“狮妈”特写：爱女遭轮奸 她挥刀斩淫狼

Image caption 英雄母亲：“狮妈”邦佳

在南非，她的故事家喻户晓。因为，这是一起震惊、震怒全国的案子：惊闻爱女正遭三人强奸，母亲心急如焚，操刀奔赴现场......最近，主人公、人称“狮妈”的母亲向BBC的《瞭望》亲述自己的故事。

深夜。突然，铃声大作，惊醒熟睡的邦佳（音译，Nokubonga Qampi）。

电话那头的女孩子就在500米外。她说，卡奇（Siphokazi，音译，邦佳的女儿）正在被3个男人强奸！3个她们都很熟悉的男人。

邦佳的第一反应是报警，但是没人接听。她知道，就算警察派人来，也要好几个小时才能赶到她们村（南非东开普省山区）。

邦佳很清楚，挽救女儿，就靠她自己了。“我害怕，但我必须去，那是我的女儿啊。”她说。

“我脑子乱极了。我想，等我赶到那儿，说不定女儿已经死了......因为她认识那几个男人，他们知道，所以可能会杀人灭口。”

卡奇那天晚上去看朋友，就在同一个村，那一片有4座小棚屋，离的很近。大约1点30分左右，朋友出去了，留下卡奇，她已经睡了。

在旁边那所棚屋中喝了一晚上酒的3个男人闯了进来......

图片版权 Getty Images Image caption 邦佳在自家后院

邦佳一家的棚屋很简陋，没什么家具，只有两个房间，一间是卧室，被电话吵醒的她当时就在这间屋里睡觉；另一间是厨房，出家门前，她就是从这间屋抄起一把刀。

“我拿刀是为给自己防身，从家到出事地点有一段路，不安全。很黑，我要用手机的手电照路。”

临近那间小屋，她首先听到女儿的尖叫声。走进去，手电照亮的是恐怖的一幕：女儿正在被人强奸。

“我非常害怕......我站在门边，问他们，你们在干什么。看到是我，他们冲我扑过来。那一刻我意识到，我必须保护自己。本能的反应。”

接下来发生的事，邦佳拒绝讲述详情。

图片版权 Getty Images Image caption “狮妈”邦佳

审理强奸犯一案的法官说，邦佳的证词显示，当她看到一个男人正在强奸女儿、另外两个男人裤子脱到脚踝处、在一旁等着时，邦佳变得“非常冲动”。

法官乔瓦纳（Mbulelo Jolwana）接着说，“依我的理解，她的意思是她愤怒已极。”

但是，最近在向BBC讲述她的经历时，邦佳仅仅承认，（当时）她非常、非常害怕--为女儿、也为自己的安全。说话时，她的表情只有悲哀、痛苦。

不过，非常明显的是，当那3个男人朝邦佳冲过来的时候，她举刀还击；当她用刀捅伤了对方时，他们试图逃跑，其中一个人甚至想跳窗。

搏斗中，两个男人受重伤，一个死亡。

邦佳并没有继续留在现场，也没有看到那些男人伤情有多严重。她带着女儿逃到附近一个朋友家。

警察来了。邦佳被带到当地警察局，关进牢房。

她说，“我一直挂念着女儿，没有人告诉我女儿怎么样了。如坐针毡，痛苦。”

当时卡奇在医院，同样挂念着妈妈，难以想像妈妈被关在牢房里是怎样。一想到妈妈可能要坐监狱好多年，心都碎了。卡奇说，

“我想，如果妈妈被判坐牢，我就去替她坐牢。”

Image caption 母女相依为命，互相安慰

当时，卡奇仍在震惊中，有关强奸的细节，她记不起太多。现在她知道的都是后来妈妈告诉她的。在警察局关押两天后，邦佳获得保释，去医院探望女儿。

从一刻起，母女俩相依为命，互相安慰、支持。

卡奇说，“我没有得到任何专业的心理救护，但是妈妈总能帮我。我一点点恢复。”

邦佳希望女儿懂得，事情已经发生了，生活还要继续下去。她说，“我还是妈妈，她还是女儿。”

