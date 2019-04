电视真人秀，如何使卡戴珊姐妹成为百万富翁

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右:克里斯• 詹娜(母亲)、科勒•卡戴珊、肯达尔•詹娜、考特妮•卡戴珊、金•卡戴珊•韦斯特、诺丝•韦斯特、凯特林•詹娜,凯莉•詹娜

美国一档真人秀节目《与卡戴珊同行》(Keeping Up with the Kardashians)最新的第16季开播,不仅意味着卡戴珊一家的日常喜怒哀乐将再次一览无余地展示给观众,而且也意味着卡戴珊姐妹的各种商品也将再次吸引顾客的眼线。

这档真人秀电视系列节目转眼已经开播10年有余,卡戴珊一家的财富也随之暴涨。

刚满21岁——节目开播时年仅9岁的卡戴珊家小妹凯莉•詹娜( Kylie Jenner )竟然跻身亿万富翁行列。

根据《福布斯杂志》公布的信息,凯莉身价已达10亿美元,成为真人秀明星卡戴珊家族中首富,而她的姐妹们也并不落魄,借着这档真人秀的东风,她们个个都已身家百万。

而卡戴珊们也已成为美国娱乐界的明星,并各自拥有不同的品牌商品。金•卡戴珊•韦斯特( Kim Kardashian West )创立了自己的美容化妆品牌“kimojis”;肯达尔•詹娜( Kendall Jenner )是一位国际时装模特;科勒•卡戴珊( Khloe Kardashian )拥有自己的牛仔装品牌"Good American";大姐考特妮•卡戴珊( Kourtney Kardashian )为很多时装品牌代言与合作。

在一个追求网红的时代,卡戴珊姐妹利用电视和网络的影响竭力发展商业王国,显然她们成功了。卡戴珊姐妹在网络上的粉丝加在一起共有5.37亿之多,她们的影响力促进了她们各自商业王国的拓展和繁荣。

图片版权 Getty Images Image caption 凯莉•詹娜靠自己的化妆品牌成为世界最年轻的亿万富翁之一。

斯拉克斯大学( Syracuse University )企业学教授亚历山大•麦克科尔维( Alexander McKelvie)认为,这档电视真人秀的内容都经过精心策划。

“如果你分析这档节目,你开始会以为这是一个真人秀。但其实它更像是经过策划的,有故事提纲的节目,它向观众精心提供一定的信息,这些信息都是节目制作人和卡戴珊家族想要向观众传达的。”

卡戴珊们如何赚得百万?

本季的真人秀《与卡戴珊同行》聚焦在科勒•卡戴珊卷入的一个"丑闻"中 - 她的一个前男友据称与妹妹凯莉的一个闺密乔丁•伍兹( Jordyn Woods )有染。

在真人秀中,科勒抱怨说:“这件事搞得那么公开,真让人生气!我不能天天生活在电视上!”

而就在这期节目播出前后,凯莉与乔丁合作的一款口红品牌降价一半,很快就告售罄。

尽管凯莉在美国媒体采访中否认这是有意为之。事实是,真人秀中的“丑闻”继续发展了。

在那期节目中,观众还看到科勒正在为她的牛仔装公司做宣传,金和凯莉在一起讨论合作研发一款香水,金的丈夫说唱歌手坎耶•韦斯特( Kanye West)也参加进来谈起他自己的项目。似乎是巧合,大姐考特妮也在这时发起了她个人的生活方式博客网站 Poosh。

图片版权 Reuters Image caption 考特妮和金•卡戴珊亦不失时机地发起了生活方式博客网站。

卡戴珊姐妹的绝大多数商业项目都是在社交网站Instagram 公布的,可以说,这个社交网站更是年轻的凯莉•詹娜商业成功的关键因素。

分析人士认为,她们利用社交网站上拥有无数追随者的商机,创立受到“粉丝”喜欢的品牌。凯莉的化妆品牌就是最好的例子。

2015年11月,当凯莉首次通过她的Instagram 帐号发布自己创立的口红品牌时,数以百万计的“粉丝”通过她的帐号直接购买,也就是说,她由此免除了市场经营成本,并直接得到用户对商品的反馈。

北卡罗来那州立大学企业学教务长助理路易斯•什茨(Lewis Sheats)说:“想想20年前,一个企业家想从20个客户那里得到反馈,他可能不得不邀请他们面谈,或将产品送给客户试验使用,他们也可能不得不站在街口询问路人。而今天在社交网站上,一个产品或仅仅是商业想法,他们就可能在几秒钟之内得到数以千计顾客的反馈。”

卡戴珊家族以前就很会赚钱吗?

在卡戴珊姐妹出人头地的早期,考特妮、金和科勒三姐妹在经商方面并不是一帆风顺。2012年她们创立了一个Khroma Beauty 化妆品牌,但没过多久,商品就因为涉嫌版权问题而从各大商店撤下。

后来她们又创立了Kardashian Beauty 美容产品,但仍然面临一些法律纠纷,直到最近才解决。

她们之后又针对青少年发起了由家长监护使用的“卡戴珊信用卡”(Kardashian Kard),但好景不长,这个信用卡又因为被指称收取过高的管理费而被迫取消。

可见,在商业领域,卡戴珊姐妹并不能做到点石成金。

图片版权 Getty Images Image caption 卡戴珊家族早期还创立过自己的时装品牌。

卡戴珊家族的下一个目标?

《与卡戴珊同行》的电视真人秀合同将一直持续到今年,是否会继续下去尚不清楚。上一季节目的收视率有所下降,从高峰时的130万到节目结尾时只有85万多一点。

如果这档真人秀节目就此结束,卡戴珊姐妹是否还会继续享受她们目前这样的商业成功呢?

“她们肯定不再会得到这么多免费的广告了。”麦克科尔维教授说。

“但在过去她们成功地通过制造各种假冲突一直保持在媒体不断曝光,她们的商业能力如何暂且不提,但她们这种在媒体创造免费广告的能力是不容小觑的。”