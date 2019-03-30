英国探长：BBC明星女主播被枪杀案永成悬疑

图片版权 PA Image caption 丹多女士曾是当时英国公众熟知的BBC著名女主播，BBC即将播出有关她被谋杀的这部电视记录片。

负责调查英国广播公司BBC的明星女主持人吉尔·丹多光天化日之下在家门口遭枪杀案的探长说，此案永远无法侦破。

在2019年丹多女士被枪杀20周年之际，负责调查这一悬案的哈米什·坎贝尔探长接受了一部有关此案的电视纪录片采访时说："你要问我说，我会认为还有可能重新让有关人士上法庭吗？可能不会。没有这个可能。"

1999年4月26日中午约11点半，37岁的丹多在伦敦市中心西部富人区富勒姆的家门前被枪杀。

当时，坎贝尔探长领导了调查谋杀丹多案的专案组。一年后，他的团队于2000年逮捕了一名男子巴里·乔治。

乔治先生被法庭裁定谋杀罪成立，被判无期徒刑入狱。乔治先生否认谋杀，不服判决3度上诉。他在监狱里呆了 8年，他的第3度上诉获准重审，此案在重审中被宣判无罪，乔治先生获释。

在重审中，陪审团承认，警方在从乔治先生家中找到的他的外套口袋里发现的一粒枪弹的残留物，并不足以确认他当时就在凶杀案现场。

然而，这一直是警方侦探们指控乔治先生所依赖的关键法医证据。

女明星之死与调查

丹多女士曾是当时英国公众熟知的BBC著名女主播，曾主持过一系列BBC的强档节目，包括《傍晚6点钟电视新闻》，《早餐时间新闻》，《打击犯罪观察》和《假日》等。

BBC即将播出有关她被谋杀的这部电视记录片。

BBC表示，"此前未曾公开的档案和照片"将在新纪录片中亮相，此外还包括对丹多女士的同事、朋友和家人的采访。

这部纪录片揭示了这一谋杀案调查的幕后决策情况。

坎贝尔探长告诉节目组，当时警方高级官员就破案的可能性向他施压。

他说："当时，有时候我觉得我们离破案不过还有一天的时间。有时候，我私下想'不，我们离破案还有漫长的距离'。"

当时，共有2千多人被怀疑可能是嫌疑犯。

坎贝尔探长说："要调查和排除一个人的嫌疑有可能需要一天时间就够了。而有时候，一项调查行动可能需要两周时间。"

图片版权 PA Image caption 坎贝尔探长告诉节目组，当时警方高级官员就破案的可能性向他施压。

他说："但是有数千嫌疑人的时候，就会遇到如何处理调查陌生人行凶杀人案件的问题。"

这一记录片还将展示BBC现任总裁托尼·霍尔勋爵当时收到的威胁。当时，托尼勋爵正担任BBC新闻部总裁，在丹多女士被谋杀后的几周内，他收到3次电话威胁。

他对该记录片节目组说："我听了其中一个人的声音，基本上的意思是说我将是下一个目标。"

霍尔勋爵说，他"不知道"那些威胁是否是空洞虚无的。

他说："在这种事件发生后，经常会发生有人模仿浑水摸鱼的事情，但警方都严肃对待这种电话。"

《吉尔·丹多谋杀案》将于英国当地时间4月2日星期二21:00 在英国广播公司电视一频道播出。