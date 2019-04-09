流行音乐歌星新的性别认同：“我喜欢女人和男人”

图片版权 Universal Records Image caption 许多年轻流行音歌手正在撕下性别认同标签。

美国歌手亚莉安娜·格兰德（Ariana Grande）上周在歌词上暗示自己是双性恋在网上引发热议。但事实上，真正吸睛的是当下乐坛的性別界线已经开始模糊了。

“我喜欢女人和男人”，这位25岁的年轻女子在《独占》（Monopoly）歌中与她朋友维多莉亚·莫泰特（Victoria Monet）合唱时率性地唱了出来。

BBC音乐记者马克·赛维吉 （Mark Savage）说，面对词曲创作版税和喘不过气的巨大工作量，这句脱口而出的话也引发了外界对这位明星私人生活的种种猜测。

“她是双性恋吗？”一位歌迷在Instagram问道。莫奈特回答说：“该说的她都说了。”

“我的初恋”

在推特上另一位粉丝说，“亚莉安娜不需要帮自己贴上标签”，促使这位流行歌手回应：“我以前没有，现在仍然觉得不需要。”

格兰德并不孤单。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ArianaGrande i haven’t before and still don’t feel the need to now 🖤🧚🏼‍♂️ which is okay — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2019年4月1日

经过几十年在衣柜（未公开性倾向）中艺术家的创作，和许多晦澀难解的歌词后，高举性别和性倾向流动（gender fluid）的新生代流行乐手正挑战刻板印象，并通过音乐庆贺自己的性別认同。

2012年，法兰克·奥申（Frank Ocean）在社交媒体“汤博乐”（Tumblr）发了封公开信，描述了他19岁时如何与一名男子坠入情网，并称之为生命中重大的突破。

“这是我的初恋，它改变了我的生命。”他写道。 “我没有逃避，没有讨价还价，我别无选择。”

值得注意的是，奥申选择在他的职业生涯开始时公开双性恋认同（这封信最初是收入在他的首张专辑“橘色频道”（Channel Orange）唱片中附加的笔记内），事件并没有波及他的唱片销量或声誉。

图片版权 Getty Images Image caption 1987年生的奥申在他的音乐中描述自己的双性认同

来自《Years & Years》乐团的奥立·亚力山大（Olly Alexander）去年对BBC解释称，“我认为‘酷儿’（queer，即性取向或性别认同上非异性恋者）音乐的情况发生了巨大变化。”

“在过去，我们都熟悉的流行音乐明星通常是在他们的职业生涯中段、末段或获得很大成功之后才‘出柜’（公开性倾向）。不过，这对于‘酷儿’性少数来说是‘不可承受之重。’”

“现在看来，艺术家们从生涯初期就可以表示性倾向，而且再也不会是什么耸人听闻的新闻标题了。”

在过去的几年里，像安·玛莉（Anne-Marie）、特洛伊·希文（Troye Sivan）、哈里·斯泰尔斯（Harry Styles）、法国歌手“克莉丝汀与皇后们”（Christine and Queens），以及黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）这样的艺术家们都在歌词中谈到了同性吸引力或双性恋认同。

麦莉·希拉（Miley Cyrus）曾特别对Paper 杂志表示：“我能爱上任何一个成年人——任何18岁成年的人都可能与我相爱。”

当加奈儿·梦奈（Janelle Monae）去年在《滚石》杂志中将自己定义为“泛性恋”（pansexual，意指能与任何性別与性別认同的人恋爱）后，该词在线上词典《Merriam-Webste》的搜索量便增加了110倍。

流行歌曲越来越有描绘同性性行为以及“酷儿”性少数观点的倾向。

梦奈因她的歌曲“粉红色”（Pynk）获得格莱美奖提名，“粉红色”是一首庆祝性，推广爱自己及女性生殖器官的歌曲。

来自英国LGBT基金会的乔·奈莉丝特（Joe Nellist）称，音乐家只是反映了他们这一代人对性倾向的态度。

据英国国家统计署（ONS）调查显示，越来越多的16至25岁的年轻人认为自己是女同性恋、男同性恋或双性恋者。目前这一数字为4.2％，是其它年龄层的两倍多。

“这表明我们正朝着一个更加宽容的社会迈进，人们会感到自信和舒适，亦能够在年轻时‘出柜’”。

大错特错?

