图片版权 BBC Chinese Image caption 巴尔舍夫斯基接受BBC独家专访

美国前贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）在中国有一个鲜明的形象：脖间系着精致斑斓的丝巾、身材瘦小但内心强大的谈判专家。

她不仅在第一线目击了中美经贸关系的历史，还亲手缔造了其中一段传奇。20年前，她作为美国首席贸易谈判代表，在中国加入世界贸易组织（WTO）的关键谈判中扮演了至关重要的角色。

巴尔舍夫斯基近日接受BBC独家采访，如今依然对丝巾情有独钟的她，笑说与“不打不相识”的中国谈判代表龙永图当年结下的友谊仍在延续。

当年WTO谈判的一件轶事如今还为人津津乐道。1999年11月，经过长达六天的最后一轮艰难谈判，从美国飞到北京谈判、连日来几乎没合过眼的巴尔舍夫斯基，与白宫首席经济顾问斯珀林（Gene Sperling）拨电话给时任美国总统克林顿，通知他谈判圆满结束。他们拨打这通历史性电话的地点，竟是外经贸部大楼的女厕所。

曾有媒体报道，他们躲进女厕通话是为了防止对话被中方人员听见，巴尔舍夫斯基告诉BBC中文，那其实另有缘由：“当时收到风声的记者们开始涌入大楼，女士洗手间是唯一一个安静的地方。”

图片版权 Getty Images Image caption 1999年中美WTO谈判结束，巴尔舍夫斯基与中方代表石广生交换协议的历史时刻

另一个20年未变的因素是，中美贸易关系再遇挑战，新一轮谈判4月3日在华盛顿展开。

作为1997年至2001年的美国首席贸易谈判员，巴尔舍夫斯基向BBC分享了她对美中贸易关系、加入WTO以来中国经济改革的见解。她认为，贸易谈判的最终结果很可能是美国移除大部分的现行关税。

美中贸易谈判可能达成何种协议？

据《金融时报》报道，美中贸易谈判已达成九成协议，剩下的其中一个争持点在于，在多大程度上移除美国现行对华商品关税。华府希望保留部分关税以保障中国履行承诺，认为此时移除全部关税存在风险，总统特朗普近期曾表示，或长期保留对华关税。

而在北京看来，在执行承诺的同时要承担关税，并不公平。

巴尔舍夫斯基对BBC中文说，她预期在最终的贸易协议中，美国会移除大部分、或者几乎全部的关税，而中国同意在其履行承诺的一定期间，让美方保有少量关税。

另一大争持点在于如何建立监督中方达成承诺的执行机制。

“我的猜想是，谈判桌上的人想到过一百种执行机制。”

巴尔舍夫斯基指出，国际谈判经常“内外有别”，外界看来两方的立场都很极端，但在谈判桌上，双方很清楚自己和对方都必须让步，以达成某种协议。

中国明白美国会坚持“落实承诺”，而美国也清楚必须坚定督促中方落实承诺。“他们都心知肚明，那剩下的问题就是：如何在美中各自想要达成的目标间，找到合适的平衡。”

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从奥巴马到特朗普，从“中国管控美国”到“非正统”贸易政策

在克林顿时期担任公职的巴尔舍夫斯基直指，在奥巴马执政时期，中美间的经贸对话是“中国管控美国”，美国没有更进一步就结构性改革向中国施压，因此产出的积极结果越来越少，随即导致现今美国政府对中国说“够了”。

“中国利用了当时的对话机制，让其变得流程驱动，成立委员会、分委员会，开中期会议，但成果是非常有限的”，她说， “实际上，外国企业面临的处境变得更艰难”。

她同时强调，中美间保有经贸对话机制十分重要，但对话应是小范围的频繁会面，聚焦具体的承诺和执行结果。

“在一百人的大房间里，什么事情都不会做成。而每边三、五个关键人物的会谈能立即推进进程。”

特朗普政府采取的“美国优先”贸易政策被认为偏离WTO规定，有违自由贸易的价值观，特朗普还曾威胁退出WTO。

巴尔舍夫斯基形容，特朗普上任以来采取“非正统的”贸易政策，例如以保护美国国家安全为理由，对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁和铝材产品加征惩罚性关税。

“从我们的邻居加拿大进口铝材，怎么危害美国国家安全了？”她指出，特朗普政府对某些法律的运用是不恰当的，“我认为美国最终会对此感到后悔。”

图片版权 Getty Images Image caption 巴尔舍夫斯基现为美国威凯平和而德律师事务所国际业务高级合伙人。

在对华贸易政策方面，她批评以缩小中美贸易逆差为目标“不理性”，结构性经济改革更为关键。20年前的WTO谈判促使中国实行显著的系统性改革，而这似乎也正是现任贸易代表莱特希泽的目标。

作为曾担任同一职位的前辈，她对莱特希泽有何建议？巴尔舍夫斯基没有谈论具体议题，选择回归谈判的基本：“坚定代表美国的利益、清晰传达一贯的立场、知己知彼。”

巴尔舍夫斯基说：“我们都想要天上的月亮和星星，但我们需要的可能只是一个容身之所。”在底线与理想之间，就是谈判的空间。在谈判时多观察、少说话，对方的身体往往比嘴巴先“开口说话”。

美中贸易谈判今昔对比

作为中国加入WTO的其中一位关键推手，巴尔舍夫斯基评价说，中国初加入WTO时，经济改革执行情况良好，人民的生活质量大幅提高。但在2006、07年左右，中国偏离了WTO倡导的市场经济轨道并持续走偏，导致了今日所见的贸易摩擦。

如果中国当时继续市场经济改革，进一步向外企开放国内市场，加大改革金融行业的力度，“中国的经济会比今日更强大，更早成为一个创新的国家，”她说。然而中国走上了另一条道路，使经济增速减缓且波动。

在她看来，正在进行的贸易谈判与20年前的WTO谈判面临的棘手议题，其实十分相似。

图片版权 Getty Images Image caption 新一轮中美贸易谈判，美方由财长姆努钦（左三）和贸易代表莱特希泽（左四）领衔，中方则由国务院副总理刘鹤（右三）带队。

在WTO谈判中，国家政府在经济发展中的角色被显著削弱，但如今国企、政府在中国经济中的权力又再度回升。中国市场准入问题的轨迹也类似，加入WTO后中国成长为世界上第二大的进口国，但在2006、07年，外企对华出口、在华运营的竞争劣势增加。

知识产权一直是让美国担忧的议题。1995至1996年，时任副贸易代表的巴尔舍夫斯基负责美国产品打入中国市场以及知识产权保护的谈判，最终与北京达成《中美知识产权协议》。巴尔舍夫斯基认为，20年来中国在这一问题上取得了重大的进步，但依然有进步空间。

20年前后谈判议题的显著差异在于强制技术转移，如今这是一个更大的挑战。“这个议题在20年前远没有发展出如今的特质与强度，这是两场谈判的一大差别”，巴尔舍夫斯基说。

她认为，目前的中美谈判中，两国有共同目标，都想达成互利的协议。

而在谈判中亘古不变的真理是，所有的谈判都从各方坚持各自立场开始，逐渐向对方靠近。

“协议的真谛是，各方都需要让步。”