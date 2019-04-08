孟加拉国女性摄影：永葆美丽却压力重重

图片版权 Habiba Nowrose

“作为女性，我们经常被迫要展示自己美丽的一面”，29岁的摄影师诺斯罗斯（Habiba Nowrose）说。她拍摄了孟加拉国女性面临的巨大压力。

“在利用美貌满足期待的路上，我们抛弃了个性、想法和创伤。”

“于是我们对自己都不说实话了，再也不暴露内心的想法。”

诺斯罗斯把女性拍摄得光鲜亮丽，但完全遮住面部。尽管这些女性在漂亮的外表上下了很大功夫，但照片却映射了她们缺失的内心。

诺斯罗斯希望这些照片能引起公众对孟加拉国女性的关注，思考她们在让他人快乐的同时失去了多少自我。

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在接受BBC孟加拉语组的采访时，诺斯罗斯说，拍摄这组作品的想法来自“非常痛苦的个人经历”。

图片版权 Shams Jerin Image caption 诺斯罗斯说，她必须与他人的期待做斗争。

诺斯罗斯说，她必须与他人对自己的期望作斗争。

“我大学毕业后，发现人们对我抱有很大期望。必须结婚、生小孩，找一份薪水很高的工作。我看到周围很多女孩都这样做，这种期待迫使她们忘记了自己真正想要的东西。”

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成为摄影师的第一年，诺斯罗斯觉得无论她多么努力地工作，都永远不够。她说，“一位女性如果想证明自己的实力，必须比男性多花两倍的努力。”

诺斯罗斯逐渐觉得自己被困住了。她说：“我觉得我在丧失自我。于是我开始努力使自己快乐起来，对自己说真话。”

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在担任摄影师将近六年后，诺斯罗斯开始拍摄“藏匿”系列。

“我拍摄这个系列是为了排斥这些经历，并且否定他人对于女性的期待”，她说。

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2016年，诺斯罗斯开始在孟加拉国的首都达卡展出这些照片。她说，人们对照片表示出好奇。整体来讲，艺术界的女性理解她想表达的信息，但男性策展人通常需要进一步解释。

“女性会将作品与遭遇过我那些经历的人联系起来，但男性就不会。”

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诺斯罗斯说，孟加拉国的女性摄影师并不多见，这也反应了一部分问题。不过，事情开始发生变化。

“也许变化还没有体现在各个领域，但还是有人重视女性在摄影行业创造的价值”，诺斯罗斯说。

“对于孟加拉国的女性，我只希望她们继续坚强，继续能够分辨善恶。”

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BBC孟加拉语组记者埃斯拉姆（Shyadul Islam）采访