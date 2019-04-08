英国及欧洲城市抗空气污染 伦敦治霾拿出杀手锏

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦市政府预期通过实施新规，有望将伦敦汽车尾气排放量减少45%。

英国首都伦敦已经正式实施标准严格的车辆尾气超低排放区。此举与欧洲和国际其它都市相比如何？

2019年4月8日早上零点，伦敦在市中心一区地带划出的永久性车辆尾气超低排放区开始生效，对尾气排放不合格车辆征收每车每天12.5英镑（约109元人民币）的收费。

这意味着，预计每天约4万辆机动车未来进入伦敦市中心除了要缴纳拥堵费以外，还要缴纳一笔排放费。

新的规定需要缴费才能进入市中心超低排放区的车辆如下：

不符合欧盟第6标准水平的柴油汽车和面包车 (2015年之前的车辆)；

不符合欧盟第3标准水平的摩托车 (2007年前车辆)；

不符合欧盟第4标准水平的汽油车和面包车 (2006年前的车辆) ；

公共汽车、大客车和货车需要达到或超过欧盟第6标准水平，或者每天支付100英镑。

伦敦的超低排放区划定范围目前等同于拥堵费征收区的范围，但预期2021年将扩大到伦敦二区甚至以外。

伦敦市政府预期通过施行上述新规，有望将伦敦汽车尾气排放量减少45%。

此举与欧洲和世界其它一些都市的减少排放，治理雾霾标准比如何呢？

Image caption 英国首都伦敦已经正式实施车辆尾气超低排放区严格标准。

欧洲的超低排放区与限制柴油车

在整个欧洲，超低排放区的概念和标准水平不同。不同的城市划出了约250块标准不一的超低排放区。但伦敦标准之严格，可谓全球都市首例。

交通与环境研究机构的尤安·勒佩蒂特指出，比如在布鲁塞尔就有个相当大的超低排放区，但标准水平很低。它从去年开始，禁止排放没有达到欧盟第1标准水平的汽车（1992年之前车辆）进入。但那些都是非常旧的车辆，在街上几乎看不到。

柴油车是欧洲各大城市减少尾气排放的重点目标：除了伦敦外，巴黎、马德里、雅典、奥斯陆、汉堡、慕尼黑、斯图加特8大欧洲城市都拟禁止或限制柴油车，或对其征收环境税。

观察人士称，伦敦的车辆减排限制措施可能是欧洲最为严格的。紧跟其后的是马德里和奥斯陆。

Image caption 伦敦的超低排放区划定范围目前等同于拥堵费征收区的范围，但预期2021年将扩大到伦敦二区甚至以外。

马德里自2018年11月以来实施的零排放区规模与伦敦的区域差不多大小，要驶入马德里市区，车辆必须获得授权，并仅适用于电动汽车等零排放车辆。不过，市中心居民可以豁免，在拥有新汽车之前，可以继续使用现有的汽车。

奥斯陆也有个非常雄心勃勃的减排计划。该市已经拆除了700个停车位，创建自行车道和小公园。它在市中心也有一个零排放区。

全球比较

东京早在2000年就开始限制禁止不符合排放标准的大型柴油车的使用。

韩国首尔2017年也出台措施，禁止不符合排放标准的柴油汽车入城。

在美国，旧金山、洛杉矶、丹佛和夏洛特都在考虑或已经实施一些减排措施。但目前还没有美国城市禁止任何形式的柴油汽车通行。

在过去污染较为严重的中国，北京除了实施单双号限行外，2018年9月开始限制超排放标准的柴油大货车进入6环路以内市区。