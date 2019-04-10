蔡英文华府视讯讲话，台湾大选率先在美开打

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“蔡英文总统，如果你能双掌合十许一个愿，来改变美国与台湾的政治关系，你想实现什么愿望？”

美国前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）4月9日向出现在视讯连线大屏幕上的台湾总统蔡英文，抛出了这一提问。

当日并非蔡英文的生日，但的确是个特殊的场合：纪念美国《台湾关系法》立法40周年的会议。蔡英文以视讯的方式，远程参与了由三家华府顶尖智库合办的会议。

她的愿望是：希望美国高阶资深官员清楚地向台湾和全世界表达，他们视台湾的安全为捍卫民主的关键。

“这个讯息不应只传达给台湾人民，更重要的是要传达给对岸，” 蔡英文说，“他们对台湾的威胁，亦是对自由世界的威胁。”

台湾2020年总统大选在即，蔡英文正面临“外忧内患”，在民进党内面对前行政院长赖清德来势汹汹的挑战，外有来自国民党和无党派人士的冲击。

大选的热身战已在美国率先开打。参选呼声较高的台北市长柯文哲、高雄市长韩国瑜前后脚访美。蔡英文近期也积极与美方互动，二月在接受美国有线电视新闻网CNN专访时宣布竞选连任，三月过境夏威夷，两周内两度以视讯参与华府智库会议。

图片版权 BBC Chinese Image caption 蔡英文以视讯的方式，远程参与了由三家华府顶尖智库合办的会议。

美台关系：“前所未有的稳固”

在9日的视讯演说中，民主与自由是蔡英文屡屡提起的关键词，被她称为台美之间的共同理念。

蔡英文表示，在《台湾关系法》的指导下，台湾与美国是有共同愿景的“永续伙伴关系”，如今“前所未有的稳固”，成为世界上一股“良善的力量”。

《台湾关系法》被认为是美台关系的“定海神针”。1979年4月，中美建交后三个月，美国国会通过该法案。《台湾关系法》为对台军售提供法律依据，它还载明，当台湾人民安全遭受威胁、危及美国在西太平洋的利益时，美国会采取“适当行动”。这一战略模糊（strategic ambiguity）的表述为台湾提供一定程度的安全保障。美国政府40年来坚持的“一个中国政策”，核心内涵就包括美中签署的三项公报与《台湾关系法》。

图片版权 EPA Image caption 特朗普任内的美国依然坚持一个中国政策。

在演讲中，蔡英文赞许历任美国政府及国会信守法案的承诺与支持，肯定美国致力维护与台湾的关系、并遏制中国在“其他理念相近的国家”的影响力。

蔡英文试图说服美方，在抗衡中国上，台湾能成为美国坚实的伙伴。

她主推达成美台双边贸易协议，称其有助减少台湾对中国的经济依赖，同时为美国带来经济和国家安全上的利好。她主动提起中国通讯巨头华为的争议，称台湾是高科技产业的重要参与者，能保证5G网路等的敏感技术供应链“不错落入他人之手”。

无法亲临现场的贵宾

BBC中文驻美记者 冯兆音

英语流利、在美国受高等教育、散发学术精英气息的蔡英文，向来是华府最钟爱的台湾政治人物之一。

四年前，蔡英文竞选总统时，就曾在同一会场演讲，当年同样座无虚席。

由于美台关系的政治敏感性，如今身为总统的蔡英文无法亲自来到现场，但华府智库依然给她堪比红地毯的贵宾礼待。

三大顶级智库合办纪念《台湾关系法》立法40周年会议，活动历时整天，会场是战略暨国际研究中心（CSIS）最大的会议室，而在蔡英文发言前，全场几乎满座。她的头像投影在分布各处的多个大荧幕上。

她演讲中一度咳嗽不止，俯身取过陶瓷杯喝水。一句沙哑的解释“我最近说话太多了，”也引来席间友善的笑声。

讲稿与问答似是事先安排好的，却也符合美方对蔡英文稳重谨慎的普遍印象。

然而，她的演讲本身，并没有得到美国媒体的很多关注，到场采访的媒体主要来自两岸。而在网路上，有两万人实时观看了直播。

但关键的是，她向华府政策圈传达了一个讯息：在中国全面崛起、向美国发起挑战的今日，以自由民主理念相系的美台关系至关重要。

在华府无分党派、一致认同应对中国更强硬的今日，这一讯息相信能赢得不少共鸣。

前美国国会研究处亚洲安全事务研究员简淑贤（Shirley Kan）对我说，台湾有一个好故事，但台湾以往在“推销故事”（sell story）上做得不如人意。“蔡总统刚刚做的，正是试图说服美国及全世界：台湾的民主和自由正处在中国的威胁下。”

据简淑贤的观察，蔡英文自认掌管外交与美台关系的能力，是她个人与台湾的重要资产（asset）。简淑贤认为，美方对蔡英文近期积极、坚定、清晰而一致的一系列战略沟通“非常满意”。

借此次演讲，蔡英文再次展现她处理美台关系的过人能力。在华府的高人气是她谋求连任的一大优势。然而，蔡与党外对手相比更为清晰而强硬的对中表态，对她的连任是好是坏，仍难有定论。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年6月，台湾总统蔡英文和出席美国在台协会新址落成仪式的美国助理国务卿玛丽·罗伊斯（Marie Royce）交谈。

台湾在“威权国家扩张的前线”

在演讲中，蔡英文多次具名或不具名地以“威权政府”、“反自由民主的势力”称呼北京政府。

她批评中国以“经济诱因、管控讯息来源及政治颠覆”等手法分化台湾社会。她还表示，对岸的行为，而非民进党政府，是两岸不安的来源。

“中国正在大肆否决台湾人民国际参与的机会，他们这么做，不是因为今天是民进党执政，也不是因为我们不承认九二共识。他们这么做，是因为他们真心认为台湾人民没有独立参与全球事务的权利。”

她承诺继续增加国防支出，并称这并非由于要与对岸对抗："而是证明台湾有能力有效保护自己，这是台海稳定所需。"

美中台关系，多种表达

蔡英文以民主自由理念亲近美国、与北京划清界限的表态，被一些偏蓝的台湾媒体称为“联美抗中”。

相较之下，她在党外的潜在竞争对手，在中美台关系上，暂时保持着谨慎模糊。就如四年前，当时首次竞选总统的蔡英文，也曾以战略模糊的“维持两岸现状”谋求尽可能多的支持。

上月刚刚到访华府的柯文哲主张“亲美友中”是台湾生存的最佳策略，反对利用美中冲突，操纵外交杠杆。

你的器材不支持播放多媒体材料 高雄市长韩国瑜港澳之旅访中联办惹争议。

访美在即的韩国瑜曾比喻说，美台关系是“先友后婚”，而两岸是“指腹为婚”，在访问港澳时多次婉拒关于两岸关系的提问。

即将在波士顿哈佛大学接待韩国瑜的费正清中心台湾研究小组召集人戈迪温（Steven Goldstein）对记者说，韩一开始可能希望把两岸关系简单化，不谈政治、只论经济。但戈迪温指出，马英九在任时的经验说明了，在两岸问题的背景下，政经问题难以分离。

韩国瑜在访美期间会否作出更明确的政策表述，让外界拭目以待。