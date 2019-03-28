印度反卫星“女神”发力招致美国批评

  • 2019年 3月 28日
The Indian Space Research Organisation's (ISRO), Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C44) launches off onboard India's Defence Research and Development Organisation's (DRDO) imaging satellite 'Microsat R' along with student satellite 'Kalamsat' at Satish Dhawan Space centre in Sriharikota, Andhra Pradesh state, on January 24 , 2019. ( 图片版权 AFP/GETTY
Image caption 印度2019年3月导弹摧毁的卫星是2019年1月刚刚发射升空的。

美国代理国防部长沙纳汉警告说，印度摧毁自己的一颗卫星的反卫星武器试验可能会在太空造成 “混乱”。

帕特里克·沙纳汉说，美国仍在研究印度2019年3月份的这次试验。但德里坚称，它在地球低轨道上进行的试验不会留下太空碎片。

继美国、俄国与中国之后，印度成为第四个进行过反卫星试验的国家。

印度总理莫迪在一次出人意料的全国电视讲话中宣布了2019年印度的反卫星试验成功的消息。他说，印度已确立了该国作为全球航天大国的地位。

试验后续反应

2019年印度试射后，沙纳汉表示，太空应该是人们有行动自由的地方，人类都生活在太空中，不要把它弄得一塌糊涂。

但这种试验产生的碎片可能危害民用和军用卫星的行动，并可能与空间的其他物体发生碰撞。

不过印度说, 它特意在低层大气层，即300公里的高度进行了这次代号为“女神力量行动”的试验（Mission Shakti）， 以确保太空中留下的碎片或其它物质"将在几周内降解并落到地面"。

但一些专家对印度的这一说法表示怀疑称，碎片的轨道无法控制。

美国太空专家质疑

路透社援引五角大楼一位发言人的话说，美军正在监测印度试验产生的250多块碎片。美国1959年进行了第一次反卫星试验。

美国国家航空航天局（NASA）也警告说，印度试验后有形成太空碎片的风险。

NASA局长吉姆·布里登斯廷对美国国会说，“有些人喜欢有意测试反卫星能力, 制造轨道碎片场。我们今天仍在处理这个问题。”

他说：“因为它们自己制造了碎片场，同样又是这些国家来找我们讨论保护太空环境的问题。”

2012年, 当时的印度国防研究与发展组织 (DRDO) 负责人说, 虽然印度完全拥有反卫星武器的条件, 但它不想通过摧毁卫星来测试该系统, 原因是空间碎片有可能受到影响其他卫星。
Image caption 印度发展太空科技的宣传画。

地缘政治与军备竞赛

军备控制倡导者对空间日益军事化表示关切。反卫星技术将使印度能够在未来可能发生的冲突中摧毁敌国的卫星，这种试验很可能会加剧印度和中国之间日益激烈的地区竞争。

12年前，中国2007年1月也进行过类似的试验，当时引发了国际关注和担忧。当时中国外交部就此表示，中国一贯主张和平利用外太空，反对外太空武器化和军备竞赛。

中国当时的试验是在865公里高空摧毁了一颗废弃的气象卫星，但因此在这一高度的轨道上留下了一个巨大的碎片云。

次年，美军也曾发射导弹摧毁了其一颗失控的间谍卫星。

2018年，中国帮助了邻国巴基斯坦发射了两颗卫星。巴基斯坦也是印度的邻国，两国有着历史和地缘的纠纷。

印度大选

印度外交部将这次试验描述为和平试验，并表示“无意参加外层空间军备竞赛”。

但印度导弹击毁卫星的宣布激怒了印度反对党，他们指责莫迪将这一试验视为莫迪为竞选造势。

印度将于4月11日开始全国大选投票。

印度选举委员会宣布已收到投诉, 将调查莫迪是否违反选举规定。

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