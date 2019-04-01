俄女富豪乘私人飞机坠亡 警方救援途中车祸又死两人

图片版权 AFP Image caption 事故现场

俄罗斯第二大航空公司表示，公司大股东纳塔利娅·菲列娃（Natalia Fileva）因私人飞机坠毁在德国去世。

俄罗斯女富豪、西伯利亚航空公司大股东菲列娃的私人飞机在靠近德国法兰克福埃格尔斯巴赫机场（Egelsbach airport）降落时坠毁。

德国媒体引述当地官员称，事故中，还有一名乘客和飞行员去世。

西伯利亚航空公司表示，暂时未能确认坠毁的原因。

菲列娃乘坐的这架私人飞机从法国戛纳起飞。

提供航班飞行情况的网络服务商Flightradar24指，这架飞机在当地时间大约15时22分时在雷达上消失。

根据《福布斯》杂志，今年55岁的菲列娃拥有6亿美元的财富。

西伯利亚航空公司表示，公司控股团队向遇难者家属表示深切的哀悼，并称俄罗斯和国际组织会调查此次坠机事件。

德国新闻社报道，警方前往事故现场时，警车在机场附近与另一辆车相撞，造成两人死亡。警车内的三名警员受重伤。

西伯利亚航空公司是俄罗斯的主要航空公司之一。该公司网站称，其拥有96架飞机，航线包括26个国家的181个城市。