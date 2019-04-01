乌克兰克大选：考起政坛老手的政治素人

图片版权 EPA Image caption 最新民意调查显示，泽连斯基目前的支持度比许多传统乌克兰政客都要高。

美国总统特朗普、法国总统马克龙和意大利的执政党五星运动先后成为多国突然冒起的政治新星，而随着乌克兰总统选举临近，乌克兰国内一名政治素人可能成为世界政坛最新冒起的角色。

泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）在乌克兰是个家喻户晓的名字，他是当地一位知名喜剧演员，在一部名为《人民公仆》的电视剧（Servant of the People）中出演一名普通乌克兰人，借着在社交媒体批评国内的贪腐问题一炮而红，最终成为总统。

《人民公仆》在当地富商科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）拥有的电视台播出，大受好评，外界也视泽连斯基为科洛莫伊斯基的亲密盟友。

分析指出，泽连斯基的竞选计划善用社交媒体为自己宣传，他从来没有参加公职选举，更没有任何从政经验，但这无损选民对他的支持。民调更显示他在乌克兰的支持度比许多传统政客要高。

图片版权 Reuters Image caption 泽连斯基对许多乌克兰的议题没有强烈的意见，但这无损他的支持度。

乌克兰的特朗普

泽连斯基的选举以“打破传统”为主旨，因此至今仍然未举行任何拉票活动，他也没有发表任何公开讲话。他甚至以自己没有任何强烈政治信念为荣，又曾公开地说，如果自己没有向选民许下任何承诺，就不会令任何人失望。

泽连斯基今年1月接受BBC记者费舍尔专访时，刚好是泽连斯基41岁生日。他的竞选团队为他庆生，一些支持者甚至为他落泪。但庆祝完毕，正式访问开始后，就可以看出泽连斯基对许多乌克兰目前面对的问题欠缺了解。

他告诉费舍尔，他相信选民希望“可以有新选择、新的面孔”，言谈间也提出要停止乌克兰东部的冲突，同时要减少乌克兰人才外流的问题，但他对这些问题都没有给出具体的解决办法。

他早前聘请许多著名的专家加入他的竞选团队，希望令外界明白虽然他对许多事情都不了解，他仍然可以向身旁的许多专家求教。

图片版权 Reuters Image caption 前总理季莫申科之前已经多次参加乌克兰的总统选举。

“没有承诺，就不会令人失望”

泽连斯基的政策目前似乎仍然欠缺实质内容，但乌克兰选民似乎不介意。

最新的民意调查显示，泽连斯基目前的支持度是25%，比许多参选的知名的乌克兰政客都要高，包括现任总统波罗申科（President Poroshenko）。他的竞选平台名为“军队、语言、信仰”，希望拉拢保守派乌克兰人的支持，目前支持度约13%。

但他过去数个月都受到贪腐丑闻影响。而虽然欧洲理事会在去年11月指乌克兰在医疗、养老和公共行政等方面有改善，乌克兰国内的司法改革的缓慢脚步始终受到批评。

图片版权 EPA Image caption 现任总统波罗申科的支持度近年不断下挫。

另一名参政的乌克兰政客是前总理季莫申科（Yulia Tymoshenko），她目前的支持度同样为13%。她被视为乌克兰2004年“橙色革命”的领导角色，成功让亲西方政府上场。她的竞选平台号称以民主改革为目标，要令乌克兰拥有真正的民主体制。

但大西洋协会智库的乌克兰专家阿斯伦德（Anders Aslund）接受BBC访问时指出，她除了这个观点，就没有其他可以用来争取支持的政策。

这次乌克兰选举还有一位名字与季莫申科相近的候选人尤里‧季莫申科（Yuriy Tymoshenko）。季莫申科指控尤里‧季莫申科受现任总统波罗申科指派参选，目的是要令选民混淆两人，分薄季莫申科的得票。