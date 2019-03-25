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中国国家主席习近平周日晚 （3月24日）抵达法国，未来两天将与法国总统马克龙和其他欧洲领导人会谈。马克龙试图建立一个团结的欧盟以应对中国在欧洲以及全球的影响力。

习近平访法的目的之一是纪念中法从戴高乐时代延续至今的双边关系。外界预期法中两国将签署一连串合作协议，涵盖核能发电、航太和洁净能源倡议。

本周二，德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克将会加入会谈，共同探讨彼此的“共通点”，为4月举行的中欧峰会做准备。

中国和欧洲几个大国密切交往背后，揭示出中欧关系在2019年开始显露的新变化。

竞争与合作的矛盾

习近平访问法国，对马克龙而言是一项颇为矛盾的挑战——一方面，马克龙希望加深欧盟与中国的关系；另一方面，他也提出要抵御中国日益增长的全球影响力。

习近平上周到访意大利期间，意大利决定加入中国的“一带一路”倡议的消息就已在欧洲掀起轩然大波。

与此同时，欧盟公布的《欧盟-中国：策略性展望》报告中，将中国视为“系统性对手”。随后， 欧盟执委会公布了一项10点计划，旨在与中国建立更加平衡的经济关系，遏制中国国有企业，以及应对中国投资关键资产造成的安全风险等问题。

面对这些对中国并不友好的消息，马克龙赞扬欧盟已对中国带来的挑战“觉醒”。

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然而，不同于中国的另一个对手美国，与中国加深合作也同样是欧盟坚持的立场。

美国总统特朗普在“美国第一”的政策下，不断退出全球事务。法国因此希望与中国发展出更密切的合作关系。

比如，鉴于中国在非洲的巨大影响力，法国在西非开展打击伊斯兰极端主义分子的行动，马克龙可能会寻求中国的支持。此外，在气候问题上，欧盟也需要中国的合作。

此外，美国不断向盟友施压要求禁止中国公司华为的5G技术。但路透社援引四名知情人士称，欧盟执委会单一数码市场事务执委安西普将提交一份建议，将无视美国禁止华为技术有限公司的呼吁，不过也敦促欧盟国家分享更多数据，以应对与5G网络相关的网络安全风险。虽然该指导没有法律效力，但它将具有政治影响力，对于中国和华为而言无疑是一个重大利好。

图片版权 Getty Images Image caption 欧盟是中国最大的贸易伙伴之一。

相互矛盾的对华举措预示着怎样的中欧关系？对此，欧洲人自己的总结可能更为贴切。

路透社报道，上周五，欧盟领导人在布鲁塞尔的会议上表示，中国是欧盟的竞争对手，同时也是合作伙伴，但他们一致认为，欧中关系向有利于中国的方向倾斜。欧盟执委会主席容克在新闻发布会上表示，欧盟与中国的关系很好，但不是非常好，而且由于中国市场对欧洲产品的开放程度不够充分，存在不公平竞争。