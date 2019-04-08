图片版权 Reuters Image caption 尼尔森自2017年12月起就一直担任国土安全部长。

美国国土安全部部长基尔斯滕·尼尔森（Kirstjen Nielsen）在周日（4月7日）宣布辞职。她在任内执行了美国总统特朗普推行的其中一些备受争议的边境政策。

尼尔森表示，在国土安全部任职是“一生的光荣”。

美国总统特朗普在推特（Twitter）上发帖表示，她的职位会暂时由美国海关和边境保护局（CBP）局长凯文·麦卡利南（Kevin McAleenan）代理。

尼尔森在任内实施了建边境墙和导致移民家庭被拆散的政策。

她在辞职信中未有解释离职的原因，但表示现在“我是时候退出了”，同时还说，美国“现在比我加入本届政府时更安全”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SecNielsen Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 2019年4月7日

在她宣布离职前几天，总统特朗普视察过美国南部边境。

特朗普最近曾威胁说要关闭边境，之后又承诺，给墨西哥一年时间，停止让毒品和移民越过边境进入美国。

克尔斯滕·尼尔森其人

尼尔森在2017年1月加入特朗普政府团队，当时她的身份是前国土安全部长约翰·凯利（John Kelly）的助理。

后来凯利进入白宫担任幕僚长时，她又成为凯利的副手，但后来在同一年回到国土安全部，担任部长。

尼尔森曾极力捍卫特朗普的边境政策，包括将儿童关在铁笼里。这些政策受到强烈的遣责，并在国会受到民主党人的强烈质疑。

2018年6月，尼尔森在华盛顿特区的一家墨西哥餐厅就餐时，抗议者向她发出了嘘声。

但是她对示威不以为然，在推特上表示，她会“不遗余力地工作”，修正这个“破败的移民体系”。

她被指与特朗普关系不佳，不过在公开场合，她显示对特朗普政府相当忠诚。

边境政策收紧的前奏？

－BBC驻北美资深记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析

据报道，克尔斯滕·尼尔森近一年多时间里在特朗普政府内部如履薄冰。她最亲近的盟友、前白宫幕僚长凯利在去年12月离开白宫。现在，随着一年一度的春季回暖，她脚下的那层冰终于破裂了。

又或者，国土安全部长只不过是到达她能力的极限。真实的故事将要等到最后无可避免的爆料，以及内部人士的讲述，这些信息每当特朗普进行内部人士变动时都会被广泛流传的。

不过，似乎明显的是，白宫内部背后有冲突在发生，伴随的是总统对移民问题越来越激烈的言论。

就在两天前，特朗普撤回了原本对罗纳德·维蒂洛（Ronald Vitiello）领导美国移民和海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）的提名，因为总统说，他想要走“更强硬的方向”。

现在，他的国土安全部长——一个他曾认为不够激进的人——也走了。

尼尔森的名字将会永远与特朗普政府拆散移民家庭的边境政策联系在一起，去年这一政策导致两党激烈的争论。总统最终在那次对抗中退缩了，但是这些最近的行动显示，在边境安全问题上更具对抗性的做法将肯定会到来。

各方回应

民主党人已经对尼尔森的离职发表评论。其中马萨诸塞州参议员艾德·马基（Ed Markey）就表示，她的离职“来晚了很多”。

不过，他表示“这场确保特朗普不再侵害移民群体的斗争还远未结束”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SenMarkey Kirstjen Nielsen may not have been the architect of Donald Trump’s inhumane immigration agenda, but she was its steward and her departure is long overdue. But our fight is far from over to ensure Trump’s assault on our immigrant community comes to an end. https://t.co/lHfAFiJJ84 — Ed Markey (@SenMarkey) 2019年4月7日

共和党参议员琳赛·格拉姆（Lindsey Graham）则赞扬尼尔森“尽最大努力去改变一个破败的移民体系和一个破败的国会”。

特朗普则坚称，南方边境的状况是一个危机，并已宣布国家紧急状态，绕过国会为他的边境墙项目拨出资金。

民主党对这一行动表示抗议，并指此次紧急状态的启动违宪。