Image caption 萨米拉今年9岁，和弟弟一起被带回俄罗斯，妈妈仍在巴格达坐牢

所谓的“伊斯兰国”（IS）从大势已去到土崩瓦解，那些当年背井离乡、到叙利亚和伊拉克等“革命圣地”充当“圣战新娘”的西方少女被困在难民营中，幻想破灭，希望返回祖国，重过静好岁月。

她们是否应该获得第二次机会呢？如果你说，这些圣战新娘是罪有应得，那么，她们的孩子又有什么错？为什么要因为父母之过受到惩罚呢？

英国慈善组织“挽救儿童”今年2月说，仅在叙利亚的三家难民营内，他们就发现了来自30个国家的2500多名儿童。

图片版权 AFP Image caption 叙利亚北部难民营，一名法国籍妇女带着她的孩子

眼下在许多国家，圣战新娘和圣战子女都是烫手的山芋，围绕这一问题存在激烈争议。在英国、美国和法国，近期都有过去几年投奔IS的少女表示，为当年的行动后悔，希望能够回国，安静养孩子。不过，英国和美国都明确表示，禁止这两名圣战新娘回国。

普遍存在的担心是，海归的IS成员和圣战新娘是否能真心改弦易辙，还是会异地再战，把暴力恐怖带回国。

迄今为止，被带回祖国的圣战子女也非常有限。固然，这样做有相当的难度，包括证明孩子的身份，但是，不少国家的政府被指无为，故意拖延，只是为了逃避做出困难决定。

在许多人来说，答案显而易见。“每个国家都有道义上的责任，把这些孩子带回国。这是道德义务。”英国反极端化智库Quilliam International的伊斯兰教研究部负责人哈桑（Usama Hasan）告诉BBC。

但是，也曾有政界人士和情报专家表示担忧，圣战子女是否已经被洗脑，是否会成长为新一代圣战分子？是否会因为难融入、边缘化而走极端呢？

Image caption 从伦敦投奔“伊斯兰国”的沙米玛：我上当了，希望有人能同情我

英国和美国悬而未决的案例

英国。伦敦少女沙米玛·贝古姆16岁时和同学前往叙利亚，嫁给IS战士。近期她表示，想回英国养大刚刚出生的第三个孩子，此前她已经有两个孩子夭折。但是英国政府取消了她的国籍。沙米玛在英国的家人开始法律程序，挑战政府决定。沙米玛仍在叙利亚难民营中，第三个宝宝也已经因肺炎夭折。

美国。2014年，19岁的霍达·穆塔纳前往叙利亚投奔“伊斯兰国”。她近期表示，对自己的作为感到后悔，为了儿子的未来，希望能够返回美国。“我会告诉他们（美国官员），请原谅我这么无知，我真的很年轻无知。”特朗普政府拒绝这一请求。霍达和丈夫以及18个月大的儿子仍在叙利亚难民营中。

图片版权 Getty Images Image caption 叙利亚城市拉卡，这里曾经是“伊斯兰国”的国都

似乎没有引起太多关注的是，俄国先行一步，自从2017年起，一直在有计划地从伊拉克和叙利亚带回俄国籍妇女和儿童。当时，俄国总统普京曾经说，接妇孺回国是正确的行为，并承诺政府将予以帮助。

今年2月数字显示，已经有超过100名俄国籍的圣战子女从IS返回故土。

据信，大约有4000名极端分子从俄国前往加入IS，其中大多数来自穆斯林聚居的北高加索地区。

BBC记者雷恩福德（Sarah Rainsford）最近前往达吉斯坦共和国，走访一些“海归”的圣战新娘和她们的家人、孩子。听她们倾诉怨言、悔恨、挑战、机会。

Image caption 从"伊斯兰国"返回俄罗斯的维多利亚，女儿在叙利亚出生

我以前从来没有吃过达吉斯坦馅饼，真是薄皮大馅。皮软软的，馅一般是奶酪、香料、甚至南瓜。很好吃。这次去达吉斯坦，一下子吃了许多、许多。

原因是，我的采访对象全是女人，采访地点绝大部分是她们的厨房。

为了迎接我们，萨吉娜早早就摆好了一大盘馅饼。那是她长子的家。原来儿子、儿媳带着孩子在这里生活，直到有一天，他们突然消失：去了所谓的“伊斯兰国”。

谈话期间，我注意到，萨吉娜似乎仍然在挣扎着直面这一现实。儿子在空袭中被炸死，她永远不会有机会安葬他。

萨吉娜说，“我希望他找到了自己想要的东西。”她的声音充满了苦涩、悲伤和愤怒。

去年12月，萨吉娜接到电话说，俄国官员要把孙子和孙女送回来了！

儿媳在伊拉克被捕，经过10分钟的审讯，就因为加入IS的罪名被判了无期徒刑。过去两年，孩子跟着她蹲监狱，牢房很脏，很挤。

我们来的那天，9岁的女孩儿萨米拉特意穿上最漂亮的连衣裙，坐在那里，很紧张的样子，手不停地摆弄腰带上的亮片。她告诉我，小孩子几乎也从来不许出牢房活动或者换换空气；在监狱里，他们仅有的玩具是瓶盖。

