图片版权 Reuters Image caption 一名女子从大使馆窗户逃离并呼喊求救之后，有人随即报了警。

上月，一个十人团伙闯入朝鲜驻马德里大使馆之后逃离。西班牙一所高等法院的法官指，该团伙的领头人在数日后曾联络美国联邦调查局（FBI）。

这名叫阿德里安（Adrian Hong Chang）的人士是一名居住在美国的墨西哥公民。法官何塞·德拉·马塔（José de la Mata）称，他事后取道葡萄牙里本逃往美国，到达后曾联络FBI。

法官还表示，这些入侵者在大使馆内曾对一名使馆人员问话，并试图说服他叛变，但未有成功。

这个团伙将几名使馆人员锁起来，在馆内进行了殴打和问话。

法官颁布的法令为这宗充满疑云的事件揭开了一些秘密。法官指，阿德里安“在袭击事件五天后联络了纽约的联邦调查局，就使馆内发生了什么向他们提供了自己的版本”。

此宗大使馆袭击事件的原因仍然未明，也不知道阿德里安为什么会联络联邦调查局而不是西班牙当局。袭击团伙的其他成员也仍然在逃。

事件发生在2月22日，当时距离美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩在越南河内的会面只有数日。

西班牙媒体援引法官的声明指，调查法官德拉·马塔也公开了另外两名入侵者的姓名：美国公民萨姆·柳（Sam Ryu）和一名姓李的韩国人“Woo Ran Lee”。

自称异见组织成员

法官称，该团伙在劫持使馆人员的数小时内盗走了一部手机、一台电脑、一些硬盘和USB存储器。

西班牙电视台第六台（La Sexta）公布了一段声称是显示这个“异见团伙”在使馆内砸破朝鲜劳动党领导人画像的视频。该段影片的来源目前尚未明确。

一名女子当时从二楼的窗户成功逃离并求救，邻居随即报警。

但当警员到场时，迎接他们的是假扮成朝鲜外交官员的阿德里安——他身穿一件有金正恩领章的外套，向警员表示一切正常，没有发生任何事。

法官称，团伙的大部分人在当天晚上利用三辆朝鲜大使馆车辆逃离，阿德里安及另外一些成员则在稍后用另一辆车从后门逃离。

图片版权 Google Maps Image caption 两层高的大使馆位于马德里市中心的西北边，馆内有一个游泳池。

该团伙是在当地时间当天16时34分（格林尼治标准时间15时34分）开始，大部分入侵者在21时40分逃离。他们分成了四组，分别前往葡萄牙。

法官指，阿德里安首先通过求见大使馆商务参赞而获准进入，他声称此前与该名参赞见过面，此次是来商谈商业事务。阿德里安进入后，他的同伙就立即闯入。

法官指闯入者对该名商务参赞进行了问话，并试图说服他叛变。该名参赞拒绝之后，他们就将他继续捆绑在地下室。

法官称，该团伙“自称是一个人权组织的成员，希望解放朝鲜”。

幕后策动者是谁？

西班牙当局已经排除这起被控的袭击是由普通犯罪团伙所为的可能。了解调查行动的消息源据称已经向西班牙《国家报》（El País）表示，这宗闯入行动策划完美，如同一次“军事行动”。

而且袭击似乎很清楚自己的目的。西班牙《国家报》和《机密报》均报道指，西班牙当局怀疑美国情报机构及其盟友的特工可能涉及这次袭击。

据称，这次袭击的受害者告诉西班牙调查人员说，袭击者说朝鲜语，并可能来自韩国。

《国家报》甚至报道，其中两名成员与美国中央情报局（CIA）有关联，但中情局拒绝了BBC的置评请求。

图片版权 EPA/Yonhap Image caption 金英哲帮助组织了二月在越南举行的朝美峰会。

周二（3月26日）一场常规新闻发布会上，在被问到是否有美国政府部门介入此次入侵时，美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺（Robert Palladino）表示：“美国政府与这件事无关。”

为何有人会袭击朝鲜大使馆？

有报道指，袭击者可能在寻找有关朝鲜前驻西班牙大使金孝哲（Kim Hyok-chol）的信息。这名外交官2017年因朝鲜核试验被西班牙驱逐。

但金孝哲目前是朝鲜与美国外交会谈的重要特使。他帮助组织了二月在越南举行的朝美峰会。今年一月，他还与金正恩的左右手金英哲一同到访华盛顿。