter Frankopan）指，意大利的举动“很大程度上是象征性的”。

但是他说，罗马承认“一带一路”值得探讨，这一点“对北京来说有价值”。

你的器材不支持播放多媒体材料 什么是“一带一路”？“一带一路”为中国带来了什么？为沿途其他国家又带来了什么？

“这给现有的大计划添加的注脚，也显示中国在全球担当着重要角色。”

“这个看起来无害的举动，发生的时机对于欧洲和欧盟来说相当敏感，那里忽然间多了很多的不安，不仅是因为中国，还因为它们要探讨欧洲或者欧盟应该如何适应以及回应一个变化中的世界，”弗兰科潘向BBC表示。

“不过这当中还存在更多的变数，”他说，“如果建设港口、炼油厂、铁路线之类的投资不是从中国，那它要从那里来？”

图片版权 Oxford Science Archive/Getty Imag Image caption 意大利商人马可·波罗（Marco Polo）曾沿着丝绸之路一路游历至中国，这一经历被记载在了他的《马可·波罗行纪》当中

在全世界，“意大利制造”的标签代表着一种声誉，而且在法律上受到保护——它只给那些制作过程“主要”在意大利国内进行的产品。

近年，设在意大利、使用中国劳动力的中国工厂一直在冲击着这个代表品质的标记。

这些工厂更容易获得来自中国的廉价原材料，并且可以将自己在意大利国内完成制造的成品运回中国——这可能会进一步对“意大利制造”的代表性造成冲击。

欧美的立场

在罗马签署各项协议之际，正值外界质疑中国公司华为（Huawei）是否应该被允许在他国建设重要通讯网络的时候——此前，美国已经表示担忧，这些技术可能会帮助北京向西方实施间谍活动。

在意大利进行的谈判则未有涉及这一话题。

不过，在一个多星期前，欧盟执行委员会（European Commission）就“中国持续增强的经济实力和政治影响力”公布了一份联合声明，表示有需要“复核”相互关系。

在习近平访问罗马的同时，欧盟领袖们也在布鲁塞尔考虑他们对华关系的处理方式。

“我们的目标是专注建立平衡的相互关系，从而保证公平竞争和平等的市场机会，”欧洲理事会（European Council）主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk）说。

三月，美国国家安全委员会发言人加勒特·马奎斯（Garrett Marquis）指出，意大利是一个重大的经济体，不需要去“给中国浮夸的基础设施项目添加合理性”。