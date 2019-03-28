Image caption 王丽红教授中文的情况。

这是一个中非跨种族、跨地区的爱情故事，也是见证中国和乌干达关系发展的故事。

26年前，王丽红遇上了在清华大学念书的乌干达丈夫苏玛，两人随即相恋，但维持这段关系并不容易，因为那时候——甚至是现在，中国仍然有歧视黑人的情况。

王丽红接受BBC非洲部记者卡特琳‧比亚鲁汉加（Catherine Byaruhanga）采访时表示坦言， “这就好像打仗一样，当时，很多人认为我是随便的女生，去跟一个黑人男生约会，但我知道他是一个非常诚恳的人，而且他有助人的心。”

1996年，两人移居乌干达，育有三个小孩，他们可以用中文、英文和当地的乌干达语沟通。夫妇两人在首都边陲开设了鲁扬子中学，并举办为期九个月的培训课程，专门教授中学老师去学中文。两人要把自己的学校，成为当地推广普通话与中国文化的先锋者。

BBC记者卡特琳‧比亚鲁汉加表示，两人一起的时间，见证了中国与乌平达经济关系增长庞大的日子，他们把握了这个机会。她称，两人是“中乌关系蓬勃发展的完美榜样”。

图片版权 Wang Li Hong Sooma Image caption 两人26年前在清华大学相遇。

孔子学院资助

值得留意的是，两人培训老师的课程，是由北京政府透过孔子学院分包资助，王丽红没有透露具体资助金额。

她对BBC说，“中国政府资助来自中国的中文老师，他们的薪水和住宿，他们也会协助一些学生，提供他们食宿以及一些补贴。”

在非洲，大部分中文课程都是通过中国政府资助的孔子学院，2005年肯尼亚开设了该国首间孔子学院。根据中国新华社与汉办资料，2018年非洲有约48间孔子学院，一年里增加11间，现在有59间孔子学院，在乌干达则只有一家。

根据中国汉办2018年4月发表的新闻稿，这个王丽红和丈夫的课程，是由中国汉办以及乌干达教育部国家课程开发中心合作举办，名为“本土汉语教师封闭式强化培训项目”，当时称有来自乌干达各地中学约100名教师出席培训。

但据BBC记者卡特琳‧比亚鲁汉加的报道， 这个课程首批只有30名毕业生，这些老师开始在全国其他学校教授中文。而在本年度，再有40多名老师报名参加。

这批准备当老师的学生要在九个月学会中文，除了流利沟通之外，还要具备授课能力，这并不容易，所以这个课程非常紧凑，学生们周一至周五，每天早上8时开始，一路上课到晚上10时。

但许多乌干达老师认为这是难得的机会，可以让他们有更好的就业机会，以及到中国或是用华语的地方旅行时，也可以用中文交谈。

Image caption 约40名学生申请第二期课程。

而从中国到乌干达授课的老师，亦认为自己有所裨益。

39岁的高雅慧在一年前离开中国西安的丈夫和小孩，到乌干达授课，当时很多亲友对她说不要去，因为非洲有“疾病和战乱”。

但她说，“来了之后，改变了我对非洲的固有形象，当我回到中国，我会把非洲真实的一面告诉我在中国的朋友，希望改变他们对非洲的看法。”

王丽红形容，这是双赢的机会，她的目标是在2021年培训100名中文老师，在全国50所学校授课。

她以中国学生学习英文了解美国为例子说，“我们学习他们的语言、明白他们的想法、认识他们的科技与技术，继而我们可以自行发展。”

中非关系：殖民还是互惠互利？

中国近年在海外的举动频频引发关注，从“一带一路”倡议、对别国的资金援助及投资、到以发挥“软实力”为目标的孔子学院，外界也认为中国有意扩大国际的影响力。

中乌两国虽然过去经贸合作有深化，但有很大的贸易逆差。根据世界银行数据，2013年乌干达从中国入口6.22亿美元的货品，4年后升至9.85亿；但相对地，乌干达出口到中国的产品则由2013年的7.19千万美元，下跌至2017年3.34千万美元。

乌干达经济学家弗雷德‧穆胡穆扎（Fred Muhumuza）一直研究中乌经贸增长，他质疑中国资助这些语言项目背后的动机，是什么让乌干达政府这么支持。

“这是否中国的帝国主义？试图夺去非洲资源、文化和语言？把所有人赶走？”他对BBC说。

Image caption 当地愈来愈多学校教授中文。

但乌干达教育部发言人不认同这种说法，他说项目并非如此政治化，外国政府或组织支持教授个别语言并非不寻常。

非洲是中国对外关系其中一个重要部分，中国希望建立“紧密中非命运共同体”，大规模承包非洲基建工程、投资能源和矿产。

中国国家主席习近平去年10月在北京招待了多位非洲国家领导人出席论中非论坛峰会，当时他承诺在未来三年，向非洲提供600亿美元援助，当中150亿是无偿援助、无息或优惠贷款，强调“不附带政治条件”。

美国过去对非洲的投资援助并不多，但在习近平发表再度援助非洲之后两个月，美国提升针对非洲的议程，发布非洲战略，矛头直指中国。

美国国家安全顾问博尔顿批评，中国故意积极地在该地区投资，以获得超越美国的竞争优势 。他指责中国利用“贿赂”、“不透明的协议”和“债务战略”手段控制非洲，并谴责中国企业腐败横行，不符合美国发展计划所要求的环境和道德标准。

中国一直否认在非洲的举动是“殖民”，坚持这只是双方互惠互利的合作。分析认为，美国长期忽略非洲战略，加上西方国家对援助非洲有严格的要求，难以取代中国在当地的地位。