母女关系非常紧密，有时候她们甚至会开玩笑，女儿可不能嫁人，要不然谁来照顾妈妈。

强奸那件事已经过去18个月了，母女俩人走过了一段漫长的心路旅程。

代表邦佳的律师托尼西（Buhle Tonise）记得，事发一个星期之后她第一次见到这对母女时，她们俩人好象都已经彻底放弃了，对未来不抱一点希望。

她说，“妈妈很悲恸。贫穷到那样的人，绝大多数情况下，能肯定他们觉得邦佳一定会去坐牢，因为不会有人替她说话。司法系统是为有钱人服务的。”

托尼西和邦佳说话的时候，卡奇坐在一边一言不发，好像，强奸剥夺了她说话的能力。

托尼西说，她有信心，邦佳可以做出令人信服的自卫辩护，但是她担心，让母女俩人走出绝望和悲观并不容易。

不过，邦佳和卡奇没有预见到的，是媒体、公众对她们的支持。

英雄母亲“狮妈”的传奇故事就要诞生了。

图片版权 Getty Images Image caption 东开普敦省是南非最贫穷的省份之一，失业率超过45%

在南非，对强奸案的报道通常也就是个简单新闻。其中一个主要原因或许是南非强奸案数量之庞大——估计每天在100起左右。

最近南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）形容，强奸案泛滥是“全国危机”。

东开普敦省是南非最贫穷的一个省份，失业率超过45%。那里的人均强奸案发率也是全国最高。

在邦佳和卡奇她们那个村（Lady Frere），2017/2018年度报案的强奸案为74起。对于一个人口还不到5000的小村子来说，强奸案如此频发，实在令人震惊。

但是，在南非那些难以计数、惨痛的强奸案中，邦佳和卡奇的故事引起了广泛的关注。媒体迅速抓住了要点：母亲保护爱女。

因为卡奇有匿名权，所以媒体也无法命名邦佳。一家报纸想出了这样一个称呼：狮子妈妈（Lion Mama），配用的图片是母狮和幼狮。

“狮妈”的名字从此流传开来。

邦佳说，“最开始，我并不喜欢这个名字，因为我不懂。但后来我知道了，意思是说我是个英雄。比如，你看狮子，总会保护自己的幼崽。”

“狮妈”的案子引起公众的普遍关注。许多人批评司法系统指控邦佳谋杀，并且集资帮她获得法律辩护。

这也帮助邦佳振奋起精神。但是，直到强奸案一个月后她第一次在地方法庭出庭时，邦佳才真正体会到，公众对她的支持程度到底有多高。

她说，“要出庭了，我很害怕。醒来，我说了一句祷告词。”

到了法庭，她发现里面坐满了来给她助阵的人。

“来自南非各地，各种各样的人都有。我对他们说，谢谢。法庭里座无虚席，他们支持我，他们确实给了我希望。”

不久，邦佳就站在了法官的对面。

她说，“我听到，对我的控罪撤销了。我站在那儿，不知如何是好。但我很激动，很高兴。那一刻我懂了，司法系统是可以明辨是非的，他们知道我根本没有打算要谁的命。”

托尼西回忆起法官的判决给卡奇带来的变化。

“案子被撤销之后，邦佳给卡奇打电话。那是我第一次听到她笑。我记得，那也是卡奇第一次说，她希望看到那些男人去坐牢。”

这个结果，她们等了一年多。2018年12月，两个生还的案犯——30岁的斯叶卡（Xolisa Siyeka）和25岁的乌巴（Mncedisi Vuba）分别被判有期徒刑30年。

现在27岁的卡奇说，“这个结果我很满意。我觉得更安全了，但是，有时我还是会想，他们应该被判无期。”

卡奇对案犯的恨，仅见于此。

Image caption 卡奇希望自己的故事能鼓励其他受害者

案子终结后，卡奇决定放弃匿名，以自己的故事鼓励其它被强暴的女性勇敢站出来。

“我想告诉她们，有过这样的遭遇，不等于没有未来。你仍然可以重返社会，仍然可以继续生活。”

邦佳好像也只表现出非常有限的愤恨。别忘了，媒体曾把她比喻为母狮子。

事实上，邦佳反而希望，强奸女儿的歹徒今后也能做点积极的贡献。“我希望，服完刑出狱后他们会做个不一样的人，用自己的经历证明，改邪归正是有可能的。”

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图片版权 UN Women/Deepika Nath

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