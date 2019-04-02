中国全面管制芬太尼，为新一轮美中贸易谈判示好

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4月1日（周一），中国宣布将把一切芬太尼类药物列为管制品。从5月1日起，所有芬太尼相关的物质都将纳入毒品管制范畴。

芬太尼（Fentanyl）是一种功效强大的止痛药，在北美正被越来越多人滥用。中国被认为是芬太尼和类似药物的主要来源。

芬太尼是中美关系中又一争持点。深受芬太尼滥用问题困扰的美国一直向北京施压，要求其加强对此类药品的管控。去年12月，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在G20峰会之后展开贸易谈判时，习近平当面承诺管制芬太尼。

中国公安部、国家卫生委员会，以及国家药监局周一发布公告称，将芬太尼类物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》。此前，芬太尼本身已在管制名单上，此次将所有芬太尼类物质都加入管制名列，意在打击以更改药物配方来钻法律空子的走私行为。

芬太尼便宜、易得且毒性强，功效比吗啡强50至100倍，少量即足以致死，在美国仅被批准用于癌症等引起的严重疼痛。

图片版权 Getty Images Image caption 美国执法机构查获的芬太尼药品

根据美国疾病控制和预防中心的数据，芬太尼在全美每年导致超过1.8万人死亡，超越海洛因与羟考酮，成为美国最致命的药品。 去年5月，美国执法机关在内布拉斯加州搜获54公斤芬太尼药品，这一剂量估计足以杀死2600万人。

然而，中国官员在宣布全面管制芬太尼同时，否认美方关于中方管制不力的指控，反指美国需要解决自身问题。

国家禁毒委员会副主任刘跃进表示，美方关于“大部分芬太尼来自中国”的指控“缺乏证据、有违事实”。

“中国对芬太尼类药品的管控是非常严格的，合法厂家生产的芬太尼类药品从来没有发生过流弊，也不可能流入美国。”他指，中国执法部门侦破过数起涉及芬太尼的案件，境内外违法分子以伪装、夹藏等方式通过国际邮包输往美国。“但数量极为有限，不可能是美国的主要来源。”

图片版权 Reuters Image caption 在1日的新闻发布会上，国家禁毒委员会副主任刘跃进否认美方关于中方管制不力的指控，反指美国需要解决自身问题。

刘跃进表示，美国自身存在对处方止痛药滥用及监控不力、药企利益驱动等问题，这些因素导致毒品滥用问题严重。

“（美国）对毒品危害宣传不够，一些人将吸毒与自由、个性、解放等标签挂钩，现半数以上的州又实行了大麻合法化。”刘跃进表示，美国如果想真正解决其芬太尼物质问题，要“加强国内工作”。

中美贸易谈判前的橄榄枝

BBC中文驻美记者 冯兆音

中方禁毒官员强硬反击美国执法不力，但中国全面管制芬太尼的举措，相信会被解读为特朗普政府的一大胜利。

管控芬太尼在如今波涛汹涌的中美关系中，属于“低垂的水果”（low-hanging fruit，则可轻易达成的成果），中方需要作出的让步并不大，而它又恰恰是特朗普政府锐意有所作为的议题。

特朗普对打击芬太尼的态度坚决，在2017年8月，他曾宣布国家进入应对毒品危机的紧急状态。12月会面习近平时，特朗普提出加强监管芬太尼的要求，并在推特公开赞许中方当即许下承诺。

中方选在此时兑现元首会谈时的承诺，有伸出橄榄枝示好之意。

美中贸易谈判正处在关键节点，本周中国国务院副总理刘鹤带领的团队将抵达华盛顿，与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）展开新一轮磋商。

“落实承诺”是贸易谈判过程中美方一提再提的关键词，相信美国将会继续观察中国如何落实这一承诺，尤其在打击非法化工厂家与网络黑市方面。