图片版权 Twitter Image caption 美国影星金·凯瑞3月30日他按照一张著名的历史照片勾画了墨索里尼和他的情妇被倒挂尸体的图画.

美国喜剧演员金·凯瑞在推特上画了意大利法西斯独裁者墨索里尼的尸体的漫画，受到墨索里尼的孙女谴责。她说凯瑞应该画画美国的黑暗历史。

金·凯瑞经常在推特上分享具有争议性的政治艺术作品，3月30日他按照一张著名的历史照片勾画了墨索里尼和他的情妇被倒挂尸体的图画。这幅画在推特上被转发了两万多次，8万多人点赞。

凯瑞在漫画下加了解说：“如果你不知道法西斯主义的结局如何，那就问问本尼托·墨索里尼和他的情妇克拉拉·佩塔奇。” 凯瑞可能是针对美国总统特朗普发出上述评论，特朗普一直是他政治讽刺的靶子。

图片版权 AFP Image caption 美国媒体报道说，凯瑞除了表演，还是个政治漫画家。

美国CNN电视曾报道说，凯瑞除了表演，还是个政治漫画家。去年美国加州洛杉矶还有过一个凯瑞的漫画展。

历山德拉

不过这次美国影星得到的回击并非来自“推特之王”特朗普，而是来自墨索里尼的孙女亚历山德拉。亚历山德拉是欧洲议会的右翼成员，她在推特上说美国影星是个“杂种”。她还建议让凯瑞下次画画美国自己的黑历史。

图片版权 Twitter Image caption 越战中的著名照片，被美军汽油弹灼烧的越南村民儿童在路上惊慌失措躲避轰炸。

她贴出了以拉什莫尔山（俗称“美国总统山”）为背景的的美国原著民的图片，以及美国黑人人权活动人士罗莎·帕克斯的照片。罗莎·帕克斯在1950年代在美国实行种族隔离的南方在公共汽车上拒绝坐在后面的黑人座位上以示抗议。

亚历山德拉还发了一张核爆炸蘑菇云的照片，显然她在指责美国在二战后期在日本长崎和广岛投掷原子弹的事。她还在推特上发了越战中的著名照片，被美军汽油弹灼烧的越南村民儿童在路上惊慌失措躲避轰炸。

图片版权 Twitter Image caption 罗莎·帕克斯在1950年代在美国实行种族隔离的南方在公共汽车上拒绝坐在后面的黑人座位上以示抗议。

欧洲议会的议员亚历山德拉显然是在为特朗普辩护，她把美国影星的漫画说成是不过是“肮脏的纸”。

《赫芬顿邮报》报道说亚历山德拉毫不隐瞒而且坚持她的“极右观点”，是意大利"小报中不可缺少的人物"。亚历山德拉一直捍卫她的祖父墨索里尼。去年她曾经威胁要向警方举报那些在社交媒体上诋毁她祖父墨索里尼的人。

图片版权 Twitter Image caption 亚历山德拉贴出以拉什莫尔山（俗称"美国总统山"）为背景的的美国原著民的图片，暗示美国原著民的悲惨历史。

墨索里尼

二战后期，意大利法西斯领导人墨索里尼试图穿过意大利边境逃往中立的瑞士。但是他被游击队捉获并枪决。后来意大利人把墨索里尼和她的情妇，以及其他法西斯领导人的尸体倒悬在米兰的一个加油站前面示众。

墨索里尼1925年宣布国家法西斯党为意大利唯一合法政党，在意大利建立了独裁统治。1935年同德国纳粹领导人希特勒联络，加入反共产国际协议。1940年夏天意大利加入轴心国参加了世界大战。

图片版权 Getty Images Image caption 墨索里尼1925年宣布国家法西斯党为意大利唯一合法政党，在意大利建立了独裁统治。

墨索里尼的儿子罗马诺同亚历山德拉的母亲玛丽亚·西科隆涅结婚。玛丽亚·西科隆涅是好莱坞著名影星索菲亚·罗兰的妹妹。

亚历山德拉在从政前在1980年代作过模特，还当过演员。1983年她曾经上过意大利版《花花公子》杂志的封面。

后来亚历山德拉进入意大利右翼政治，提倡传统家庭价值和妇女权益。她现在是中右翼意大利力量党在欧盟议会的议员。