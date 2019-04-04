Google+关闭：谷歌挑战脸书失败的背后

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九年前，美国科技巨头谷歌推出自家的社交网站Google+，多年来都无法吸引大量使用者。BBC 科技记者克里斯‧福斯（Chris Fox）报道，谷歌最终在周二（4月2日）把它关闭。

Google+ 在2010年推出的时候，以脸书（Facebook）和推特为竞争对手。它也是谷歌第四次尝试推出社交网站。

谷歌多年来使用不同方法催谷使用者人数，甚至把它与旗下另一个视频网站YouTube作有限度结合，要求YouTube用户必须以Google+帐户留言，但仍未能增加使用者人数。

许多科技评论员早在2011年就断言Google+将无法生存，但它还是支持了九年，直至谷歌去年发现Google+的系统发生资料外泄，决定把它关闭。

图片版权 Google Image caption Google+的介面看起来跟其他社交网站没有太大分别。

Google+是甚么东西？

谷歌在2011年6月推出Google+的时候，只接受获邀请的人开设帐户，之后才公开让所有人登记。

它有许多跟其他社交网站差不多的功能，例如让用户上载照片、更新个人状态等。Google+的其中一个主要功能让用户把自己在网站上的联络人分为不同类别，并可与他们使用多方视频通话。

但谷歌遇到最大的问题，是使用Google+的人少之又少。

美国杂志《福布斯》记者塔西（Paul Tassi）是首批Google+的用家，他说他开启Google+的时候像一个“沙漠”。“那是一个庞大和空荡的荒漠，完全没有朋友更新他们的动态，有许多人已经开通帐户，但他们都没有花時間看看有甚么功能。”

图片版权 Google Image caption 用户可以把自己的Google+联络人分为不同类别。

为甚么Google+搞不起来？

社交网站分析员纳瓦拉（Matt Navarra）认为，Google+从第一天开始就“注定失败”。

他认为，Google+的使用者介面太繁复、太多变化，它也比脸书等社交网站迟来许多，谷歌内部对如何把Google+融合到其他谷歌网站也无法达成共识，这些都影响Google+的发展。

谷歌也要求所有在Google+开设帐户的人以实名登记，被发现使用虚假名字的帐户会被停用，甚至影响到他们的其他谷歌服务，如Gmail。

谷歌最初也做了一个不寻常决定：禁止商业公司在Google+开设帐户，其后才更改政策。

对于少数真正有兴趣使用Google+的人，适应这个系统也不是一件容易的事。脸书使用者会给自己喜欢的帖文“赞好”，推特使用者会可以把帖文标签成“喜欢”，但Google+类似的功能却被称为“加1”。

图片版权 YouTube/Emma Blackery Image caption 一些YouTube用户制作短片，跟谷歌说"别搞我们，我们只是想制作短片"。

谷歌之后做了甚么事情？

谷歌为了推广Google+，把它融合到旗下Gmail、YouTube等其他服务，包括要求用户在YouTube和安卓手机软件下载平台Google Play留言之前，需要开通Google+帐户。

Google+看起来突然多了许多活动，因为谷歌使用者在其他平台的一举一动都被复制到Google+去了。但这个决定却遭到用户反弹，许多为YouTube制作短片的使用者觉得，谷歌滥用了他们的成功，来支撑Google+的发展。

谷歌跟外界说，他们最高峰的时候有5亿用户，但是这些用户当中有多少人真正使用这个网站？

BBC科技记者凯兰乔恩（Rory Cellan-Jones）在2011年撰文指出，最大的问题，是脸书目前7.5亿的用户和推特那1亿用户当中，究竟有多少人“愿意搬到另一个社交平台，或者认为自己需要另一个社交平台”。

图片版权 Google Cemetary Image caption Google+的"墓碑"与其他被下架的谷歌产品并列在"谷歌墓园"。

Google+的终结

创造Google+的贡多特拉（Vic Gundotra）2014年4月离开谷歌，改变随之而来。

Google+受欢迎的部份，例如Hangouts和照片集被分拆出来独立营运，谷歌也把Google+从YouTube分拆开来。

谷歌在2015年尝试集中推广Google+的“群组”功能，却没能重燃外界的兴趣。谷歌去年发现Google+发生了两次资料外泄事故，令谷歌决定关闭这个网站。

谷歌指出，Google+的软件问题令第三方开发商可以取得5200万名会员的资料。而就在这时，谷歌决定以真相安抚外界：Google+的真正使用者其实没有那么多。谷歌在网站公布，超过90%的Google+使用者平均在网站花的时间“少于五秒”。

一个专门纪录被下架谷歌产品的网站，已经为Google+设立“墓碑”。网站创办人哈利马尼（Naeem Nur）说，这个名为谷歌墓园网站的目标，是为了鼓励谷歌的朋友要“继续尝试新的主意”。