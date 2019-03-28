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波音宣布将对其飞机产品中的控制系统做出改变。过去五个月，波音737 Max客机发生两起致命坠机事故后，波音的控制系统引发争议。

但目前还不确定本月在全球范围内被停飞的波音737 Max系列客机何时能复飞。调查人员尚未确定事故原因。

作为升级的一部分，波音将安装预警系统，以前这只是一个备选的安全功能。

印尼狮航和埃塞俄比亚航空运营的这两架飞机都未安装预警系统。该系统的作用是，当传感器出现相互矛盾的读数时，系统会向飞行员发出警告。

波音表示，未来安装航空公司安装这个安全系统将无需支付额外费用。

升级

波音还宣布将对与坠机事件有关的软件进行升级。

机动特性增强系统 (MCAS)是为防止飞机失速而设计。它对传感器做出反应，而传感器可检测出飞机爬升的角度是否太陡。但去年对狮航航班的一项调查显示，该系统出现故障迫使飞机机头向下20多次后坠入大海造成机上189名乘客和机组人员全部遇难。

Image caption 埃航空难死者葬礼上的吊唁者

美国联邦航空管理局(FAA)表示，这次坠机与3月10日发生在埃塞俄比亚的事故有相似之处。波音公司重新设计了该软件，以便在接收传感器的冲突数据时能禁用机动特性增强系统。

波音公司在新闻发布会上对记者表示，升级并不意味着承认该系统导致飞机坠毁。

监管

美国联邦航空管理局本身也在周三（3月28日）受到审查。

在美国参议院的航空公司安全听证会上，参议员们对联邦航空管理局代理局长丹尼尔·埃尔韦尔(Daniel Elwell)提出质疑。联邦航空管理局受到质疑的原因是让飞机制造商的员工参与自己公司飞机的检查、测试和认证过程。

参议员理查德•布卢门撒尔(Richard Blumenthal)甚至将这种做法描述为“让狐狸看守鸡窝”。

埃尔韦尔否认这是“自我认证”，辩称美国联邦航空管理局“保留了严格的监督权力”。他表示，这种做法在包括欧洲航空安全局(European Aviation Safety Agency) 的全球范围内被广泛使用。

埃尔韦尔补充称，如果联邦航空管理局不能将这些任务委托给飞机制造商，它将不得不让监管机构额外支出18亿美元招聘1万名员工。

埃塞俄比亚航空公司3月10日的坠机事件发生后，美国是最后一个禁飞这款飞机的国家，联邦航空管理局也备受批评。

美国交通部(Department of Transportation)监察长卡尔文•斯科维尔(Calvin Scovel)也出席了国会听证会。他表示：“世界各地的其他安全监管机构决定，他们需要将风险降至零，为此他们让飞机停飞。”

然而，埃尔韦尔表示，美国联邦航空管理局希望等到收到相关信息后再做出决定。

他说：“我们可能是最后一个禁飞波音737 Max的国家，但是美国和加拿大是第一批拿出数据的国家。”

埃尔韦尔表示，他对机动特性增强系统“有信心”，而且飞行员接受过如何应对飞机突然下坠的训练。

有人问道，如果遇上去年10月印尼雄狮航空在坠毁前短短几分钟内下坠21次那种事件时应该怎么办，曾经接受过飞行员训练的埃尔韦尔表示：“具体情况我们以后再谈。”

时间表

早些时候波音宣布驾驶舱升级方案，并表示该软件的最终版本将于本周末提交给美国联邦航空管理局。

但波音补充称，航空公司必须安装新软件，对其性能给出反馈，并培养新飞行员，然后才能认证这些变化，让这些飞机安全通过认证和再次起飞。

美国国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board)、法国航空调查机构东亚航空管理局(BEA)和埃塞俄比亚交通部(Transport Ministry)联合展开的一项调查预计将于本周发布一份有关埃塞俄比亚坠机事件的初步报告。

波音的一名员工表示：“在印尼发生第一起事故后，我们遵循了独立机构对数据进行研究的结果。我们一直在寻找改进的方法，只要我们找到方法，我们就会改变从而做得更好。”