中国俄罗斯关系：一瓶水成了一带一路拦路虎

图片版权 Reuters Image caption 贝加尔湖在中俄关系中比较敏感。在水厂项目争议的同时，大批中国游客蜂拥也让当地人感到不满。

俄国人反对中资企业建设贝加尔湖瓶装水厂事件，是否折射出俄国对借道西伯利亚的一带一路带动经济的失望？

在俄罗斯，一份反对将贝加尔湖的瓶装水出口到中国的网上请愿书，已经征集了超过百万个签名，部分原因是对中国在西伯利亚的存在不断增加的担忧。俄罗斯全国各地3月24日都举行了民众示威活动。

更多俄罗斯政治势力和知名人士正加入到这场抗议浪潮中。有评论认为，中国在俄罗斯的形象和两国关系很可能因此受到冲击。

在贝加尔湖当地发生抗议的同时, 反对瓶装水厂的呼声得到了俄罗斯高层的回应。总理梅德韦杰夫下令按照最高的生态标准检查在贝加尔湖建设工厂项目。此后, 调查发现水厂可能违规，建设工程已经暂停。

贝加尔湖在中俄关系中比较敏感。在水厂项目争议的同时，大批中国游客蜂拥而至贝加尔湖地区早已让当地人不满。

多年前，中资企业准备在贝加尔湖修建水厂导致不满，已经引起俄中双方媒体的关注。为何这一争议愈演愈烈，而中企偏要去贝加尔湖建厂呢？

贝加尔湖的历史与现状

贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，最深处达到了1637米，不仅是世界上最深的湖泊，而且还是世界上容量最大、最深的淡水湖。

贝加尔湖，中国古称北海，曾为蒙古帝国、中国北方部族主要活动地区。据称那里是西汉时苏武牧羊之处。

清朝与沙皇俄国签订《尼布楚条约》后，将这片地区割让给沙皇俄国。贝加尔湖地区是伊尔库次克少数民族聚居地，其中以蒙古族的支系布力亚特人口居多。

1996年，贝加尔湖加入了联合国世界自然遗产地名录。

图片版权 AFP Image caption 2019年初，贝加尔湖畔中资一瓶装水厂因为不符合当地环境标准被迫停工。

贝加尔湖水干净吗？

从网络诸多文章中可见，中国有不少文章对贝加尔湖水大加赞美，形容湖水无污染、纯天然、高品质。中国有些矿泉水广告也称贝加尔湖水达到可直接饮用的标准。

但2018年伊尔库茨克州法院导致中国一企业停产的判决称，中国生产瓶装饮用水，水直接从湖中提取，并没有对水的质量进行控制，不符合俄罗斯的相关健康卫生标准。

网上可见资料显示，前苏联对贝加尔湖地区进行了过度的工业开发，导致贝加尔湖的一些支流严重污染，包括湖畔建立的造纸厂等工厂，一度将废水直接排入湖中。俄罗斯全国41个污染最严重的城市中，有5个就在贝加尔湖地区的伊尔库茨克州。

虽然近年来俄罗斯民众环保意识提高，政府的环境监测加强，2013年关闭了污染严重的造纸厂等湖边和支流河岸边企业，但贝加尔湖并非是完全无污染、纯天然的水源。

不过，相比环境和水资源污染严重的中国，贝加尔湖水在中国有很大的商业市场。

图片版权 Xinhua Image caption 中国副总理胡春华2018年8月在大连会晤俄罗斯副总理特鲁特涅夫，希望促进中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作。

中国人喝干贝加尔湖水？

贝加尔湖畔的国际矿泉水企业已经有多家，但提到中国，这个问题似乎就被上升到了“中国威胁论”地步。

过去，中国企业在西伯利亚和远东大量砍伐森林资源，把木材源源不断运往中国、中国向俄国倾销廉价商品等报道和讨论经常见诸于俄罗斯地方媒体和社交媒体。

中国人有关贝加尔湖古代曾是中国领土的说法，使得俄国人对中国人在贝加尔湖的活动非常敏感。

2017年，中国兰州的城乡设计院在未来城市规划中甚至提出建输水管道引贝加尔湖水到中国甘肃解决西北干旱问题的设想，让俄罗斯舆论哗然。分析人士说，这是出现了耸人听闻的中国人可能喝干贝加尔湖水说法的原因之一。

图片版权 AFP Image caption 利斯特维扬卡（Listvyanka）是贝加尔湖畔的一个小镇，被称作贝加尔湖的大门，深受中国游客和房地产投资者的欢迎。

中国游客涌入助涨反华情绪

俄国当地人反对在贝加尔湖畔建设中国矿泉水公司的原因，除了生态环保外，人们还反对政府将国家资源廉价出售给中国企业。

另外，环保活动人士将围绕中国矿泉水工厂的炒作与近年来访问贝加尔湖的中国游客大幅增加联系起来。

有关新闻报道援引该地区旅游局局长去年的话说，2018年前 9个月, 与贝加尔湖接壤的伊尔库茨克地区的旅游业增长了 40%, 访问的游客中有63%来自中国。

但伊尔库茨克地区的一位当地议员表示, 当地经济并没有从中受益。他说，“中国旅游业务非常封闭。酒店、旅行社、包机、甚至导游，都是由中国人自己控制, 钱主要在中国倒手。”

随着到贝加尔湖的中国游客越来越多，不少中国投资者在贝加尔湖周边建酒店、旅馆和餐厅。

中国观察网发布的一篇文章指出，俄罗斯人分辨不清中国人还是加入俄籍的华人。他们看到的是：中国游客坐着中国航班来贝加尔湖旅游，住着中国人开的旅馆。旅游几天后给贝加尔湖留下了生活垃圾，然后坐着中国的航班飞走了。俄罗斯人挣到的只是很小的小钱。