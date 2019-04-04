喜马拉雅“山中天堂”：西方娈童癖的新猎场

图片版权 Roberto Schmidt/AFP/Getty Images Image caption 加德满都。在操场玩耍的尼泊尔儿童

喜马拉雅山脉南麓的尼泊尔，风景如画，民风淳朴，三面环山的首都加德满都，更是享有“山中天堂”的美誉。

长期以来，尼泊尔是世界各地众多游客向往的“诗和远方”，但是，尼泊尔也是世界上最为贫穷的国家之一，旅游业，一直是她一条重要的生命线。

2015年，一场特大地震给这个美丽的小国带来灾难性的打击。

所幸的是，过去两三年，越来越多的外国游客又开始重返尼泊尔。加德满都政府更是大力推进，将2020年命名为“尼泊尔旅游年”。

但是，尼泊尔的旅游业也有非常阴暗、震慑良知的一面。有钱的外国人来了，只要肯花钱，几乎什么都能买得到，包括男孩子。

Image caption 地震整整一年后，加德满都的皇宫、寺庙仍然是残砖断瓦

2015年那场地震，留下的不仅仅是残砖烂瓦的大片废墟，也有一大批孤儿、无家可归的流浪儿。

此后，尼泊尔成了西方娈童癖的新猎场。过去两三年，已经有超过10名西方人被控强奸、猥亵男童，人数呈急剧上升趋势。

尼泊尔政府组建新的儿童保护部门。这个部门警察的首要任务就是：追踪西方娈童癖。

BBC南亚记者麦吉文最近在加德满都走在该部门任职的探长、受害男童和入狱服刑的西方“游客”。

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Image caption 加德满都街头，人力车是常见的风景

去过加德满都吗？如果去过的话，我猜你一定去了泰米尔（Thamel）。大多数游客都会到此一游。

狭窄的街巷，两侧是香气四溢的餐馆、色彩明艳的小店，游客摩肩接踵。走在街上，不时会有当地人过来向你兜售礼品，或者拉你去坐人力车。

仔细观察，也能看到更加阴暗的一面，比如卖酒的、夜半舞厅。但表面看来，总体气氛轻松、友好。

在某张程度上，泰米尔给人一种“消过毒”的感觉。流浪儿童、青少年吸毒瘾君子定期被警察带走，警方称这类行动目的是拯救儿童。

一天晚上，我偶尔路过，亲眼看到过一次这样的拯救儿童行动：穿着连帽衫的男孩子被推入警车带走，像囚车一样的警车，有铁栏杆、大锁。

警方说，这是为了保护孩子。孩子会被送到特别的庇护所，最终可能会和家人团聚，或者改邪归正，重新融入社会。

庇护所环境很严酷。我去参观了一所，高大的铁门，手持大棍、牵着狗的卫兵，四周墙上密布铁丝网。100来个青少年排成排坐在地上吃饭，从金属盘子用手抓饭吃。静悄悄的，一点声音都没有，感觉有点怪异。

有个男孩子，人很活泼，眼睛亮闪闪的，很有神，他不怕生，敢说话。

他自称已经14岁，不过看起来也就10岁的样子。他说他喜欢在街头流浪的生活，和小伙伴们在一起，吸胶，偷东西。他盼望着再去流浪。

但是，许多男孩子看起来已经饱受摧残。其中一个，现在20岁，面容清秀、悲哀。他说，三岁时妈妈死了，继母虐待，经常打他，他离家出走。最开始根本不知道怎么过活，受了许多欺负，被人强迫去偷东西。后来，他碰上一位很友好的澳大利亚男人，主动和他交朋友，付钱让他住旅社。

他说，那个外国人是好人，没发生任何不好的事。

我真希望他讲的是真话。

图片版权 Getty Images Image caption 尼泊尔仍然是世界上最为贫穷的国家之一

因为，其他孩子的故事更加丑陋。他们碰到的西方男人，最开始可能显得很友善，会给流浪儿童、通常是年龄很小的男孩子—好吃的、好玩儿的。经过几个星期、甚至几个月的诱惑、准备，他们会邀请男孩回房间，强奸或是猥亵。

在庇护所内，一个不愿意透露姓名、20岁的小伙子告诉我们，有个美国男人，会把孩子带回酒店房间......这个人通常找年龄很小的孩子，10岁以下，因为“像我们这样年纪比较大的不会跟他走”、“年龄小的更好哄骗”。

他说，小孩子告诉他们在酒店房间的遭遇，他们报警。现在，那个美国人坐牢了。

在尼泊尔，娈童仍然是一个让人尴尬的话题。娈童癖干了什么，就连办案警察几乎都说不出口。

仍然有许多尼泊尔人根本不懂，成年男子为什么会去性侵男孩。

但是，不管能不能说出口，西方娈童癖来尼泊尔寻找施虐对象这个问题再也不能继续忽视下去了：太多了。仅在过去两三年间，就有10几个西方中年男子被逮捕，其中许多被定罪。

我去采访了负责调查娈童案的探长卡塔瓦尔（Kabit Katawal）。他是那种很内敛、很坚韧的男人，话不多，但出言谨慎、精准。

卡塔瓦尔探长向我介绍了西方娈童癖的通常运作方式。他们通常会挑选容易下手的男孩子；有时候会得到其他娈童癖的帮忙，在加密网站分享信息；他们诱骗那些男孩、有时也诱骗男孩的家人，常见手段包括给现金、礼物，比如自行车、智能手机，充分利用当地人非常贫困这一事实。

强奸、猥亵男孩子听起来已经非常丑陋，不过，卡塔瓦尔还告诉我们，有些人会先给男孩子下毒，然后性侵；把性侵过程录成视频，上网兜售赚钱。这些视频还会成为广告、吸引更多的娈童癖来尼泊尔。

听完这些，再去加德满都监狱采访因娈童罪服刑的西方男人，很沉重。

监狱条件很简陋，铁皮屋顶，泥泞的院子，金属瞭望哨，警卫很冷酷，背着枪。

出来见我们的那两名西方男子都被判九年有期徒刑。他们的样子糟糕透顶，胡子拉碴，紧张不安，而且满腹牢骚。两人都坚持说他们是清白的，是被腐败官员诬陷。当然，警方否认这样的说法。

图片版权 Getty Images Image caption 警察：他们要对我们国家的孩子做什么？

后来，穿过依然热闹的泰米尔返回酒店。我发现，我无法忘记新近了解的这一切，男孩、警察、囚犯......

游客云集的泰米尔，是当地人和外国人、流浪男孩儿和西方娈童癖交流的主要街区。

知道我所知道的一切之后，我发现，我开始用怀疑、不信任的眼光打量其他西方人。当然，人家可能只是来购物、吃饭。但是我记得，一个曾经被性侵的男孩子告诉我，他再也不喜欢外国人了。

我也记得，有一位警察告诉我，他知道，并不是所有的西方男人都是娈童癖，但是他控制不住，总会暗自思忖，他们要对我们国家的孩子做什么？

过去近三十年间，我来过尼泊尔无数次，我知道，当地人热情好客，会张开双臂欢迎外国人。

现在，他们只能去改，为了保护天真、无助的孩子......