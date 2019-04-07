图片版权 Getty Images Image caption 普瓦斯基曾在1777年的美国革命战场上与英军作战。

最近的一项研究发现，美国独立战争历史上的著名陆军将军卡齐米日·普瓦斯基（Casimir Pulaski）有可能是一个女人或者两性人。

这名18世纪的波兰裔美国将领出身波兰贵族，后来加入美国开国元勋乔治·华盛顿（George Washington）的军队，并在1777年与英军作战。他在波兰和美国的历史上，均被视为战斗英雄。

大约在20年前，科学家首次在普瓦斯基的骸骨上发现女性的特征，但是当时并没有能力证明骸骨的确是属于他本人。

但是现在，经过DNA测试之后已经确认，这具女性的骸骨的确是普瓦斯基本人。

这项发现是最近一部纪录片《美国的隐秘故事：将军是女人？》（America's Hidden Stories: The General Was Female?）当中作了详细描述。

卡齐米日·普瓦斯基其人

普瓦斯基于1745年出生在华沙，从很小的年纪开始就对政治产生兴趣。

在少年时代，他因为争取波兰独立而被俄国驱逐，逃往巴黎。

正是在巴黎，他认识美洲的革命者本杰明·法兰克林，后者说服他加入殖民地独立运动，参加美国革命，对抗英格兰统治者。

他被认为曾在1777年的布兰迪万河战役（Battle of Brandywine）中救过乔治·华盛顿一命，找到了一条令华盛顿和士兵们能够撤退的道路。

1779年，他在萨瓦纳（Savannah）围攻战中受了重伤，不久后去世，终年34岁。

他的骸骨一直被保存在一个金属容器里，埋在乔治亚州萨瓦纳的一座纪念碑底下。大约20年前，当纪念碑被暂时拆除时，研究人员得以起出他的骸骨，对头骨进行研究。

查尔斯·默布斯（Charles Merbs）当时是亚利桑那州立大学的一名法医人类学家。他向该大学的新闻部门表示，他与乔治亚大学的法医学家凯伦·伯恩斯博士（Dr Karen Burns）一起检查了骸骨。

“我进去之前，伯恩斯博士就对我说：‘进去之后别尖叫着出来’，”默布斯说，“她叫我要非常仔细、全面地研究它，然后我们再坐下来讨论。”

“我走进去，然后立刻就明白她在说什么了。那具骸骨大概是女人得不能再女人了。”

如此证实他是普瓦斯基？

此后，他们还必须证明，这确确实实是属于普瓦斯基而不是别人的骸骨。

他们先是检查了头骨上的伤，确认是与骑马打仗等活动所受的伤一致。

下一步，他们就要检验骸骨的DNA。

由于他们所检验的那部分DNA是经由女性遗传下来的，于是默布斯和伯恩斯就追寻到了普瓦斯基的侄孙的骸骨，看DNA是否吻合。

不过，当时的检验技术还不够先进，他们未能得出任何结果。之后，尸骨被重新埋到纪念碑旁边，而他们的发现被归类为“个人意见”。

此事之后被搁置，直到最近。另外三名研究者决定回过头去研究那些证据，看是否能通过更先进的技术得出更好的结果。

当他们检验骸骨时，比对是吻合的——骸骨上的DNA与普瓦斯基的后代所携带的DNA相同。

联合国指，全世界人口当中有1.7%是生来就有两性人的基因——即他们一出生就同时带有男性和女性的性别特征。

默布斯表示，从小被当作男孩养大的普瓦斯基不大可能怀疑过自己是女性或者两性人——顶多只会觉得“有哪里不对”。

默布斯说：“在那个年代，他们根本不知道。”