图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉记者说，两架俄罗斯飞机降落该国首都机场，运来约100名军人和35吨设备。

俄罗斯飞机运载数十名军人和装备抵达委内瑞拉首都加拉加斯。美国对此发出谴责。

美国国务卿蓬佩奥周一（3月25日）在电话中对俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯支持委内瑞拉总统马杜罗，华盛顿“不会袖手旁观”。

特朗普总统的国家安全顾问伯尔顿说，美国不会容忍外国军事干涉西半球的民主，安全和法制。他说，委内瑞拉军队必须站在人民一边。

Image caption 美国特朗普政府承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多（右）是该国合法总统，要求马杜罗（左）下台。

3月24日上午，俄军一架伊尔-62M飞机和一架安-124运输机先后降落在委内瑞拉首都加拉加斯的迈克蒂亚国际机场。

委内瑞拉的记者哈维尔（Javier Mayorca）在推特上说，他看到了两架俄罗斯飞机运来约100名军人和35吨设备。俄罗斯的卫星通信社报道说，周日照片中的俄罗斯飞机去委内瑞拉“完成军事技术合同”。

俄罗斯外交部周二（3月26日）说，“俄罗斯专家”到委内瑞拉是两国军事合作协议规定的内容，但俄罗斯外交部没有作具体说明。

危险升级？

在美国和委内瑞拉关系恶化的时候，最新的发展被认为是俄罗斯向华盛顿发出信号。华盛顿说俄罗斯在委内瑞拉的部署是该国局势的“危险升级”。

周二（3月26日）一名美国官员说，美国政府认为俄罗斯派到委内瑞拉的是特种部队，其中包括“网络安全人员”。这位不愿意透露姓名的官员说，美国仍然在调查俄罗斯在委内瑞拉的部署。

按照美国的说法，抵达委内瑞拉的俄罗斯部队的任务可能包括对马杜罗的支持者提供支持，例如提供监视技术，以及保护政府的网络基础设施。

Image caption 两周前，委内瑞拉发生了该国最严重的断电，该国主要的石油出口码头以及原油处理工厂被迫关闭。委内瑞拉总统马杜罗当时指责美国进行网络破坏，导致该国断电。

熟悉美国政府对委内瑞拉评估的消息人士说，俄罗斯提供军事支持，网络战技术支持，可能是为了保护马杜罗不受“改变政权”威胁，确保俄罗斯在拉丁美洲维持委内瑞拉这个立脚点。

针锋相对

周五特朗普总统宣布，作为对委内瑞拉逮捕反对派领袖瓜伊多的总管的回应，美国要对委内瑞拉实施进一步制裁。美国特朗普政府承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多是该国合法总统，要求马杜罗下台。

莫斯科是委内瑞拉的长期盟友。俄罗斯指责这是美国进行干涉，支持企图推翻社会主义政府的政变。

俄罗斯向委内瑞拉贷款达数十亿美元，而且批评美国制裁委内瑞拉马杜罗政府。克里姆林宫还表示，要做“需要的一切”努力支持委内瑞拉总统马杜罗。

图片版权 Getty Images Image caption 自从委内瑞拉左翼领袖查韦斯1999年掌权后，中国就一直与委内瑞拉保持密切关系，并且支持马杜罗总统。

美国和许多西方国家都支持反对派领袖瓜伊多，但是俄罗斯，中国，古巴等许多国家仍然继续支持马杜罗。马杜罗总统仍然控制着委内瑞拉包括军队在内的国家机器。

中国支援

报道说，本周委内瑞拉再次发生的停电会影响该国的石油生产和出口。马杜罗再次指责美国的破坏导致委内瑞拉断电。白宫否认断电和美国有关。

两周前，委内瑞拉发生了该国最严重的断电，该国主要的石油出口码头以及原油处理工厂被迫关闭。委内瑞拉在一个月内接连发生断电影响到该国大部分地区。

当时中国提供了技术帮助，帮助委内瑞拉尽快恢复供电。委内瑞拉总统马杜罗当时指责美国进行网络破坏，导致该国断电。马杜罗还请求中国，俄罗斯，古巴和伊朗，以及联合国调查该国电网遇袭事件。

自从委内瑞拉左翼领袖查韦斯1999年掌权后，中国就一直同委内瑞拉保持密切关系。中国在委内瑞拉能源业投资巨大，还是该国仅次于美国的最大的贸易伙伴。