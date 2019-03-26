乳房被烫平的女孩：“直到现在都有心理阴影”

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英国国家教育工会（National Education Union）日前提出，英国需要将关于烫乳（Breast ironing）的内容加入学校必修课程，以保护女童免受虐待。

烫乳是将女孩的乳房用灼热的物体烫平，以延缓乳房发育，从而减少对男性的吸引力。

英国保守党议员尼基·摩根（Nicky Morgan）表示，教师在这方面的作用十分重要，因此教师也应接受相关教育。

英国内政部称，如果发现值得警惕的情况，教师有责任上报。

“不让哭”

“齐娜亚”（Kinaya）住在英国，这不是她的真名。

她的家庭来自西非，烫乳最早便来自那里。在10岁时，她也经历了烫乳。

齐娜亚的母亲告诉她，“如果我不烫你，会有男人开始来找你，跟你做爱”。

烫乳通常由母亲操作，她们会把石头或勺子放在火上加热，之后用这些器具挤压、按摩或烫平乳房。整个过程可能会持续数月。

“这种疼痛不会随时间减轻，”齐娜亚说。

“他们也不让你哭。如果你哭，你就（会被指责）是在为家庭带来耻辱，你不是‘坚强的女孩’。”

Image caption “齐娜亚”和她的女儿。

齐娜亚现在已经成年，并且有了自己的女儿。

在她的大女儿10岁时，齐娜亚的母亲提出也让她接受烫乳。

“我说，‘不不不，我的孩子不该经历我经历过的事情，直到现在我都有阴影。’”

由于担心家人会明知她反对仍然为自己女儿烫乳，之后齐娜亚不再和家人住在一起。

图片版权 Getty Images Image caption 烫乳通常需要一块滚烫的石头。

据称目前英国有约1000名女生受烫乳影响。

虽然越来越多英国人已经认识到女性割礼（FGM）的存在，但大部分人对割礼恐怕知之甚少。

一名女性告诉“维多利亚·德比希尔”节目组，小时候在英国学校的一次体育课上，她发现自己的身体和同学不一样，那时她才意识到，并不是每个人都会烫乳，而这给了她更多压力。

在她8岁时，她的姐姐为她做了烫乳，之后她越来越孤僻，不再愿意上体育课，但她的老师没有发现这种变化。

“如果我的体育老师察觉到，如果他们受过训练，我本可以在成长过程中得到需要的帮助，”她说。

英国国家教育工会联合主席唐克斯（Kiri Tunks）已经做出呼吁，号召英国学校教职员工，特别是体育老师接受培训，以便更好注意到相关迹象。

唐克斯还希望英国学校可以对烫乳投以与割礼同样的关注，即2020年起作为全英小学必修课人际关系及性教育科目的一部分。

议员摩根表示，烫乳这种问题应该“被处理、被注意、被谈论、被阻止”。

她还表示，随着不同类型的习惯、风俗及虐待被披露，学校课程也应该予以重审。

摩根认为，工作需要与女童及年轻女性接触的人同样需要接受培训，认识到烫乳在英国的情况，从而为年轻人提供应对建议。

Image caption “西蒙”的烫乳经历了好几个月。

一名叫“西蒙”（Simone）的女性告诉“维多利亚·德比希尔”节目组，在她13岁时，她的妈妈发现她是同性恋，她还是被烫乳。

“据她说，别人可能是被我的胸部吸引，如果她可以把乳房烫平，我就会变丑，就不会有人喜欢我了。”

而她的烫乳过程前后历时好几个月。

像许多年纪小的女孩一样，她被迫身穿一件特别谨慎的裹胸，从而让胸部变得更平，这种裹胸会让人无法呼吸。

几年后，她被迫嫁给了一个男人，生了一个孩子，这时烫乳的长期危害变得十分明显。

“喂奶时特别困难，就好像是身体里打了结，”她说。

“感觉一些神经好像已经被毁掉了。”

“隐蔽的罪行”

英国没有与烫乳对应的罪行，但内政部称这是虐待儿童的一种形式，应该以一般袭击法被起诉。

安吉·马里奥特（Angie Marriott）以前是一名妇科护士，现在是切斯特（Cheshire）警方的一名自卫讲师，她表示，由于举报情况不多，很长一段时间内英国烫乳的真实情况是被掩盖的。

她称这是一种“敏感而又隐蔽的犯罪”，女性害怕被自己所在群体抛弃，因此不敢发声。

“我知道这种情况，因为有人告诉我，”她说。

“她们都说，这是第一次讲出来，她们为此感到羞愧。”

Image caption 安吉·马里奥特说，许多女性不愿举报自己被烫乳。

直到今天，虐待所留下的伤疤依然伴随着西蒙，她希望公众可以注意到这种犯罪的存在。

“这至少是一种虐待。很痛苦，会毁掉你的人性，”她说。

“你再也不是个人了。”