葛莱美奖网站执行主编尔布罗德斯基（Rachel Brodsky）说，音乐人也被授予了通过音乐产业结构性的转变，开始在作品中开始表达自己的性认同。

她解释说，“以前，受欢迎的艺术家们是被束缚著，因为音乐产业高管们毫无疑问地会优先考虑什么能做成唱片并赚钱。”

“如果你唱片中提到了禁忌话题，你就会冒险让百思买（Best Buy）或沃尔玛（Walmart）等巨型音乐量贩店不让你的唱片上架。”

“但现在消费音乐的方式完全不同——串流媒体和社交媒体营销方式带来改变。如今有些艺术家的形象以及标签来自于自己的‘真性情’，并制造出大量的社交媒体粉丝。”

“所以你现在看到这些音乐人能在作品及形象表达中更有优势了。”

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崎岖的性別流动宣称

去年瑞塔·奥拉 （Rita Ora）因为她的一首《女孩们》（girls）对唱曲招致批评。她唱道：“有时候我只想亲吻女孩、女孩、女孩与红酒。”

一些听众担心这歌词会延续一种刻板印象：女性只有在喝醉时或为了取悅男性时才能与其他女性发生亲密关系。

奥拉对此道歉，说她“永不会故意伤害其他LGBTQ人群。”

但事件表明，自从凯蒂.派瑞（Katy Perry）唱过《她亲吻一个女孩，并且她喜欢这样做》后，世界已发生变化，只要她的男友不介意的话。

图片版权 Atlantic Records Image caption 有人认为许多明星在“卖腐行销”。

美国明星海尔希（Halsey）说，双性恋作为一种禁忌的想法已经过时而且有破坏性。她的歌曲描绘了自己与女性和男性的关系。

“双性恋作为禁忌的说词给其在社会中的地位造成了极大负面效果。”她说，引用凯蒂·派瑞的歌曲“感觉如此错误，又如此正确。”

“这是我一辈子都要对抗，现在也正在抗争的事。因为我看到网络上有人仍在说，‘当然海尔西会说自己是双性恋，因为这能帮她卖多点唱片。’”

格兰德也同样被指控，她的双性恋宣言被人批评她是在“卖腐”（queerbaiting），即利用双性恋来行销自己：因为她公开过的亲密爱人都是男性。

性取向

但这指控本身就有问题——好像在说有了异性恋关系便可以以某种方式“取消”同性倾向。

现实是，越来越多的人拒绝通过同性或异性恋这些二元性选择来定义自己。

当英国知名投票网站YouGov要求人们在“性取向向度”上表述自己时，超过四分之一的英国人选择了“100％异性恋”以外的选项。

“脸书”亦是一个可靠的社交晴雨表，现在为用户提供70多种性别选择包括双性別（bigender）、泛性別(pangender)、无性別界线（non-binary）和two spirit （双灵，泛指第三性）。

奈莉丝特说，看到流行文化中反映这些趋势非常令人振奋。“对于那些正与自己性倾向有所认同的年轻人产生的影响真的很大，”他表示。

他说，即便是非LGBT艺术家，如“混合甜心”（Little Mix），也“成为LGBT人群的战友’” 。“譬如“混合甜心”最近就曾在杜拜演唱《彩虹旗下的秘密情歌》，而在该地，同性恋是违法的。”

“这是一个正向的转变。意味着即使是非LGBT艺术家也特别支持年轻LGBT族群。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @LMGlobaINews .@LittleMix performed Secret Love Song part II with a LGBT flag behind them, in Dubai, where being gay is illegal. pic.twitter.com/n0lqV5eW96 — LM Global (@LMGlobaINews) 2019年3月23日

美国歌手“国王公主”认为拥有正面榜样至关重要。

“当我还是个孩子的时候，我当时希望有人能让我仰望，她的音乐我兴奋，谁又是同性恋。”她在今年初表示。

她最后追随的是雌雄同体但主要是异性恋的音乐人。如马克·博兰（Marc Bolan)，大卫·鲍伊（David Bowie）和齐柏林飞船（Led Zeppelin）。

“舞台上的人通常都具有暧昧不清的性别气质：你不必是个男孩，也不必是个女孩，亦都能穿紧身裤。”

“这看起来像我的特色。我爱这种表演方式。这让我对自己的性倾向感到舒服，这些家伙全是同性恋。”

按照自己的方式作音乐， 现在国王公主这位歌手很乐意被贴上“未来酷儿偶像”的标签。

“我接受这个标签！”，她说。 “并不只是在说我的歌是关于同性恋。我希望我的音乐很强烈并带有思想，而大家就是因为如此而爱上我的音乐。说到底，这就是我音乐的终极含义。”

这就是为什么布罗德斯基对国王公主，泰根和莎拉乐团（Tegan and Sara）以及特洛伊·希文（Troye Sivan）被称为“酷儿流行乐”时对其有所保留的原因。

“酷儿不是一种类型（genre），而是一种性取向”，她说。

“如果我们使用‘酷儿’这个词来描述某人的声音，我们就会冒着边缘化艺术家的风险。理想情况下，酷儿音乐人应融入更大的流行音乐领域。”

“这就像说 '全女性乐团'一词。在谈到音乐时，某人的性别或性取向到底与音乐有什么关系？”

“说到底，人人都是艺术家。让我们坚持把音乐描述为一种分类形式，而非外表和性倾向的分类，好吗？”