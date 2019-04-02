美国NASA：印度“女神”发力危及国际空间站

  • 2019年 4月 2日
A handout photo made available by Indian Space Research Organization (ISRO) and Defense Research and Development Organization (DRDO) shows the launching of Ballistic Missile Defense (BMD) Interceptor missile by DRDO during an an Anti-Satellite (A-SAT) missile test "Mission Shakti" from the A P J Abdul Kalam Island in Odisha, India, 27 March 2019. Prime Minister Narendra Modi earlier announced that Indian scientists conducted Mission Shakti, an anti-satellite missile test that shot down a live satellite at a low-earth orbit. India has entered its name as an elite space power after Indian Space Research Organisation (ISRO) scientists, using an indigenously built anti-satellite missile, successfully shot down a satellite operating in lower orbit. 图片版权 EPA
Image caption 在美国、俄国与中国之后，印度成为第4个成功进行反卫星武器试验的国家。

美国航天局（NASA）称，印度试验反卫星武器之举是一件“可怕的事情”，可能威胁到国际空间站 (ISS)。

NASA局长吉姆·布里登斯廷说，由于这次试验，太空碎片与国际空间站碰撞的风险在10天内上升了44%。

不过他表示: “目前国际空间站仍然安全。如果我们需要，可以操纵它调整轨道。”

在美国、俄国与中国之后，印度成为第4个成功进行反卫星武器试验的国家。

这一代号为“女神力量行动”的反卫星武器试验成功后，印度总理莫迪宣布称，印度已确立了该国作为全球航天超级大国的地位。

印度全国各地3月27日将举行相关庆祝活动。

仍在研究其影响

布里登斯廷对NASA员工发表讲话时，严厉批评了对此类反卫星(ASAT)武器的试验。

他说，NASA已经发现了400块轨道碎片，并正在追踪直径超过10厘米的60块碎片。他说，其中有24块对国际空间站构成潜在威胁。

他批评印度导弹击毁卫星将碎片冲击到国际空间站以上的太空高度。“这种行为与我们需要看到的人类太空飞行的未来是不相容的 。”

印度试射成功后，美国代理国防部长沙纳汉警告说，印度摧毁自己的一颗卫星的反卫星武器的试验可能会在太空造成 “混乱”。

但他表示，华盛顿仍在研究印度试验的影响。

德里坚称，它在近地空间300公里 (约186 英里) 高度的低地球轨道上进行了试验，以免留下可能与国际空间站或卫星碰撞的空间碎片。

印度国防研究与发展组织 (DRDO) 负责人拉迪表示，它特意选择在低层大气层进行的试验，就是因为产生的碎片会很快消失，不会留在太空中。

图片版权 NASA
Image caption 太空垃圾碎片尺寸不一，最小的像油漆斑点那么小，最大的是报废的卫星。但一些垃圾虽然尺寸不大，但高速撞击破坏力巨大。（图片来源: Nasa）

布里登斯廷也表示，从积极角度看，在低层大气层进行的试验产生的碎片最终会落入大气层降解。

中国与印度试验比较

国际空间站运行平均高度大约是345公里。高于印度这次试验卫星轨道高度大约45公里。

12年前，中国2007年1月也进行过反卫星武器的试验，在865公里高空摧毁了一颗废弃的气象卫星，但因此在这一高度的轨道上留下了一个巨大的碎片云。

当时，中国的试验引发了国际关注和担忧。美军目前正在总共追踪约1万块空间碎片，据说，其中近三分之一都是当时中国的试验造成的。

军备控制的倡导者对太空空间日益军事化表示关切。反卫星技术将使印度能够在未来任何冲突中摧毁敌国的卫星，这种试验很可能会加剧印度和中国之间日益激烈的地区竞争。

这一宣布也激怒了印度的反对党, 他们指责莫迪在印度大选前利用这次试验为竞选造势，吸引选票，达到其政党政治目的。印度民众将于4月11日开始在全国选举中投票。

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