回到达吉斯坦，萨米拉和弟弟又可以玩儿他们最喜爱的玩具了，每人还有一辆崭新的自行车，在院子里尽兴地骑。

但是，忘记，并不是一件容易的事。

姨妈玛莉卡说，有一次萨米拉又记起了从前的事，“我对她说，那只是你做了一个噩梦。萨米拉回答，那个噩梦好长、好长。”

玛莉卡说，5岁的阿布总是在担心留在巴格达的妈妈，老问，妈妈今天有水喝吗？有蛋糕吃吗？

玛莉卡仍然希望，姐姐迪娜有朝一日也能被带回家。她坚信，迪娜只是跟着丈夫去了伊拉克。她说，在我们高加索，女人就是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗。

接连几个月，玛莉卡逢人就打听，只要碰上政府官员她就求情。

现在，她不仅自己要强忍哀伤，还要照顾孩子、帮他们走出过去的阴影。玛莉卡坚持说，她们一家所受的惩罚已经足够了，“如果有罪的是‘伊斯兰国’，为什么女人和孩子要受罚？再说，已经付出代价了—孩子的身心健康和童年。"

鉴于安全担忧，俄国叫停了准许圣战新娘回国的计划。萨吉娜说，“孩子总是要妈妈，阿布反复问妈妈什么时候回来。我告诉他，

妈妈会回来的，他们不是把你带回来了吗？”

图片版权 Getty Images Image caption 维多利亚：我怕死，我死了，孩子怎么办？

转天，我去另外一家采访。城边，看到全副武装的武警，提醒着人们，这里长期存在伊斯兰极端势力，也曾遭遇多起恐怖攻击。

这一家房子虽然破旧，但厨房整洁、温馨。桌上还是摆着一大盘馅饼。

维多利亚从门帘后走出来。她身穿松松的黑色长袍，头戴黑围巾。5年前，维多利亚去了伊斯兰国。

吃着馅饼，维多利亚的妈妈告诉我，10多年前，他们全家搬去莫斯科，希望打拼一番，过上好日子。但是，在莫斯科期间，在麦当劳打工的维多利亚结识了两个新朋友。后来，这三个10几岁的女孩子一起偷偷去了“伊斯兰国”。

维多利亚自己说，她加入IS是为了学习阿拉伯语，“更直接”地领会古兰经，“掌握真理”。去了没多久，维多利亚就被安排嫁给了一个圣战战士。他被打死后，她又嫁给另一个。

维多利亚自己承认，看到“伊斯兰国”开始崩溃的时候她才开始想逃走。

她盘着腿坐在沙发上对我说，“我怕死，我死了，孩子怎么办？我开始看清楚了，就像一个烂苹果，从核开始烂。 开始内斗，算旧账。丑恶。”

2017年，经过俄国官员和叙利亚的反复交涉，俄国派飞机从叙利亚接回数十名俄国妇孺，其中包括维多利亚和她年幼的女儿。回国后，维多利亚被判缓刑五年。

我问她，加入“伊斯兰国”后悔吗？她的答案真的令我有些吃惊：沉默许久。维多利亚仍然拒绝直接谴责伊斯兰国。

她说，我没资格评判。但她确实承认，杀人不对，恐怖攻击不对。不过，说到这儿，维多利亚立刻提到对“伊斯兰国”据点的空袭，叙利亚平民—包括妇女和儿童—被炸死。

Image caption 萨米拉的姨妈在帮助她补习算数

和她的对话令人颇感不安。最终，维多利亚想离开，是因为她担心自己和女儿的生命安全。女儿只有三岁，生在叙利亚。

缓刑期间，如果破坏宵禁，维多利亚注定要去坐牢。但是在达吉斯坦，没有“重新融入”计划，也没有去极端化项目。就连维多利亚的妈妈似乎仍然都很担心。

维多利亚告诉我，不久她就要开始给女儿带头巾了。这时，她的妈妈琪娅特突然爆发了。她抚摸着外孙女的一头金发，发誓说，“绝对没门！”

琪娅特说，“她要去上大学，不能错过任何机会。”

至少，今年只有3岁的她不用被迫为父母的决定付出代价。不过，和其他那些（从IS回国的）孩子一样，她也需要一天天、一步步去重新适应没有暴力的生活。

在“伊斯兰国”期间，萨米拉只去上过宗教学校。

现在，有姨妈的帮助，她努力学习，争取赶上同龄孩子......