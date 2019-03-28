查尔斯王子和卡米拉在古巴创造历史

图片版权 Reuters Image caption 查尔斯王储夫妇在切·格瓦拉像前的照片。英国希望鼓励古巴继续改革开放，走市场经济道路。

英国王储威尔士亲王查尔斯和康沃尔公爵夫人创造了历史，他们成为第一个以官方身份访问古巴的英国王室成员。

查尔斯王子和卡米拉此行被视为推动英国和古巴建立更密切关系的努力。在冷战期间，英国和古巴分属敌对阵营。

英联邦部长艾哈迈德勋爵作为英国政府代表稍后也加入英国访问古巴的这一代表团。

伦敦《旗帜晚报》援引英国政府来源的消息称，这一历史性访问显示出特别是在英国脱欧之后，英国与世界各国发展外交关系意义重大。

多彩多姿的访问

英国王储夫妇出席了古巴民族英雄、散文家、诗人何塞·马尔蒂敬献花圈的仪式。他们应邀出席了古巴国家总统（古巴国务委员会主席）迪亚斯·卡内尔的正式欢迎晚宴。

英国王储夫妇访问古巴表明英国政府对这次为期四天访问的重视。英国方面期待与一个已经开始经济和社会开放进程的国家一道探寻发展关系的新途径。

古巴方面也对英国王储夫妇及其代表团的到访予以了热烈欢迎。

查尔斯夫妇前往了哈瓦那革命广场露天纪念碑，在纪念碑前的玫瑰花圈前默哀。他们还为当地的莎士比亚像揭幕，参观哈瓦那老城，访问当地拳击俱乐部，参加一个英国老爷车展。

图片版权 Getty Images Image caption 查尔斯夫妇参观哈瓦那老城。

他们在哈瓦那一家录音室会见远景俱乐部的成员。该俱乐部成立于1996年，旨在复兴古巴革命前的当地音乐。根据该俱乐部音乐家的故事所拍摄的纪录片《乐满哈瓦那》曾获得格莱美最佳拉丁音乐奖、奥斯卡最佳纪录片提名。

"与美国不同的立场"

英国王储夫妇此行是他们访问加勒比海国家行程中的一站。访问古巴前，他们访问了5个英联邦国家：圣基茨和尼维斯、格林纳达、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯，以及巴巴多斯。

此次访问正值古巴和美国之间的紧张关系不断升级之际，美国总统特朗普威胁要对古巴实施制裁。古巴政府对委内瑞拉马杜罗政府表示支持。因此，英国王储夫妇这次访古受到美国和英国一些人士的批评。

英国广播公司BBC王室事务记者尼古拉斯·威切尔说，这次访问表明，英国与美国对古巴的立场"截然不同"。

他说, 英国外交官"显然觉得是时候该向古巴政府发出鼓励的信息，鼓励古巴政府继续经济和政治改革"。近年来，古巴的私营企业受到政策鼓励，尽管由于担心改革加剧不平等，私营部门发展有所放缓。

冷战历史与破冰

图片版权 Getty Images Image caption 英国王储夫妇出席了古巴民族英雄、散文家、诗人何塞·马尔蒂敬献花圈的仪式。

古巴和西方之间的动荡关系可以追溯到19世纪以前。前西班牙殖民地古巴1898年被割让给美国。4年后在美国的保护下独立。

但在1959年冷战最激烈的时候，由菲德尔·卡斯特罗领导的游击队击败了美国支持的巴蒂斯塔政府, 建立了一个共产主义国家。

武装革命引发了美国的贸易禁运和封锁。再加上意识形态的相似之处，封锁将古巴推向苏联的怀抱。

1962年，美国在古巴发现苏联部署核导弹, 这几乎导致了核战争。

2014年，在美古断绝关系50年后，两国宣布采取外交关系正常化行动。2016年，时任美国总统奥巴马访问古巴。

但在 2017年，美国总统特朗普重新收紧了奥巴马政府放松的一些对古巴的限制措施。