印度反卫星“女神”发力招致美国批评

图片版权 AFP/GETTY Image caption 印度2019年3月导弹摧毁的卫星是2019年1月刚刚发射升空的。

美国代理国防部长沙纳汉警告说，印度摧毁自己的一颗卫星的反卫星武器试验可能会在太空造成 “混乱”。

帕特里克·沙纳汉说，美国仍在研究印度2019年3月份的这次试验。但德里坚称，它在地球低轨道上进行的试验不会留下太空碎片。

继美国、俄国与中国之后，印度成为第四个进行过反卫星试验的国家。

印度总理莫迪在一次出人意料的全国电视讲话中宣布了2019年印度的反卫星试验成功的消息。他说，印度已确立了该国作为全球航天大国的地位。

试验后续反应

2019年印度试射后，沙纳汉表示，太空应该是人们有行动自由的地方，人类都生活在太空中，不要把它弄得一塌糊涂。

但这种试验产生的碎片可能危害民用和军用卫星的行动，并可能与空间的其他物体发生碰撞。

不过印度说, 它特意在低层大气层，即300公里的高度进行了这次代号为“女神力量行动”的试验（Mission Shakti）， 以确保太空中留下的碎片或其它物质"将在几周内降解并落到地面"。

但一些专家对印度的这一说法表示怀疑称，碎片的轨道无法控制。

美国太空专家质疑

路透社援引五角大楼一位发言人的话说，美军正在监测印度试验产生的250多块碎片。美国1959年进行了第一次反卫星试验。

美国国家航空航天局（NASA）也警告说，印度试验后有形成太空碎片的风险。

NASA局长吉姆·布里登斯廷对美国国会说，“有些人喜欢有意测试反卫星能力, 制造轨道碎片场。我们今天仍在处理这个问题。”

他说：“因为它们自己制造了碎片场，同样又是这些国家来找我们讨论保护太空环境的问题。”

2012年, 当时的印度国防研究与发展组织 (DRDO) 负责人说, 虽然印度完全拥有反卫星武器的条件, 但它不想通过摧毁卫星来测试该系统, 原因是空间碎片有可能受到影响其他卫星。

Image caption 印度发展太空科技的宣传画。

地缘政治与军备竞赛

军备控制倡导者对空间日益军事化表示关切。反卫星技术将使印度能够在未来可能发生的冲突中摧毁敌国的卫星，这种试验很可能会加剧印度和中国之间日益激烈的地区竞争。

12年前，中国2007年1月也进行过类似的试验，当时引发了国际关注和担忧。当时中国外交部就此表示，中国一贯主张和平利用外太空，反对外太空武器化和军备竞赛。

中国当时的试验是在865公里高空摧毁了一颗废弃的气象卫星，但因此在这一高度的轨道上留下了一个巨大的碎片云。

次年，美军也曾发射导弹摧毁了其一颗失控的间谍卫星。

2018年，中国帮助了邻国巴基斯坦发射了两颗卫星。巴基斯坦也是印度的邻国，两国有着历史和地缘的纠纷。

印度大选

印度外交部将这次试验描述为和平试验，并表示“无意参加外层空间军备竞赛”。

但印度导弹击毁卫星的宣布激怒了印度反对党，他们指责莫迪将这一试验视为莫迪为竞选造势。

印度将于4月11日开始全国大选投票。

印度选举委员会宣布已收到投诉, 将调查莫迪是否违反选举规定。