美国大学招生丑闻发酵：耶鲁大学撤销学生入学资格

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耶鲁大学撤销了一名学生的入学资格，该学生的家人被控花120万美元将其贿赂入学。

一名前足球教练涉嫌收受40万美元贿款，慌称该名非体育生是一名新队员。

这起案件与本月早些时名人父母洛丽·劳克林和菲丽西提·霍夫曼（Felicity Huffman）的作弊丑闻有关。霍夫曼是美剧《绝望的主妇》（Desperate Housewives）的女演员。

康涅狄格精英学院（Connecticut College）表示正在调查此事。

去年11月辞职的女足教练鲁迪·梅雷迪思（Rudy Meredith）是涉嫌大学招生骗局的50名嫌疑人之一。

耶鲁大学的网站称，据信梅雷迪思“仅向两名申请者提供欺诈性的体育推荐言；一名学生被拒绝入学，另一名学生被录取”。

耶鲁大学不愿透露被取消入学资格的学生姓名，但该校周一（3月25日）证实了这一情况。

这所常青藤盟校，以及南加州大学、斯坦福大学和乔治敦大学等其他顶尖学府都是此次诈骗案的目标。

据称，该案件涉及帮助学生在入学考试中作弊，以及用虚假的体育奖学金录取非运动员学生。

据报道，辛格的家人在2017年向梅雷迪思支付120万美元助其行贿。法庭文件显示，自2015年以来，两人一直一起涉嫌贿赂犯罪。

图片版权 Getty Images Image caption 这所常青藤盟校，以及南加州大学、斯坦福大学和乔治敦大学等其他顶尖学府都是此次诈骗案的目标。

2017年11月辛格给梅雷迪思寄去一份该学生简历，并指出他将把申请人的艺术作品集“修改”为“足球”。

梅雷迪思后来将这名申请人列为他所在球队的一名新队员，“尽管他当时知道，（这名学生）并不踢竞技足球”。

检察官表示这名学生在2018年入学后，梅雷迪思收到辛格开出的40万美元支票。

据报道，梅雷迪思去年因与另一起45万美金的体育特长生贿赂案有关被美国联邦调查局（FBI）逮捕。

预计他将于本周晚些时候出庭。涉嫌参与辛格贿赂的名人和高校目前正面临来自家长和学生的诉讼。