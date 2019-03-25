泰国政变后首次大选开票一再推迟 选举因为军方“量身打造”受质疑

图片版权 Getty Images Image caption 泰国3月24日举行大选，将选出500名众议员及新任总理

泰国3月24日举行大选，将选出500名众议员及新任总理，原订当天晚间8时30分公布非正式结果，却一拖再拖，先是延后至25日上午，之后又延迟到傍晚，选委会并未说明延后的原因。专家分析，这次大选制度是泰国现任总理巴育透过宪法所量身打造的，因此无论如何对他都非常有利，因此接下来政党组织联合政府的稳定性，才是关注重点。

泰国总理巴育的先天优势

截至3月25日傍晚，已开出的逾9成选票，提名总理巴育竞选连任，亲军方的“公民力量党”拿下764万票，取得117席，代表前总理塔信阵营的“为泰党”获得716万票，取得135席，新兴政党”未来前进党“则取得80席。

虽然为“为泰党”席次稍多，但由于新宪法制定的选制为军方量身打造，因此现任总理帕拉育有望顺利连任。

图片版权 Getty Images Image caption 泰国总理巴育周日(24日)在投票所投票

泰国规定，参议院设有250个议议员席次，全由军政府委任产生。而众议院的500个席次则采用混合选举制，其中350席由全国各个选区的选民投票产生，其馀150席则采取比例代表制，从每个政党指定的候选人名单中选出。

至于泰国的总理选举，是由众议院及参议院议员联合投票选出。专研泰国政治多年的台湾佛光大学教授陈尚懋向BBC中文分析，由於参议院的议员全由军方委任，换言之参议员全部支持巴育，因此巴育只要再在众议院获得四分一人支持，即126票便可以胜选。

今年23岁，首次投票的Ps'Aoey向BBC中文表示，社群媒体有传出幽灵选民的争议，像是已经去世的人，却有票是投给巴育，又或是传出有人监视军人必须投票给巴育等等，不过两起事件都尚未被证实。

人在曼谷的陈尚懋也说，昨天开票时，的确出现票投给A党，唱票时却是给B党的小状况。不过，他向BBC分析，今年的选举制度，完全是现任总理帕拉育为自己量身打造。“没必要在这些事情上动手脚。”他解释，泰国人做事比较轻松，有点小状况是可以理解。

不过这次大选插曲不断，根据媒体报道，居于纽西兰泰国侨民的一批选票，因为不能及时送到投票站而作废，当中涉及共1500张选票，当地选举委员会解释是因航班延误影响空运所致，会为事件负责任，不过已经引发民众不满，直指本次大选乱象多。

泰国年轻人忧心未来

泰国 2014年时任陆军总司令巴育（Prayuth Chan-ocha）发动政变，推翻颖拉（Yingluck Shinawatra）政府，成为泰国总理。

军方夺权将近5年后，终于举行立法大选，泰国5千万合格选民中，35岁以下年轻选民占了4分之1，成了胜负的关键选票。

陈尚懋说，“未来前进党”的支持者很多都是年轻人。选前一天，他到该总部观察竞选活动，看到很多年轻人才刚下了课，背着书包，站了两个多小时，就是为了等党魁上台发言，现场尖叫声不断。与大部分是中老年支持者的，代表前总理塔信阵营的“为泰党”，气氛很不一样。

不过，泰国年轻人却对这次选举感到非常失望，首投族Ps'Aoey说：“这根本不是民主。”她向BBC中文表示，巴育欺骗了泰国民众，这次的选举根本是个幌子。

她说：“我们也只能接受这样的结果，但还是希望有机会的话，其他政党也能执政。”

另一名泰国选民，今年29岁的Natnipat Kongpattanan也表达了对泰国未来的忧心。他说，这次的选举制度不是为了人民而是为了军政府，“这根本是个披着民主面具，实际上却是个极权政府。”

他向BBC中文表示：“我不想要军政府执政，这次的选举结果也突显，有很多人反对亲军方的政党。”

不过这次大选其实只是争取政权的前哨战，陈尚懋分析，选后政党组织政联合政府，才是政治角力的开始，无论哪个政党为大党，都需要拉拢小党才能组成联合政府。泰国的联合政府长期都不稳固，参与的党多，其中一党退出，就很容易转换联盟。他说：“未来联合政府会由多党组成，政权可能不太稳定。”