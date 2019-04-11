印度大选：中印关系“斗而不破”能否延续为疑问

图片版权 AFP Image caption 莫迪（图左）将寻求延续他政党的领导地位，迎以接拉胡尔·甘地（图右）为首的印度全国人民党挑战。

中国和印度的关系，过去五年在莫迪（Narendra Modi）领导下时晴时雨，一边在领土和外交上角力，一边在经济方面合作。印度将在周四（4月9日）开始举行大选，改选当地人民院议会543个议席，令外界关注这次选举会否改变这中印关系的走向。

最新民意调查显示，莫迪的执政联盟（Bharatiya Janata Party，简称BJP）将会以小量优势击败在野国民大会党（Indian National Congress）。

印度在莫迪过去五年的领导下多次与中国爆发纠纷。两国军方2017年在有边界争议的朗地区发生对峙，最终在当年“金砖五国”峰会举行前结束，但另一方面，中国和印度在国际舞台也不乏各种合作关系。

分析指出，莫迪过去处理与中国的关系时，都把经济与政治分开处理，而不论哪个政党胜出大选，这个政策都会维持。

图片版权 Reuters Image caption 印度大选将为期一个月，选民会以图片内的电子投票机选择属意的候选政党。

是敌人，也是合作伙伴

中国和印度竞争的地方有很多。除了洞朗的争议，中国与印度的地区对手巴基斯坦的关系日渐亲密，巴基斯坦在2015年更把西南部瓜达尔港（Gwadar）租借给中国，建立港口，引起印度不安。

夹在中国和印度之间的尼泊尔也是双方的角力场。被视为亲华派的尼泊尔前总理奥利（KP Sharma Oli）在当地2017年大选胜出，美国《纽约时报》引述分析指，如果印度再不采取行动，中国人在尼泊尔“肯定会越来越受欢迎”。

但另一方面，中國和印度都是金砖五国（BRICS）和上海合作组织成员，印度更是中国牵头的亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Development Bank ） 的其中一名創始成员。

澳大利亚悉尼大学中印关系专家袁劲东形容，莫迪处理外交问题的其中一个特色，是与中国建立一个“务实而具合作性”的关系。他接受BBC中文访问时解释，莫迪在气候变化、金砖五国的框架下合作，但同时在领土纠纷问题上维持强硬态度。

“因此我们可以看到，这两个国家在经济上仍然有合作，但同时也有一些不和。”

中印缺乏信任

袁劲东指出，有意见批评莫迪过去五年花太多时间处理印度对外关系，他认为如果莫迪成功连任，将会把注意力转移至印度的国内事务。

袁劲东又认为，不论是莫迪的印度人民党还是在野印度国会党胜出大选，新任印度政府的对华政策都不会大改变。“从过去中印两国解决问题的方式可以看出，两国都不希望双方争吵会升级成冲突。”

中国在南亚和印度洋地区的影响力近年不断增加，袁劲东指出在中国来说那些都是经济发展计划，但印度始终担心中方的行为会不会有一些不为外界所知的目的。

他认为中国和印度之间“这种互相缺乏信任的情况会持续，但双方都明白它们必须管控他们的关系”。

印度选举有哪些看点？

由于选举规模十分大，印度各地并不会同时举行选举，而是花超过一个月时间，在各地分阶段进行，至5月19日为止，结果将在5月23日公布。

印度政党必须在人民院取得最少272个议席才能执政，各政党也可以选择与其他党派结合，筹组执政联盟。

执政党印度全国民主联盟的主要联手是印度全国人民党，以拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）为首，他在2014年的选举败在莫迪手上。

你的器材不支持播放多媒体材料 印度巴基斯坦冲突：夹在冲突中间的克什米尔平民

BBC国际媒体观察部（BBC Monitoring ） 的分析指出，国内经济、就业和打击贪腐等都是选民关心的议题。

莫迪在2014年的大选后承诺会创造1000万个新职位，又说他的政府在2017至2018年度创造了700万个职位，但被外界质疑数据造假。当地报章1月报道，2017至2018年的失业率是过去45年最差。

印度和巴基斯坦有主权争议的克什米尔地区今年2月发生自杀式袭击，造成40多年印度军人丧生。自此，莫迪领导的全国民主联盟就把选民的注意力重新投射到国防，他在一次选举造势大会中更声言，如果他领导的“新印度”受挑衅、或被巴基斯坦攻击，他不会害怕还击。