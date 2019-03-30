图片版权 Getty Images Image caption 新一轮中美贸易谈判，美方由财长姆努钦（左三）和贸易代表莱特希泽（左四）领衔，中方则由国务院副总理刘鹤（右三）带队。

中美贸易团队周四周五在北京进行了两天谈判。这是美国3月2日宣布暂停对2000亿美元中国输美商品进一步加征关税后，双方第一次面对面谈判。

此次谈判过后，中美双方对进展情况惜字如金。中国官媒称，谈判取得了“新的进展”，双方讨论了“相关合同文件”。美国方面也使用积极的语言形容此次谈判。但中美双方都没有阐述细节。

“新进展”和“富有成果”

此次谈判美方代表团由财长姆努钦（Steven Mnuchin）和贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）领衔，中方则由国务院副总理刘鹤带队，媒体注意到代表团成员中包括央行行长易纲。

美国总统特朗普周五在佛罗里达的海湖庄园对记者表示，这场旨在结束贸易战的谈判进展情况“非常好”。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战的影响已经开始显现，但美方有官员指对达成协议并没有时间要求，更重要的是如何保障协议得以真正执行。

但他强调，自己只接受一份“伟大的协议”。“如果不能达成一份伟大的协议，我们不会接受。”

中国官媒CCTV在谈判后报道称，最新一轮谈判取得了“新的进展”。但中国政府和官方媒体均未阐述新进展的具体内容。

美国财政部长姆努钦周五则在推特发文称，他与美国贸易代表莱特希泽在北京完成了“富有成果”的贸易谈判。

“我期待下周在华盛顿迎接中国副总理刘鹤继续进行这些重要磋商，”他在推文中称。根据美中两国的安排，刘鹤下星期将前往华盛顿进行下一轮谈判。

谈判时间表与着急的艾奥瓦州

这次最新谈判后中美双方对进展表现出了难得的相同声音。美国总统特朗普甚至暗示双方已接近达成协议。但白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）却试图打消外界对于迅速达成协议的预期。

库德洛在这次短暂谈判期间表示，这次贸易谈判对时间没有要求，如果需要，几周或者几个月都有可能。

库德洛在接受彭博社采访时表示，“我们必须监督执行过程，不能放弃这些手段。”

特朗普上周也暗示，在双方达成协议后，美国可能会保留一些新增关税条款，以确保协议执行效果。

中国对外经贸大学的经济学家崔凡表示，很难预测中国是否会接受这样一份保留了关税的协议，因为习近平和特朗普之前提出的谈判目标是取消惩罚性关税。“这会意味着打了双方的脸。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国加征报复性关税让美国的一些农业州损失惨重。

这种放慢节奏的做法很难让美国艾奥瓦州（Iowa）满意。来自该州的共和党参议员查克·葛雷斯利（Chuck Grassley）对路透社表示，特朗普当局已经表示要在4月底之前和中国达成协议。艾奥瓦州在中美贸易战中损失惨重。

但葛雷斯利也强调，如果没有强有力的保障机制让中国兑现承诺，“其它成果会失去意义”。

六大重点，逐字推敲

路透社引用了解这次谈判的消息人士说，中美双方目前的主要分歧在于如何保障协议执行，以及美国什么时候、以何种方式解除中国商品的惩罚性关税。

此外，“翻译也是一个问题”，双方还在围绕中文和英文的很多表述进行协商。

根据路透此前的披露，中美谈判的六大重点是：强迫性技术转让和网络盗窃、知识产权保护、服务业、汇率、农业以及非关税贸易壁垒。

图片版权 AFP/Getty Image caption 自2000年，中国的红酒消费量增长近五倍，进口量从1％上升至33%左右。贸易战导致本来就在中国市场不占优势的美国红酒制造商忧心忡忡。

疑问犹存

对于中美贸易谈判最终协议能起到的效果，各方仍然存在疑问。

前美国贸易代表处官员、麦克拉迪联合咨询公司（McLarty Associates）高级顾问郭嘉明（James Green）表示，不论谈判持续的时间是一个月还是一个季度，不论中国最终会同意什么样的保证机制，将来都会存在问题。

在强制性技术转让方面，美国公司表示，它们经常迫于压力向中方合作伙伴、当地政府或监管部门移交技术，作为在中国做生意的交换条件。