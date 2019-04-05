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BBC调查发现，海外版抖音 （又称TikTok）一些使用者透过这个社交平台上向未成年人传送色情讯息，抖音却没有及时把这些发布色情讯息的帐户封锁。

BBC记者席尔瓦（Marco Silva）报道，一些抖音用户在其他未成年使用者拥有的帐户上写上色情留言，总数达百多个，最年轻的受害人只有九岁。

抖音收到投诉后，通常都会把相关留言删除，而虽然在抖音上向未成年人传送这些色情讯息违反平台的使用者守则，抖音却没有及时封锁相关帐号，令这些发送色情短信的帐户可以继续向其他人传送类似的讯息。

抖音回应说保护儿童是“整个社交平台行业都面对”的一个问题，但英国当局似乎对这个回应不太满意。英格兰儿童事务专员安·朗费尔德（Anne Longfield）说，她会要求与抖音公司代表会面，讨论BBC发现的问题。

她说她希望孩子可以享受使用抖音的乐趣，但相关的责任问题“同样重要”。

图片版权 TikTok Image caption 这两条留言是部份抖音用户向其他未成年用户发送的色情讯息，内容的意思大概是要向这些未成年用户作出不雅行为。

问题有多严重？

抖音让使用者上载短片，十分受年青人欢迎。抖音说自己在全球有五亿用户，但没有向BBC透露当中多少是英国用户。

BBC花费三个月时间，收集了许多向未成年用户发布的留言。BBC之后利用一般用户也能用的方式，向抖音举报这些留言。

抖音在收到举报后24小时内移除了大部份留言，但许多其他类似的留言仍然没有删除，相关的帐户也没有被封锁或移除。抖音的使用守则禁止任何人在平台上骚扰未成年人，守则又声明如果公司发现任何“针对或危害儿童”的讯息，可能会把个案转交执法部门。

Image caption 抖音的资料显示它目前在全球有约五亿用户。

抖音是否拥有太多未成年用户？

BBC的调查显示，抖音删除留言后，相同的帐户继续在其他未成年用户发布的视频留言，内容同样是色情讯息。

许多留言者都利用虚假名字开设帐户，然后留言，但也有人似乎利用真实名字开设的帐号留言，这些帐号当中许多都是成年男性。除了色情的留言外，一些讯息也包含了暴力或威胁。

英格兰儿童事务专员朗费尔德认为，抖音在这个过程中，为这些留言者提供一个与未成年人接触的渠道。

一位名为克里斯的父亲接受BBC访问时指出，他10岁儿子没有得到他的同意，一月的时候登入抖音，过了没久，开始有人透过抖音向他儿子的手机发讯息。克里斯说，讯息的内容许多都具威胁性，内容大概跟儿子说“我知道你是谁，我要来抓你”等等。

发送这些讯息是人是一名成年男性，虽然并不是色情讯息，克里斯还是不禁想：如果他的儿子开始跟对方说话，“后果会是怎样？”

克里斯之后从儿子的手机删除抖音，又向儿子就读的学校通报事件。他形容，这个经历“令人恶心”。“抖音有一个责任，如果登录这个程式的人收到这些讯息，他们最少应该向警察报案。”

图片版权 TikTok Image caption "我可以吗你玩吗"、"快快躺上那床上"──抖音上的不当留言有暗示的，也有明显地不当的。

用户感觉如何？

斯蒂尔（Emily Steers）和克恩斯（Lauren Kearns）在抖音上有一个十分受欢迎的频道，有超过100万名粉丝。克恩斯说，她有时候会收到讯息要求她把自己的照片发送给对方，感觉“怪怪的”。

她说，她们收到的大部份讯息都是粉丝的留言，内容没有特别，但BBC在当中仍然发现了一些含有色情内容的留言。

BBC向抖音举报了这些留言，但24小时后这些留言仍然未被删掉。

斯蒂尔的父亲马克（Mark Steers）对BBC说情况令人担心。“如果（抖音）发现一些人的留言带有色情成份，他们应该有权力立即把这些人封锁或立即把留言去掉。”

Image caption 英国国会议员柯林斯表示会检视抖音如何核实使用者年龄的措施。

抖音使用者太年轻吗？

美国政府今年早些时候指抖音非法收集13岁以下未成年用户的个人讯息，被罚款570万美元。这个案件令外界留意到，许多人都漠视抖音要求使用者必须年满13岁的规定。

抖音被罚款后，开始要求在美国境内的用户向公司提供年龄证明，才让他们开设户口，但抖音目前没有计划向美国境外的用户作类似的年龄核查。BBC发现多个抖音频道由未满13岁的用户主持。

抖音在印度近来也碰到麻烦。当地法院周三（4月3日）以保护儿童及平台上的“色情内容”为由，要求印度政府封锁抖音。

英国国会数字、文化、媒体和体育特别委员会主席达米安·柯林斯（Damian Collins）议员指出，如果社交网站不主动核实使用者的年龄，相关的规定其实没有意义。他透露他已经“与许多社交网站公司商讨如何管制他们网站上的内容，也当然会检视抖音的情况”。

Image caption 英格兰儿童事务专员朗费尔德说，她会要求跟抖音公司代表会面。

抖音有甚么回应？

抖音拒绝接受BBC访问，但透过声明指出公司不断改善目前相关的措施，又会利用新技术监控网站上的内容。

声明又指出，抖音同利用科技和人工方法监控网站内容，并会删除不良内容，但没有透露它雇用多少人做这个工作。

英格兰儿童事务专员朗费尔德说，她会要求跟抖音公司代表会面，又指出大部份问题都与平台上的留言有关。她鼓励公众发现问题后主动向抖音投诉，并要求对方采取行动。