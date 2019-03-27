印尼一家主题公园给美人鱼雕塑裹上“遮胸布”

图片版权 AFP/Getty Image caption 过去15年，这些雕像一直在这个公园里。

为尊重"东方价值观"，印尼一家主题公园给两座美人鱼雕像的裸露乳房裹上遮胸布。

在印尼首都雅加达的安可主题梦境公园（Ancol Dreamland）里，这些美人鱼雕像的胸部被金色的布遮住。过去15年，这些雕像一直在这个公园里。

这让很多市民困惑，人们质疑公园是否被迫这样做。

但该公园拒绝了外部压力的说法，称他们去年就决定这样做。

“这纯粹是管理层的协议，没有外部压力，”公园发言人丽卡·莱斯塔里（Rika Lestari）告诉BBC。“我们正在重塑自己成为一个家庭友好型的游乐园。”

美人鱼雕像的雕刻家辛纳伽（Dolorosa Sinaga）告诉BBC，印尼国家公园否认公众“艺术品之美”。

她说：“他们正关闭公众欣赏艺术的通道。”

游客们似乎对这一决定感到困惑。

“这些雕像没有打扰我们，”带孩子们去公园的南达·朱莉达（Nanda Julinda）告诉BBC。“看到艺术品被这样遮住，感觉很奇怪。”

陶菲克·菲基（M Taufik Ficky）说：“它在海滩上，是美人鱼，你不会看到美人鱼身上裹着那样的布。”

“道德愤怒”

这并不是艺术雕像第一次引发道德愤怒。

1979年，也就是中国改革开放的第二个年头，张仃、袁运生和袁运甫等人为当时新建成的北京首都机场共同创作的大型壁画《泼水节——生命的赞歌》，因绘入三个沐浴的傣家女裸体而掀起轩然大波。

几名身无片缕的浴女首次在中国的公共场合出现，引起中国美术界和文化界的广泛争论，有关争议甚至上升至政治层面。

后来，三个裸体被披上一层透明的纱衣。1982年，袁运生出国。壁画有浴女画面的部分被人用木板假墙封死，直到1990年假墙拆除。

2010年，在中国嘉德秋季拍卖会上，这幅大型机场壁画最终以2128万元的高价成交。

2016年，在伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）对意大利进行国事访问期间，意大利遮盖裸体雕像。这引来伊朗人的嘲笑，称这一举动讽刺性地感谢意大利“拯救了伊斯兰教”。

塞尔维亚北部一尊最近揭幕的猫头鹰雕像因其生殖器形状的外型而引人侧目。

2018年，印度曾因一名男子在推特上发布有关色情寺庙雕塑的讽刺帖子而短暂入狱。后来议会赦免了他。