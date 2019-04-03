图片版权 Getty Images Image caption 在文莱，同性恋行为本来已属违法。

东南亚小国文莱将实施新的伊斯兰教法规，对同性恋行为施以严酷惩罚，最重刑罚可以是“石刑”。

新的法规定于周三（4月3日）开始实施，涵盖的其他刑罚还包括对盗窃者执行截肢。

这一举措已经引发国际社会的强烈声讨。

文莱的同志群体对新法表示震惊，并且对这种“中世纪的刑罚”感到恐惧。

一名不愿公开身份的文莱同性恋男子向BBC表示：“你一觉醒来发现，你的邻居、你的家人，甚至在路边卖炸虾油条的老奶奶都不把你当人，觉得用石头砸死你是可以的。”

在新法下，同性恋行为的定罪需要个人自己承认，或者被四个证人目睹其实施同性行为。

同性恋在文莱本身已经不合法，此前的最高刑罚是10年监禁。

位于婆罗洲上的文莱由苏丹哈桑纳尔·博尔基亚（Sultan Hassanal Bolkiah）统治，这个国家主要通过石油和天然气出口致富。

现年72岁的这位苏丹还领导着文莱投资局（Brunei Investment Agency），旗下拥有其中一些世界顶尖的酒店，包括英国伦敦多切斯特酒店（Dorchester in London）和美国洛杉矶比弗利山（比华利山）酒店（Beverly Hills Hotel in Los Angeles）等等。

文莱的掌权贵族拥有巨额私有财产，占人口大多数的马来人享受着丰厚的政府福利，且不需要纳税。

该国42万人口当中，有三分之二是穆斯林。

文莱保留了死刑，但是自1957年以来从未执行过。

文莱的伊斯兰教法

文莱在2014年第一次引入伊斯兰教法，当时已经受到广泛遣责。这令文莱拥有一个伊斯兰教法与普通法并行的法律体系。苏丹当时曾说过，新的刑法将会经过几年时间才会全面施行。

第一阶段在2014年实施，涵盖那些会判以监禁和罚款的犯罪。之后文莱延迟了后面两个阶段的进程，这当中涵盖的则是以截肢和石刑为刑罚的犯罪。

图片版权 Getty Images Image caption 苏丹哈桑纳尔·博尔基亚同时也是文莱总理，他是世界最富有的人之一。

然而在上周六（3月30日），政府在官网上发表了一份声明，宣布伊斯兰教法将会在周三（4月3日）全面施行。

之后数日，国际社会就此激起了强烈反响，要求文莱撤回决定。

“这些虐待人的规定在五年前最初讨论的时候就已经受到广泛的遣责，”国际特赦组织（Amnesty International）的文莱事务研究员瑞秋·科阿-霍华德（Rachel Chhoa-Howard）说。

“文莱的刑法是一份有深刻漏洞的立法，当中有一系列侵犯人权的规定。”

联合国亦对此作出回应，称有关立法残酷而不人道，指这是人权维护道路上的一次“严重倒退”。

本周，一些名人均发出呼吁，抵制这个机构旗下的豪华酒店，其中就有好莱坞影星乔治·克鲁尼（George Clooney，佐治·古尼）。

“在我们看到的这些铺天盖地显示世界在倒退回独裁统治的新闻当中，这一条算是最独一无二的了，”克鲁尼在一篇网络专栏中这样写道。

“文莱是一个帝制国家，要改变这些法律，任何抵制的效果肯定都非常小，但是我们真的要间接资助这些侵犯人权的行为吗？”

他呼吁，任何反对这些法律的人都应该抵制入住在美国、英国、法国和意大利的多切斯特酒店。

哪些罪名将受刑？

新法下，以死刑为刑罚的罪行包括强奸、通奸、鸡奸、行劫，以及冒犯或诋毁先知穆罕默德等等。

同样开始实施的还有，堕胎将被施行公开鞭刑，以及对盗窃者进行截肢。

新法也对一些规定作了修改，包括将“游说、要求或者鼓励”18岁以下的穆斯林儿童“接受伊斯兰以外的其他宗教教育”列为犯罪。

该法主要对穆斯林适用，但是其中一些方面也对非穆斯林居民有效。

“惊慌无力”的文莱人

沙希兰·沙赫兰尼（Shahiran S Shahrani Md）是一名40岁的文莱同性恋者，目前正在加拿大寻求政治庇护，他表示在文莱已经能够感觉到新刑法带来的影响。

这名前政府雇员在去年因为脸书（Facebook）上一条批评政府的帖文而被控煽动罪。他说人们感到害怕。

沙赫兰尼向BBC表示：“文莱的同志群体从来就不算开放，但是因为Grindr（一款同性恋应用程式）的到来帮助了人们秘密约会。但是现在，我听到的是几乎都没有人在用Grindr了。”

“他们害怕他们可能会遇到一个假装同性恋的警察。这种事还没有发生，但是因为新的法规，人们很害怕。”

另一名不是同性恋但已放弃伊斯兰教信仰的文莱男性则表示，看着新法实施，他感到“惊慌和无力”。

“我们这些普通市民无力阻止伊斯兰教法实施，”这名不愿公开身份的23岁男子说。

“在伊斯兰教法下，我会因为叛教而面临死刑。”

一名同性恋男子则希望，新法不会广泛地实际执行。

“说实话，我不会太害怕，因为这里的政府经常拿严酷刑罚来虚张声势。不过即使很少发生，但是它还有可能会发生。”

*部分内容来自BBC记者陈炜斯（Yvette Tan）的报道