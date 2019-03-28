Image caption 在印度的巴凯拉，父母让女儿从事性工作

比起女儿，许多印度家庭仍然喜欢生育儿子。不过，希娜（Heena）出生时，她的父母十分高兴。

希娜在印度内陆地区巴凯拉（Bacchara）社区出生。几个世纪以来，当地居民家里的长女在10到12岁时就从事性工作。当她变老，其他的妹妹将继续从事性工作。

这种做法一代又一代地传承下来，成为“公认的传统”。男性家庭成员大多依靠这些年轻女孩的收入生活。在某些情况下，父亲或兄弟被称为皮条客。

这个社区的婚礼也与其他地方有很大不同，新娘的家庭往往为他们的女儿要一大笔钱，被称为“反向嫁妆”。

“我有什么选择？”

希娜从出生起就接受卖淫方面的训练，还未成年就被迫入行。

她对BBC印度语网表示：“我被迫从事这份工作时只有15岁。我必须放弃学业，走母亲和外祖母一样的路。”

Image caption 希娜

每一天她都服务不同的客户，有村子里的富人，也有卡车司机。

“18岁时，我意识到错得多离谱，感到愤怒。但是我有什么选择？”她说，“如果我不通过这个方式赚钱，我的家人如何生存？”

巴凯拉在印度相对比较贫穷，依赖女性改善家庭经济状况。

当地一家非营利组织协调员乔汉（Akash Chouhan）称：“从事这一职业的女孩中，约有三分之一是未成年人。”

Image caption 当地一家非营利组织协调员乔汉（Akash Chouhan）称：“从事这一职业的女孩中，约有三分之一是未成年人。”

巴凯拉曾经是一个游牧部落，分布在印度中央邦的三个区。他们大多居住在农村地区，或者卡车司机停车的高速公路旁。

交易方式

这些年轻女孩，在当地被称为khilawadis，她们聚集和单独在绳床上等待，招揽顾客。

通常旁边还有一些像小商店一样的摊位，看摊位的人来为这些女孩谈条件，一般是她们的家人。

Image caption 女孩们经常在伪装成零售店的摊位或摊位附近等待

他们与司机达成协议，每位客户的收费通常是100至200卢比（约合1.45至2.8美元）。

当地人认为，处女能吸引到更高的价格，通常高达5000卢比（约合72美元）。

“白天大约有四五个人来，晚上我们会去酒店或其他附近的地方接客，”希娜说，“总是有被感染的风险。”

早在2000年，印度报纸《印度报》就报道过这一点。该报称，从社区5500名居民采集的血液样本发现，其中约15%的人感染了艾滋病毒。

其中一些被迫卖淫的女孩最终生了孩子。几年后，希娜生下了一名女婴，她只有更加努力工作。

“许多女孩怀孕后，还得继续工作，”希娜说，“她们被迫挣更多钱来照顾孩子。”

做一名性工作者也意味着将被禁止在同一社区内与男人结婚。最终，希娜在当地一家非营利组织的帮助下逃离了这个“传统”。

“只有体验过这种邪恶传统的女孩才能理解这种挣扎，我知道这种感觉，想要帮助结束它，”希娜说。

法律怎么说？

印度重男轻女的观念导致性别比例严重失衡，但现在问题却反过来了。

“这个社区大约有33000名居民，其中至少65%是女性，”乔汉说。妇女人数多是因为有人将未成年女孩非法贩卖到这些区域。

“过去几个月，我们已经在这些地区救了大约50名未成年人，”印度警长辛格（Manoj Kumar Singh）对BBC表示。

“我们甚至找到了一名两岁的女孩，现在已经将她送到收容所，”辛格说。据辛格称，他们经常进行这样的突击检查，但这种根深蒂固的做法只能随着社会意识觉醒而消失。

中央邦最近通过了一部法律，规定强奸12岁以下的儿童都将被判处死罪。法律还增加了与未成年人发生性关系的成年人的刑期。但是这样的法律并没有起到太大作用。

前路

1993年，印度引入了一项旨在消除这种卖淫行为的计划，但它仍未被完全实施。

印度妇女和儿童发展部官员马哈詹（Rajendra Mahajan）说：“每年我们都会做广告，希望有非营利组织帮助我们实施这项计划，但迄今为止，没有一家机构能达标。”

不过，有或没有政府的帮助，改变都在缓慢发生。

Image caption 希娜说，教育能帮助女性脱离卖淫行业

社区中一些年轻居民通过在其他地方找工作或接受再教育教育来改变传统。也有一些地方的计划提供帮助。

希娜受益于这样的帮助计划，2016年她自己参与了一项类似的项目帮助别人。

“我帮助其他的女孩意识到，她们可以得到支持、脱离这个行业，我会尽一切努力，”她说。

非营利组织在当地设有一个辅导中心，为未成年人提供免费的教育培训。

“这些女孩被迫留在这个行业，因为她们没有其他就业机会，”希娜说，“只有教育能帮助她们发展。”