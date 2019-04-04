网红“纯素食主义者们”举白旗的背后

图片版权 YouTube/Rawvana Image caption 罗瓦娜在YouTube上一段长为33分钟的道歉视频中说：“很遗憾你们意识到我最近的饮食习惯发生了变化，而且出于健康原因，我不得不吃那些食物。”

瑞贝卡、罗瓦娜、谢夫、阿来门和瑞娥，你可能没听说过这些人，但他们在YouTube上有近200万人关注，是“数字时代的领袖人物”。他们曾致力于推广“纯素食主义”，但在过去几个月已经放弃这种生活方式。

似乎只有植物的饮食导致他们的健康问题。但在瑞娥（Stella Rae）的例子中，她只是“很想吃三文鱼”。

“渴望”

墨西哥裔美国人门多萨（Yovana Mendoza）的网络身份罗瓦娜（Rawvana）在今年3月被意外曝光。

她的朋友（也是所谓的有影响力的人）在Instagram上发布一段两人一起去印尼巴厘岛旅行的视频，视频有罗瓦娜吃鱼的画面。

罗瓦娜后来承认，她已经吃动物蛋白好几个月了。但在视频发布的时候，她仍然在宣传她的“纯素食”饮食建议。她的主张帮她获得商业赞助。

“医嘱”

图片版权 Getty Images Image caption 在YouTube上有近20万粉丝的英国跑酷运动员谢夫（Tim Shieff）表示，吃三文鱼和生鸡蛋让他"10个月来第一次射精"。

罗瓦娜在YouTube上一段长为33分钟的道歉视频中说：“很遗憾你们意识到我最近的饮食习惯发生了变化，而且出于健康原因，我不得不吃那些食物。”

但是罗瓦娜并不是唯一一个饮食发生转变的人。

其他素食主义的“数字时代领袖们”也许为了防止副作用，宣布放弃主张。

在YouTube上有近20万粉丝的英国跑酷运动员谢夫（Tim Shieff）表示，吃三文鱼和生鸡蛋让他“10个月来第一次射精”。

“当你的健康状况下降时，无论对一个健康的人来说这显得多么自私，你都很难不把它放在首位。”

罗瓦娜承认，她从去年12月起就一直在吃鱼，而就在几天前，阿来门放弃素食的事才刚刚“东窗事发”。他们都曾享受过纯素食主义带来的红利。

图片版权 Getty Images Image caption 罗瓦娜的信誉度严重受损。

据美国联合市场研究公司预测，到2025年，肉类替代品的全球市场价值将达到75亿美元，从2018年以来，每年增长近8%。

尽管世界各地的卫生部门都建议转向植物性饮食，但他们并不提倡禁止食用肉类产品。

其中一个主要原因是，科学家们对纯素食是否比素食饮食更健康还存在争议，甚至对含有少量瘦肉和鱼类的饮食也存在争议。

但另一位“纯素食主义推广者”曼国际（Goji Man）表示，这些放弃者的饮食过于极端。

他问道：“你能数出有多少前纯素主义者是一直吃均衡饮食的?”

禁食

图片版权 Getty Images Image caption 据美国联合市场研究公司预测，到2025年，肉类替代品的全球市场价值将达到75亿美元，从2018年以来，每年增长近8%。

在罗瓦娜的“认错”视频中，她还解释说，她在2014年禁食很长一段时间后，开始出现健康问题。

她的月经停了，医生告诉她要多吃脂肪。这迫使这位YouTube用户恢复熟食饮食。

她还出现了贫血问题。2018年，罗瓦娜被诊断出患有一种细菌疾病，可导致慢性腹泻、维生素缺乏和体重下降。因此，她在去年一月又开始吃鸡蛋和鱼。但这一切都是在她的粉丝不知情的情况下进行的。

批评

罗瓦娜在社交媒体上受到了严厉的批评，失去许多粉丝和赞助商。

在抱怨和冷嘲热讽中，有人谈到了听从非专家的营养建议的风险。还有人批评那些把自己的健康托付给一位年轻的Youtube用户的人。

“YouTube用户不是医生，”一名推特用户说。

营养学家兰伯特（Rhiannon Lambert）在接受英国《每日电讯报》采访时说，她发现越来越多的病人出现了营养不良甚至饮食失调的症状。社会学家涂菲克兹（Zeynep Tufekci）去年在《纽约时报》上发表了一篇文章，她指责YouTube促使人们在搜索点击率和视觉化方面采取了更为极端的做法。

“素食主义的视频引流出纯素食主义的视频。慢跑的视频引流出马拉松视频”，涂菲克兹写道。

“人们对YouTube的算法似乎还不够有批判意识。”