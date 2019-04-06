图片版权 Reuters Image caption 麦肯齐·贝索斯将持有电商巨头亚马逊4%股份，价值356亿美元。

全世界最有钱的男人要离婚，很难涉及巨额财产。亚马逊（Amazon）创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos，又译贝佐斯）与其妻子麦肯齐（MacKenzie Bezos）本周达成的离婚协议便充分证明了这一点。

根据二人协商，麦肯齐·贝索斯将持有电商巨头亚马逊4%股份，价值356亿美元，这也让她成为全世界第三富有的女性，并在全球富豪榜上排名第24位。

那除了麦肯齐外，世界最富裕的女性都还有谁？她们又是如何走到这个位置的？

1. 弗朗索瓦丝·贝当古—梅耶斯（Françoise Bettencourt-Meyers）

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资产净值： 据《福布斯》（Forbes）杂志，梅耶斯身家493亿美元，排在全球富豪榜第15位。

她是谁？

作为法国化妆品品牌欧莱雅（L'Oréal）的继承人，她与其家人一起拥有公司33%股份。

梅耶斯今年65岁，2017年9月，她的母亲利利亚娜·贝当古（Liliane Bettencourt）以94岁高龄辞世后，梅耶斯继承了贝当古的财产。

但其实自2007年后，梅耶斯与贝当古关系开始疏远，且二人就财产等问题开始出现纠纷。因担忧健康恶化的贝当古被身边人利用，梅耶斯还曾发起诉讼。贝当古在世的最后几年间，梅耶斯与母亲的关系得到修复。

梅耶斯同时还是一位学者，曾就希腊诸神与犹太—基督教的关系出版多本著作。

2. 艾丽斯·沃尔顿（Alice Walton）

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资产净值：444亿美元，全球富豪榜第17位。

她是谁？

69岁的沃尔顿是美国超市巨头沃尔玛（Walmart）创始人山姆·沃尔顿（Sam Walton）子女中唯一的女儿。

但与两位哥哥不同，艾丽斯没有经营家族生意，而是将精力放在艺术世界，在家族故乡阿肯色州本顿维尔市（Bentonville, Arkansas）担任水晶桥美国艺术博物馆（Crystal Bridges Museum of American Art）主席。

3. 麦肯齐·贝索斯

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资产净值：超过356亿美元。这只是她所持有的亚马逊股票的价值，而她真正的身家预计超过这个数字。如果你感兴趣，可以关注《福布斯》2020富豪榜，看看究竟会有多高。

她是谁？

麦肯齐今年48岁，与杰夫·贝索斯抚养四名子女。她与贝索斯在同一家对冲基金工作时相识，1993年结婚。

来自加利福尼亚的她是亚马逊最早的员工之一，最早以会计身份加入公司。她同时还出版了两本广受好评的小说，是美国小说家托妮·莫里森（Toni Morrison）口中最出色的学生之一。

麦肯齐娘家姓塔特尔（Tuttle）。她还创建了反欺凌组织Bystander Revolution，该组织旨在鼓励“善良、勇气、包容”等品格。

4. 杰奎琳·马尔斯（Jacqueline Mars）

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资产净值：239亿美元。在麦肯齐跻身富豪榜前身家排在全球排名第33位（此标准同时适用于之后几位人士）。

她是谁？

杰奎琳·马尔斯今年79岁，拥有全球最大糖果制造商玛氏（Mars）三分之一股权，也是玛氏创始人弗兰克·马尔斯的孙女。

她曾在家族企业工作近20年，2016年前一直担任董事会成员。

现在的她更常被称作慈善家，担任华盛顿国家歌剧院（Washington National Opera）及美国国家档案馆（National Archives）等机构董事会成员。

此外还有一个你可能不知道的关于玛氏的信息：它还是美国最大的宠物食品制造商之一。

5. 杨惠妍

资产净值：221亿美元。她是中国女首富，在全世界富豪榜排名第42位。

她是谁？

今年37岁的她是中国房地产巨头碧桂园的大股东，是碧桂园创始人杨国强的女儿。

碧桂园于中国房地产热潮兴起时发展壮大，根据其官网信息，2016年碧桂园为全世界第三大房地产开发商。

杨惠妍毕业于美国俄亥俄州立大学。她手中持于的57%的公司股份绝大多数来自杨国强。

6. 苏珊娜·克拉滕（Susanne Klatten）

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资产净值：210亿美元，全球富豪榜第46名。

她是谁？

克拉滕是德国人，今年56岁。作为榜单上第二位来自欧洲的人士，她的财产来自于汽车及制药业。

在她父母去世后，克拉滕继承了化学公司阿尔塔纳（Altana AG）公司50%股份，同时还和自己的兄弟拥有宝马公司（BMW）近50%的股份。

之后她将阿尔塔纳公司私有化，同时购入多家公司股份，业务极为广泛，从风电到石墨生产均有涉猎。

7. 劳伦·鲍威尔·乔布斯（Laurene Powell Jobs）

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资产净值：186亿美元。全球富豪榜排名第54位。

她是谁？

劳伦·乔布斯今年55岁，是苹果公司共同创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）遗孀。在丈夫去世后，劳伦及其家人继承了苹果及迪士尼（Disney）公司价值200亿美元的财产。

她将继承的财产投资于新闻业，成为《大西洋》（The Atlantic）杂志大股东，同时还投资非盈利性出版物《琼斯母亲》（Mother Jones）及ProPublica。

她还投资编程学校，创建Emerson Collective基金会，致力于促进移民工作及教育改革。

2018年5月，她花费1680万美元在旧金山（San Francisco）购入一座配有六间卧室的别墅，可以看到金门大桥（Golden Gate Bridge）景色。