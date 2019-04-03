美国向印度出售反潜直升机 应对中国潜艇威胁

图片版权 AFP Image caption 洛克希德·马丁公司制造的MH-60R型海鹰直升机外号被称为 “罗密欧”，被称为当前世界上最先进的海军舰载直升机。

美国批准向印度出售24架MH-60R型海鹰特种反潜直升机。有评论认为在中国于印度洋扩张之际，这极大增强了印度反潜军力。

2019年4月，美国国务院对印度去年底提交的这份军购请求予以快速答复表示，国务院通知美国国会，从法律上要求其为印度购买价值共计26亿美元的24架直升机开绿灯。

世界最先进直升机

洛克希德·马丁公司制造的MH-60R型海鹰直升机的绰号被称为 “罗密欧”，被形容为当前世界上最先进的海军舰载直升机，是美国海军现役机型之一，这种双引擎直升机具有全天候及恶劣天候下作战的性能，可以执行攻击船只、猎杀潜艇、载运武装人员穿越敌人防线、执行海上搜救等多重复杂任务。

美国国务院在一份声明中表示，这一出售协议将通过加强美印战略关系和改善主要防御伙伴的安全, 支持美国的外交政策和国家安全。

声明表示：印度是美国的一个主要的防御伙伴，印度将继续是在印太和南亚地区为政治稳定、和平与经济发展的一支重要力量。

历史背景

冷战结束后，印度改善了与美国的一度疏远的关系。在世界上最大的两个民主国家都担心中国不断崛起和伊斯兰极端主义兴起的形势下，印美两国找到共同的战略利益，印度已成为美国主要的国防伙伴之一。

随着中国成为全球海军大国，中国对印度洋的兴趣日益增加，印度感到震惊。

在被印度和美国观察家称为 “珍珠链” 的战略中, 中国不断扩大利用位于印度洋的海军基地，其中最让这些观察家注目的是中国在印度历史上的对手巴基斯坦开发的瓜达尔港。

图片版权 AFP Image caption 印度国产航母2013年下水。

印度海军就此回应，将以确保从霍尔木兹海峡到马六甲海峡的整个印度洋的航行自由作为其战略规划宗旨。

巴基斯坦的中国造军舰与反潜直升机

美国制造的“罗密欧”将补充并逐步取代印度海军现役但已经老化的英国制造的海王直升机和俄国造直升机。

近期，中国媒体公开报道称，中国出口给巴基斯坦海军的S-20P潜艇，安装了性能先进的AIP动力系统，可以保证其在静默潜航状态下长途奔袭印度主要海军港口。

巴基斯坦海军目前的主力反潜直升机是中国出口的直-9EC舰载反潜直升机，主要装备在巴基斯坦海军的从中国购买的F-22P导弹护卫舰上。

F-22P导弹护卫舰是中国专门为巴基斯坦海军建造的3000吨级导弹护卫舰，拥有比较完善的防空、反舰、反潜作战能力。