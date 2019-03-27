中国留学生加拿大遭绑架后获救 警方称其有数台豪车

图片版权 York Regional Police Image caption 陆万真

加拿大安大略省警方周二（3月26日）表示，已经找到周六（23日）被绑架失踪的中国留学生陆万真（Wanzhen Lu，音译）。

加拿大广播公司报道，22岁的中国留学生陆万真在多伦多北部被绑架后，出现在200公里外的一个安静的小镇。

周二晚上，加拿大警方发言人帕滕登（Andy Pattenden）在新闻发布会上表示，当天早上9点前，陆万真出现在安大略省格雷文赫斯特镇一家住户门外求助。户主随后通知了当地警方，警方赶到后把陆万真送到了附近医院检查，医院确认他有一些轻伤。

嫌犯绑架的动机暂时不清楚，但是一名警方发言人称，暴力程度非常严重。

周六下午六点左右，陆万真与一名女性朋友走进停车场时，三名蒙面男子接近了他们。陆万真被嫌疑人抓住，被迫乘坐黑色轮椅进入道奇大篷车，还有一名嫌疑人开车。

警方称，整个过程百分之百违背陆万真的意志，而陆万真的女性朋友没有受伤。

仍在搜捕嫌犯

跳过 Twitter 帖子 用户名 @YRP UPDATE - ARMED KIDNAPPING IN MARKHAM - Wanzhen LU was located shortly before 9pm tonight in Gravenhurst. With assistance from @OPP_COMM_CR he was taken to hospital with minor injuries. The search continues for the 4 suspects who kidnapped Mr LU. Any info call 866-876-5423 x7865. pic.twitter.com/fpvVcqOMVy — York Regional Police (@YRP) 2019年3月27日

帕滕登说，直到周二晚上，警方仍然在寻找监控摄像头拍到的四名嫌犯。美东时间周六下午6点左右，他们将陆万真从加拿大安大略省约克区万锦市的一处公寓大楼停车场带走。

警方称，三名蒙面男子对陆万真进行电击之后，强迫他上了一辆道奇商务型汽车。被绑架时，陆万真穿着黑色运动衫，黑色牛仔裤，戴着眼镜。

帕滕登说，调查仍在进行。

在继续搜寻嫌犯的同时，有关陆万真的信息也浮出水面。加拿大广播公司报道，陆正在约克维尔大学就读本科，专业是工商管理。

约克维尔大学在一份声明中表示，学校已经注意到陆万真的失踪情况，希望他平安归来。

拥有数量豪车的留学生

警方确认，陆万真的英文名叫Peter，有许多豪车，包括一辆兰博基尼、一辆劳斯莱斯和一辆路虎。

警方称，周六陆万真与其女性朋友开着路虎揽胜进入车库，随后遭到蒙面男子袭击，被他们拖进大篷车内。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @YRP ARMED KIDNAPPING UPDATE - 22yr-old Wanzhen LU was kidnapped just before 6pm yesterday from 15 Water Walk Dr, Markham. If you spot this wheelchair accessible Dodge Caravan with stolen plate:CEAR350 call 9-1-1 immediately. Click the link for more info --> https://t.co/vZdrW5pWgW pic.twitter.com/ffnqGH3lEw — York Regional Police (@YRP) 2019年3月24日

陆万真富有的家境在中国的社交媒体上引发讨论，一些网民认为他是过于“露富”引起嫌犯注意。

“都是炫富惹的祸，”一名网友说。还有网友建议受害人：“在国外还是低调点吧！”

警方表示，陆万真的家人周一从中国飞到加拿大，儿子被绑架让他们很悲伤。“我们已经和他的家庭取得联系，”帕滕登周二说。

周二，中国驻多伦多总领馆通报称，第一时间联系约克区警方了解案情，要求警方全力寻找并安全解救受害人，也第一时间与受害人家属取得联系并通报有关情况。