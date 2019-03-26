土耳其总统说要把索非亚大教堂改清真寺

图片版权 EPA Image caption 土耳其总统说，土耳其伊斯坦布尔的圣索非亚大教堂可能被再次改成清真寺。土耳其几次竞选集会上播放了一段清真寺枪击事件的视频，引起争议。

土耳其伊斯坦布尔的圣索非亚大教堂(Hagia Sophia / Ayasofya) 可能被再次改成清真寺，这被认为是土耳其从世俗化传统立场后退。圣索非亚大教堂最初是拜占庭基督教堂，后来被改成清真寺，1935年土耳其世俗化政府把清真寺改成博物馆。

土耳其总统，正义与发展党的主席埃尔多安周一接受土耳其电视采访时被问道圣索非亚大教堂的问题时说，土耳其人把它当作圣索菲亚清真寺，而不是博物馆。

土耳其总统在采访时说，“这不是不可能”，“我们也可能采取措施做改变（圣索非亚大教堂）”。他还说可以把清真寺称作“圣索非亚清真寺”。

埃尔多安还暗示，圣索非亚大教堂的性质改变会令游客受益。他问道，“游客进出蓝色清真寺，他们付费吗？我们也可能在圣索非亚做同样的事情”。蓝色清真寺是伊斯坦布尔另外一个旅游热点。

圣索非亚

图片版权 Getty Images Image caption 在长达916年中， 圣索非亚大教堂一直是基督教的教堂。

圣索非亚大教堂最初建于公元6世纪拜占庭帝国时期，当时那里是一个主要的东正教教堂。1453年奥斯曼帝国征服在君士坦丁堡（现在的伊斯坦布尔）后，立即将圣索非亚大教堂改做清真寺。

在16世纪西班牙建造了塞维利亚圣母主教堂前，圣索非亚大教堂一直是世界上最大的教堂。后来梵蒂冈圣彼得大教堂的规模也超过了圣索非亚大教堂。

推动把圣索非亚大教堂变成供教徒做礼拜的清真寺的游说活动已经进行了多年。土耳其一些身居高位的政客和资深的穆斯林神职人员一直要求让伊斯兰教信徒去那里做礼拜。但是该主张在土耳其的宿敌希腊那招致反弹。

2016年，更传统的穆斯林认为穆斯林每天要进行的五次祈祷应该在祈祷室内进行，不应该在一个历史建筑内进行。

2015年在几年奥斯曼帝国征服君士坦丁堡562周年的时候，成千上万穆斯林在圣索非亚大教堂的前面举行了晨起祷告。

讲话引争议

埃尔多安在采访中谈到3月15日新西兰两座清真寺在礼拜五祈祷时遭到枪手袭击，50人死亡的袭击事件。他说那不是个人行动，而是有组织的恐怖主义行为。

新西兰袭击后，埃尔多安在一次选举集会上播放了一段清真寺枪击事件的视频。他说，新西兰的清真寺遇袭表明对伊斯兰教憎恨与偏见与日俱增。他还提到澳大利亚和新西兰在第一次世界大战的加里波利战役中出兵土耳其的历史。

土耳其总统说，当初澳大利亚和新西兰人的前辈来土耳其参战，后来躺在棺材里被送回国，现在他们也会遭遇同样的下场。他的言论引起了争议。许多批评说埃尔多安利用新西兰发生的悲剧为自己争取政治支持。

后来土耳其总统的发言人回应说，埃尔多安发表的讲话被认为是对澳大利亚人和新西兰人发出的暴力威胁，实际是被人“断章取义”。