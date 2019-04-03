妈妈还是祖母？美国一名母亲为同志儿子代孕产子引发争议

图片版权 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 塞茜尔透过人工授孕，上星期为儿子产下女孩，同时为自己添孙。

美国内布拉斯加州一名61岁女子为自己的同性恋儿子当代母，早前为儿子和儿子的伴侣丈夫产下女儿，同时为自己添孙女。

这名女子塞茜尔（Cecile Eledge）说，她得知自己的儿子马修（Matthew Eledge）和丈夫多尔蒂（Elliot Dougherty）想要一个孩子时，就主动提出为他们当代母。她上星期成功产下一名女孩，并把她名为乌马（Uma）。

多尔蒂形容，最初听到塞茜尔的建议时，觉得那是个“十分美好”的想法，形容她是一位“无私的女性”，但这并不是一个一帆风顺的过程。

图片版权 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 马修和多尔蒂的女孩名为乌马。

“令人欢喜若狂的时刻”

在一般异性夫妇来说，人工授孕是无法透过正常方法怀孕时最后的方法，但是同性恋伴侣来说，人工授孕是产下孩子的唯一办法。

塞茜尔说，她提出为自己的儿子当代母时，家人都觉得这只是一个笑话，没有认真看待。但马修和多尔蒂到访家庭科医生后，发现塞茜尔的确可以为他们当代母，为他们产下孩子。

塞茜尔接受一连串的测试后，医生批准她当代母。她的儿子马修捐出精子，马修丈夫的姐姐莱亚（Lea）捐出卵子，之后将受孕的胚胎植入到塞茜尔的子宫。

当验孕棒证实塞茜尔成功怀孕时，她形容那的确是一个“令人欢喜若狂的时刻”。她说这次怀孕与她之前的经验没有太大的分别，只是自己另外两名孩子得知她再怀孕的时候都到点惊讶。“当他们得悉整个情况后，他们都十分支持。”

图片版权 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 马蒂尔最初主动提议，自己为儿子和儿子的同性伴侣当代母。

但内布拉斯加州的法律并没有给她全面的支持。美国最高法院2015年的裁决把同性恋婚姻合法化，适用范围包括内布拉斯加州，但内布拉斯加州最高法院法院到2017年才正式取消同性伴侣不可以领养孩子的限制。

虽然有这些法律改动，塞茜尔说她怀孕的过程仍然受到一些阻碍，例如保险公司以塞茜尔怀的不是自己的孩子为由，拒绝支付她怀孕期间的医疗费用。

另外，乌马的出世证明书也只有塞茜尔和马修的名字，没有马修丈夫多尔蒂的名字。这是因为当地法律订明，证明书内“母亲”一栏写的必须是产子的人。

图片版权 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 马修丈夫的姐姐莱亚（图左）捐出卵子，之后将受孕的胚胎植入到塞茜尔的子宫。

图片版权 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 乌马出生那天，塞茜尔一家人的合照。

“不要过份紧张批评”

马修形容，这只是他遇到众多障碍中的其中一个问题。他原本是一名中学教师，但四年前他告知校方他要跟多尔蒂结婚的时候被解雇。

马修当时的遭遇令学校受到多方批评。许多家长和学生发动了一个网上签名运动，表达对马修的支持，得到超过10万人响应。

他说自己和家人经常听到外界的批评，但他已经学会不要过份紧张。他说：“我们始终有一个家庭，有朋友，有一个支持我们的社区。”

塞茜尔说， 乌马出生一个星期以来健康良好，也将会在一个充满爱的家庭成长。她说：“本来就应该是这样。”