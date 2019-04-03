美国若关闭美墨边界 会有哪些后果

图片版权 Reuters Image caption 如果停止从墨西哥进口牛油果，美国人恐三周后没有牛油果可吃。

特朗普总统威胁要关闭美国与墨西哥的边界，希冀大量减少非法移民和毒品走私。他表示“很有可能”本周采取行动。但如果他的计划继续，未来两国经贸往来将会如何？

墨西哥是仅次于加拿大和中国、美国第三大的贸易伙伴，因此影响将是直接且广泛。

预期的牛油果（酪梨）短缺只是其中一部分。

Image caption 特朗普曾声称，应对南部边境的"人道主义与安全危机"需要花费57亿美元修建边界墙

总统可以关闭边境吗？

“可以的！”华盛顿特区乔治华盛顿大学政治管理研究院院副教授马修·戴雷克（Matthew Dallek)说，“总统有很大的自由来控制进入美国的人员和货物的流动。”

然而，特朗普总统誓言要“长期”关闭边境，这也是他有可能遇到更多困难之处，因为受影响的人和利益可能会面临多重法律挑战。

戴雷克教授将其与特朗普总统的《旅行禁令》（通常称为《穆斯林禁令》）进行了比较。他在上任后不久通过行政命令发布了《旅行禁令》，其目的是阻止来自几个主要穆斯林国家的难民和人民进入美国。此举在法庭上受到质疑。

“如果边界关闭，将会出现更多混乱，”戴雷克称。“你将会堆积人员和货物，以及重大的政治压力。这将是无法持续的。特朗普将被迫取消这计画并重新开放边界，否则法院会介入。”

请况更糟？

“这有点像谋杀他人后自杀（murder-suicide）”，移民政策研究所主席，安德鲁·塞利（Andrew Selee）称其为无党派智库解释。 “你可以向墨西哥政府开枪，但砲火会弹回美国经济。”

宾州州立大学全球工人权利中心（Center for Global Workers）的学者鲍洛·马里纳罗（Paolo Marinaro）对此表示赞同。“美国和墨西哥是高度一体化的经济体，”他说。

“关闭边境不只影响美国或墨西哥工人，而是会对全球经济产生巨大影响。”

他引用汽车工业作为一典型例子： “该产业在墨西哥拥有超过一百万名工人。墨西哥是全球第三大汽车出口国，为全球企业提供廉价劳动力，”马里纳罗表示。

图片版权 Getty Images Image caption 美国和墨西哥是高度一体化的经济体

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）周五在推特上表示，该国将“不以威胁行动回应。”墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）也敦促谨慎行事。

“我们不会与美国政府对抗，”他说。

特朗普总统担心的绝大多数移民来自中美洲国家，并通过墨西哥入境美国。塞利称，比起美国，墨西哥已经驱逐了更多的中美洲人。

“随着时间推进，在这件事上墨西哥还能做更多，但不是现在。他们现在无力再马上做更多事。”

图片版权 Reuters Image caption 绝大多数移民来自中美洲国家，并通过墨西哥入境美国

影响会是什么？

许多墨西哥人和美国公民在这两个国家工作和生活。许多人参加《信任旅行者项目》 （Trusted Traveller Programme）：一个允许他们在两国间快速通关的计划。

“如果两边出入境戛然而止，它会带给人们生活巨大的冲击，”塞利说。他也是一本名为《正在消失的边界》（Vanishing Frontiers）的作者，书写关于国家间的深刻纠缠。

牛油果怎么办？

美国消费者的直接反应是担心潜在的牛油果短缺，因为墨西哥是该水果的主要产地之一。

一位高阶管理者告诉路透社，如果停止从墨西哥进口牛油果，美国人将在三周后没有牛油果可吃。

你的器材不支持播放多媒体材料 墨西哥边境管制

世界上最大的牛油果经销和种植商“生产任务”（Mission Produce）总裁史蒂夫·巴纳德（Steve Barnard）说：“没有比起现在更糟糕的时间了，因为当季美国几乎100％的牛油果都来自墨西哥。”

“加州牛油果种植刚起步，作物规模小，而且供应量不超过一个月的时间。”

墨西哥还向美国出口番茄，黄瓜，黑莓和覆盆子。

“我们绝对会看到果价上涨。”来自奎特里拉 （Quarterra）一家专门研究南美农业问题和贸易咨询公司的莫尼卡·甘丽（Monica Ganley）说。“对于美国消费者来说，这是个非常现实和切身之问题。”

但它真的会发生吗？

尽管存在不可避免之影响，但达勒克先生认为特朗普可以继续执行该计划。

“他关闭了政府一个多月，然后他投降了。他也被迫收回家庭分离(family separations)命令。边境关闭将允他鼓动狂热的支持者，所以看起来他正在尽全力，然后未来再把责任归咎民主党之阻挡，”他说。

图片版权 Reuters Image caption 宏都拉斯的难民正在跨越边境.

然而，他又认为总统的智囊团可能会引导他用更细致的策略，包括减缓美墨跨境的交通往来，而不是完全关闭边界。

对特朗普“国家紧急情况”的反应

马里纳罗先生不太相信特朗普会行动。 “我不认为关闭边界这威胁，会比他去年在圣地亚哥（San Diego）和蒂华纳（Tijuana）之间建造的墙壁模型来说更有可能发生，那些墙几天前被拆了，”他说。

同时，特朗普同阵营的人否认总统只是在虚张声势。

白宫代理幕僚长麦克·马瓦尼（Mick Mulvaney）上周日对美国广播公司新闻说，只有“很强的理由”才能说服特朗普放弃他的计划。特朗普的顾问凯莉安·康威（Kellyanne Conway） 告诉福斯新闻(Fox News)说这个威胁“当然不是吹牛。”

分析: 安东尼.泽克尔（Anthony Zurcher） BBC 北美记者

美国与墨西哥边境的最新摊牌是特朗普正在谈判的工作。他制造了一个吸睛之威胁 ：大规模关稅，“砲火或怒火”（Fire and Fury）。或者完全关闭边界 ，并用后者作为逼迫对手退却的棍棒。

实际上，如果有的话，这行动往往不会达到那些充满怒气的新闻报导中所描述的那样，也达不到他的政治对手所发出的可怕警告那种规模。

无论结果好坏，最终情况都尚未明朗。

但无论结果如何，美国总统都会声称胜利并继续前进。

不论时间会是多长，关闭整个美国南部边境将是一项荒谬的复杂任务，对德州和加州等地都会造成破坏性之经济后果。

更重要的是，它挡不了难民的流动，他们一旦越过里奥.格兰德（Rio Grande）并在到达任何边界墙之前就会要求庇护。

特朗普先生正在塑造关闭边境这个威胁，并让他的助手们去搞清楚细节。

毫无疑问，这是一种与其他总统不同的外交形式。陪审团仍不确定能让他这个计画成功。