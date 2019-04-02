美国NASA：印度“女神”发力危及国际空间站

图片版权 EPA Image caption 在美国、俄国与中国之后，印度成为第4个成功进行反卫星武器试验的国家。

美国航天局（NASA）称，印度试验反卫星武器之举是一件“可怕的事情”，可能威胁到国际空间站 (ISS)。

NASA局长吉姆·布里登斯廷说，由于这次试验，太空碎片与国际空间站碰撞的风险在10天内上升了44%。

不过他表示: “目前国际空间站仍然安全。如果我们需要，可以操纵它调整轨道。”

在美国、俄国与中国之后，印度成为第4个成功进行反卫星武器试验的国家。

这一代号为“女神力量行动”的反卫星武器试验成功后，印度总理莫迪宣布称，印度已确立了该国作为全球航天超级大国的地位。

印度全国各地3月27日将举行相关庆祝活动。

仍在研究其影响

布里登斯廷对NASA员工发表讲话时，严厉批评了对此类反卫星(ASAT)武器的试验。

他说，NASA已经发现了400块轨道碎片，并正在追踪直径超过10厘米的60块碎片。他说，其中有24块对国际空间站构成潜在威胁。

他批评印度导弹击毁卫星将碎片冲击到国际空间站以上的太空高度。“这种行为与我们需要看到的人类太空飞行的未来是不相容的 。”

印度试射成功后，美国代理国防部长沙纳汉警告说，印度摧毁自己的一颗卫星的反卫星武器的试验可能会在太空造成 “混乱”。

但他表示，华盛顿仍在研究印度试验的影响。

德里坚称，它在近地空间300公里 (约186 英里) 高度的低地球轨道上进行了试验，以免留下可能与国际空间站或卫星碰撞的空间碎片。

印度国防研究与发展组织 (DRDO) 负责人拉迪表示，它特意选择在低层大气层进行的试验，就是因为产生的碎片会很快消失，不会留在太空中。

图片版权 NASA Image caption 太空垃圾碎片尺寸不一，最小的像油漆斑点那么小，最大的是报废的卫星。但一些垃圾虽然尺寸不大，但高速撞击破坏力巨大。（图片来源: Nasa）

布里登斯廷也表示，从积极角度看，在低层大气层进行的试验产生的碎片最终会落入大气层降解。

中国与印度试验比较

国际空间站运行平均高度大约是345公里。高于印度这次试验卫星轨道高度大约45公里。

12年前，中国2007年1月也进行过反卫星武器的试验，在865公里高空摧毁了一颗废弃的气象卫星，但因此在这一高度的轨道上留下了一个巨大的碎片云。

当时，中国的试验引发了国际关注和担忧。美军目前正在总共追踪约1万块空间碎片，据说，其中近三分之一都是当时中国的试验造成的。

军备控制的倡导者对太空空间日益军事化表示关切。反卫星技术将使印度能够在未来任何冲突中摧毁敌国的卫星，这种试验很可能会加剧印度和中国之间日益激烈的地区竞争。

这一宣布也激怒了印度的反对党, 他们指责莫迪在印度大选前利用这次试验为竞选造势，吸引选票，达到其政党政治目的。印度民众将于4月11日开始在全国选举中投票。