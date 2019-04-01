朝鲜金正男刺杀案 越南女疑犯可能获释

图片版权 EPA Image caption 段氏香在马来西亚轻判后立刻法庭。她在越南的家人表示，对马来西亚的轻判表示高兴，相信段氏香不会谋杀他人。

被控涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩同父异母兄弟金正男的越南女子承认量刑较轻的伤害罪，可能很快获释。此案可能终成无法破解的疑案。

马来西亚一家法院对段氏香犯下可能致命的伤害罪，判处有期徒刑3年4个月监禁，时间从其2017年2月被捕开始算。

不过，她的律师说，根据马来西亚法律，她可能会在2019年5月前获释。

如果此前她被控的谋杀罪名成立，段女士原本将面临死刑。

金正男是朝鲜领导人金正恩早已疏远的同父异母兄弟。2017年2月，在光天化日之下，金正男在吉隆坡机场转机前被人使用神经毒剂VX暗杀。

这一事态发展实际上意味着，没有人对金正男的死负责。他的死亡背后的故事可能将成为悬疑。

判决的现实意义

段氏香在越南的继母表示，对马来西亚的轻判表示高兴，相信段氏香不会谋杀他人。

BBC驻东南亚记者乔纳森·黑德（Jonathan Head）报道称，对段氏香的判决为马来西亚提供了一个挽回谋杀案审判令人尴尬的僵局的方法，但许多人也视这一判决是最后一名在押的被告的正义得到伸张。

然而，这也意味着两名被告女子都将无法再在法庭做证，也无法在法庭上公开详细说明她们是如何卷入这一阴谋的，或者是谁招募了她们。

2019年3月初，马来西亚检方撤销对段氏香的同案嫌疑人、印度尼西亚籍被告女子艾希亚的指控，法院已经将其释放送交印尼方面。

图片版权 Reuters Image caption 吉隆坡机场监视录像显示，金正男（图前右）遇袭后向机场人员求助，随机场人员前往机场医务室时仍能行走。

机场刺杀案

2017年2月13日，金正男单独一人在吉隆坡机场等待乘坐飞机前往澳门。而艾希亚与段氏香在离境区与金正男有身体接触。

图片版权 Getty Images Image caption 印度尼西亚籍被告女子艾希亚释放后，段氏香一度精神濒于崩溃。

案发时，监控录像画面显示，段氏香用手从金正男背后捂过他的面部，随后她们两人一同离开。金不久后即感觉不适要求求助医生。

金正男在被送往医院途中死亡。之后发现，他死于最致命的化学毒剂之一VX神经毒剂。

艾希亚与段氏香均否认对自己的指控，二人称她们以为事发时在参加电视恶搞节目。而向这两名女子下指令的几名男性均已离开马来西亚，这些人后被指为朝鲜特工。

朝鲜坚决否认与这起谋杀案有关。但此案中4名朝鲜嫌疑男子在谋杀案事发当天便已离开马来西亚。

国际刑警组织已对4人发出红色通缉令，但4人迄今仍未归案。