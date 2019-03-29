父母上网晒娃：孩子的尴尬和安全隐忧

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不论喜欢与否，父母们已经开始拥抱社交媒体，而且看上去玩得很开心。

这是保持联系的极佳方式，看着父母自拍或用emoji表情也很好笑。但是如果他们未经你允许就在网上分享你的照片，而且并未好好了解隐私设置，他们越界了吗？

如果你想要父母把照片删除，你要如何说服他们呢？

美国女演员格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow）在网上分享了她与14岁女儿艾普尔（Apple Martin）滑雪的照片后， 引发父母们是否该在网上分享孩子信息和照片的讨论。

超过15万人赞了这张照片，但是艾普尔并不喜欢，她用自己的私人Instagram帐号写道：“妈妈我们讨论过这个，没有我的允许你不应该发任何东西。”

许多帕特罗的粉丝认为，作为母亲她有权利分享女儿的照片，但也有人认为孩子们也有隐私权。

父母晒娃的争议

讽刺的是，孩子们在13岁前，技术上来说是不能注册大多数社交媒体服务的，这意味着一些守规矩的青少年开始上网之后觉得很震惊。

19岁的西班牙软件开发者伊图尔韦（Konrad Iturbe）说，意识到父母在网上发他照片时，他“猛然醒悟”。

图片版权 Konrad Iturbe Image caption 伊图尔韦

“我妈在我有手机之前就有Instagram了，所以我不知道网上早就有我的照片了，”他告诉BBC，“我真的不喜欢我在网上的照片，我甚至不会把照片发到自己的Instagram帐号上。所以我关注我妈后，看见她帐号上我的照片，我跟她说‘删了它们，我没有同意你发。’”

伊图尔韦说，母亲理解他的担忧，迅速解决了问题。他说，所有的父母都应该这样做。

他说，发现这些照片感觉像被“侵犯了隐私”。网上还有他小时候的照片，这尤其让他感到烦恼，而且他妈妈的Instagram帐号是对公众开放的。

14岁的博哈里（Sonia Bokhari）注册推特和脸书时也有类似的经历。

她在《快公司》杂志发表文章说：“当我看到她（博哈里母亲）多年来在脸书上发布我的照片时，我感到非常尴尬，而且觉得被背叛了。”

但是并非所有人都介意父母分享自己的照片。23岁的克里斯蒂（Charlotte Christy）在伦敦学习，她说她个人认为这“很正常”。

图片版权 Charlotte Christy Image caption 克里斯蒂

当她13岁时，她妈妈开始在脸书上发布她的照片。“她会提到我，这会显示在我的脸书上，每个人都可以看到。我认为这很尴尬，但我还没有烦躁到让她删掉的地步。”

“我感觉，社会中每个人都希望自己的照片更好看，但是如果我妈妈发一张不那么好看的照片，我也不会觉得困扰。”

“我想我分享我妈妈的照片跟她分享我的照片一样多，我觉得分享是很自然的事情，我不明白为什么要她征求我的同意，她是我妈妈啊。”

分享照片危险吗？

对29岁的香港人萨拉（化名）来说，她最担心的是隐私问题。

“我21岁时，我妈妈在脸书上标记我，我看见她发了一堆我的照片，从我婴儿时期到20几岁时，”她对BBC表示。

“她设置为所有人可见，我觉得很不安全。我不希望我婴儿时期的照片泄露，我知道通过谷歌你可以通过照片搜索到人名。她在网上上传更多我的照片，科技公司就可以获得更多我的外貌信息。”

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爱沙尼亚塔尔图大学媒体研究教授司意巴克（Andra Siibak）对父母分享儿女照片的现象进行了一些研究。

一项涉及爱沙尼亚9岁至13岁儿童的研究中，司意巴克发现，孩子们喜欢父母分享他们好的一面，但是父母和孩子对于好照片的定义有很大差别。

“在很多情况下，父母不会认为这些事情是大问题，但对十几岁的孩子来说，这可能会影响他们的自我形象，”或者引发潜在的网络霸凌。

司意巴克说，分享的另一个潜在风险是“数字绑架”，陌生人得到孩子们的照片后用于欺诈或有性的企图。

父母们应该更重视孩子们的担忧吗？

司意巴克说，许多父母认为，他们应为孩子的健康负责，只要他们觉得照片没有造成伤害，就不需要孩子的许可。

但是她认为父母应该要更严肃地对待孩子的隐私问题。

“（与孩子们）进行简单的讨论，了解他们喜欢的照片，以及上传它们是否合适，这有助于塑造更良好的亲子关系。”

父母们经常为孩子制定严格的互联网使用规则，保护他们的隐私，但是“这些规则看上去只适用于孩子，而不是家庭中的成人”。

伊图尔韦和萨拉都表示，父母一开始忽略他们的担忧，部分原因是缺乏对互联网隐私的了解。

“一开始我妈妈笑着说，‘没人会看的，这只是给朋友看的’，即使她的Instagram帐号是对所有人开放，”伊图尔韦说。最终，伊图尔韦把自己的担忧告诉妈妈后，她理解了，现在会在发布之前寻求儿子的同意。

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同时，萨拉说，当她要妈妈改变隐私设置时，妈妈最初并不理解。

“她说她为我感到骄傲，希望在网上分享关于我的事情...当我试图解释（我的隐私担忧）时，她不理解，并且说‘网上所有内容都在被监控’。”

“我不认为很多家长会像我们一样了解网络安全，因为他们这一代人出生时没有互联网。”

最后，萨拉说她的母亲同意将其隐私设置改为“仅朋友可见”，而她有超过1000名脸书好友。其中大部分她并不认识，所以某种程度上仍然是公开的。

“她标记我后，我开始收到她朋友的好友请求，我立刻拒绝了。”

怎能说服父母改变隐私设置？

这很复杂，因为既不能强制父母也没有法律手段让他们停止发帖，最终解决方式是说服和妥协。

西班牙的伊图尔韦建议，用他们能理解的方式引起父母的同理心。

“我会说，如果祖父母把你做的一些尴尬的事情的照片放在报纸上，你感觉如何？过去，照片会消失，但是如今所有东西都在网上，而且永远不会消失。”

萨拉则认为，用事实说话更好，不要用情感战术。

“我用情感战术，告诉我妈我的婴儿照很丑，或者我觉得这些照片不雅，因为我没穿好衣服。她会说，‘但是大家会觉得很可爱’。”

“然而，如果我跟她说互联网安全的问题，以及我们不知道其他人会如何处理这些照片，我妈妈同意会更加小心。”

她的妈妈仍然未经允许就发布照片，但萨拉认为她妈妈改变隐私设置是一种妥协，萨拉也找到了自己的解决办法。

“我改变了我的隐私设置，所以我的朋友们不能看见我妈标记我的照片。”

她也承认，对许多父母来说，分享孩子们的照片是一种“表达爱的方式”。

“这是他们表达对孩子有多想念的一种方式（如果他们不住在一起），这是我决定仍让她发布照片的原因之一。”