中美谈判形势分析、清华学生举报老师、香港逃犯条例与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 学者担忧，告密风气升温表明“文革反潮”迹象，将置高校老师于一种扭曲和危险的舆论环境。

2019年第14周，新一轮中美贸易谈判在华盛顿展开，美国前贸易代表认为，最终结果很可能是美国移除大部分的现行关税。在中国大陆，大学教授言论自由受到打压，令学者担忧“文革返潮”。香港政府建议修改逃犯条例，外界担忧会削弱香港在“一国两制”下作为独立司法管辖区的地位。

另外，日本在本周公布新年号为“令和”。而在英国，一座巨型地球仪艺术装置以不同颜色标识台湾及中国大陆，掀起两岸学生对各自主权的争论战。同样与台湾相关的李家宝事件，让台湾政治庇护相关法规再成焦点。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.中美贸易谈判20年的变与不变：独家专访美国前贸易代表巴尔舍夫斯基

图片版权 BBC Chinese Image caption 巴尔舍夫斯基接受BBC独家专访

作为1997年至2001年的美国首席贸易谈判员，巴尔舍夫斯基向BBC分享了她对美中贸易关系、加入WTO以来中国经济改革的见解。她认为，贸易谈判的最终结果很可能是美国移除大部分的现行关税。

2. 清华学生举报老师“反党违宪”，告密之风引中国文革忧虑

图片版权 Getty Images Image caption 清华大学在中国内外享负盛名，但近期接连发生老师因言论被调查事件。

中国大陆近期接连发生大学教授因言论受打压事件，清华大学马克思主义学院副教授吕嘉被学生举报“反党违宪”，成为许章润之后该校近期第二位因言论被调查的老师，举报者声称清华大学纪委已回应表示将启动调查。

学生举报老师近年来在中国大陆时有发生，多名教授因言论遭到停职、停课、解聘等处罚。有学者认为，告密和举报行为是透过行政机制压制异见，对鼓励自由讨论的大学教育是一种讽刺，在个人层面亦是突破道德底线的做法。

3. 逃犯条例：中港拟互相移交嫌犯的种种忧虑

图片版权 Reuters Image caption 早前有香港团体发起游行反对政府修改法例，容许香港把嫌疑犯引渡到中国大陆受审。

香港政府近月建议修订法例，容许中国大陆、台湾和澳门以个案形式申请把刑事罪行的嫌疑犯从香港引渡到当地受审，引发外界关注有关修订会削弱香港在“一国两制”下作为独立司法管辖区的地位。

约一万名香港市民早前上街游行，批评政府的建议令香港居民和居港外国人有机会被移交到中国大陆接受审讯，影响香港新闻自由和营商环境，要求当局撒回修例建议。

４. 伦敦政经学院的地球仪点燃两岸学生主权论战

图片版权 BONNIE Image caption 伦敦政经学院（LSE）校内一座地球装置艺术，将大陆与台湾分开呈现，引发大陆留学生抗议。

享誉盛名的英国伦敦政治经济学院日前摆设一座校园艺术装置“颠倒的世界”巨型地球仪 。由于地球仪上的地图以不同颜色及名称标示台湾及中国大陆两地，引发大陆学生不满，掀起两岸学生对于各自主权的争论战。

伦敦政经学院校方周三邀请台湾及中国大陆学生等人召开会议，取得艺术家同意后，决定更改地图，将台湾及中国大陆两地画同样颜色，也就是把台湾纳入中国大陆领土。

５. 日本新年号“令和”：首次出自非中国古籍

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日本政府周一（4月1日）公布新年号为“令和”，“令和”的出处是《万叶集》。日本共同社指，年号首次出自日本古籍，而非中国古籍。

目前日本是全球唯一留存年号制度的国家，许多人对年号会寄托对新时代的想法。日本首相安倍晋三表示，新年号“蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中，文化诞生并成长的意思”。