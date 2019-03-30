图片版权 Reuters Image caption 日本德仁皇太子将成为新一任天皇。

如果让你选择一个词，用来昭示和寄托国家的未来，你会怎么选？

日本的官员们正面临这个问题，随着日本现任天皇退位，新天皇即将继位，选择一个新年号的问题也浮出水面。

在日本，年号与公历纪元共同使用，所以选择年号是件慎重、严肃的大事情。

日本民众在热切等待4月1日宣布结果。让我们来看看，究竟选择年号的秘密流程是怎么一回事？

年号不是小事情

在日本，年号既是一个关乎日常生活的实际问题，也是一个哲学问题。

年号将出现在日本的硬币、报纸、驾照以及官方文件中，用以纪年。同时，它也是一段时间的日本精神象征，就像我们说“80年代”或者“维多利亚时代”一样，这些词蕴含着那个时代的文化深意。

日本皇室的历史可以上溯至公元前600年创建日本的神武天皇。有充分证据证明，从公元500年至今，日本的皇位世代相传，从未间断。因此，日本皇室也被称为世界上最古老的皇族。根据日本于1947年实施的战后宪法第一条，天皇成为“日本国及日本国民团结之象征”，成为没有政治权力的、名义上的国家元首。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 明仁天皇将在今年4月30日退位。

目前在位的明仁天皇今年85岁了，他的年号为“平成”从1989年开始算起，所以2019年是“平成31年”。

共同社称，“平成”年号出自中国古代典籍，《史记·五帝本纪》中写有“内平外成”，《尚书》中写有“地平天成”。

“平成”也有“达成和平”的意思，日本当年选择它，反映了在国内和国外维系良好关系的愿望。

“平成”之前的年号是“昭和”，有“昭示和谐”之意，其间在位的是裕仁天皇，“昭和”时期长达64年，包括二战和日本的战后复兴。

Image caption 日本皇室

在日本民间的猜想中，“安久”作为候选新年号引起热议。但是真正的备选年号被严格保密，直到4月1日正式向大众宣布。日本官员曾表示，任何备选年号如果泄露给媒体，将不再是备选。

新年号需要包含日本国民的理想和愿望，同时必须容易读和写。对于区区两个汉字而言，并不容易。

如何选择年号？

日本的内阁将从专家和学者们制定的候选名单中选择新的年号。

为了防止泄密，内阁成员在参与决定前必须交出手机和智能手表，并一直留在决策室中，直到正式宣布为止。

日本的年号通常出自中国古代典籍，在一位天皇去世，新天皇继位时宣布。

图片版权 Reuters Image caption 2016年11月28日，日本天皇家族新年合影。

然而这次却有些特殊，明仁天皇以年事已高身体欠佳为由，在2016年宣布以退位方式实现换代，是日本200年来的第一次。上一次是在1817年，光格天皇让位给仁孝天皇。

明仁天皇的儿子德仁皇太子的统治将从5月1日开始。

一些企业和政府机构的电脑系统使用年号纪年，为了防止改变年号带来的混乱，因此提前一个月宣布新年号，使日本社会的方方面面有时间实现平稳过渡。

据日经社称，遴选新年号的流程在过去30年至少每年彩排一次，所以官员们早就为这天做好准备。

当选择好新年号后，内阁将起草一项法令，现任天皇将签署法令。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2019年在日本日历上也会显示出平成31年的字样。

日本有多少人使用年号纪年？

日本不断融入全球化的进程，造成使用年号纪年的越来越少。

据日本媒体一项近期调查显示，三分之一的人在大多数时候使用年号纪年，1975年这一数字为82%，而偏好使用公元纪年的比例为25%。

不过，由于两种纪年方法都使用西方的月份，大部分人同时使用两种方法。

然而，有一个人将与年号绑在一起，不仅是他的余生，还有他身后的岁月。那就是即将退位的明仁天皇。

在天皇结束统治后将用其年号重新命名，因此明仁天皇以后将被成为平成天皇，就像他的父亲裕仁天皇死后成为昭和天皇一样。