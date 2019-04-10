自拍控抢沙发：大师弗洛伊德给你上一课
高举手机，侧过头，撅起嘴、摆出剪刀手......眼下，任何良辰美景，永远少不了这种操作：自拍！
英语中，“自拍”（selfie）一词在2013年收录进入《牛津字典》。然后，这个词就像野火一般迅速蔓延，成为2013年度最火爆的流行词。
看到这里，我们可能很得意，以为自拍是我们这一代发明的神器。这种想法可以原谅，但是，我们也不能高兴得太早。
自拍这个词是确实是我们的发明，但是，自拍这种操作的历史和摄影一样悠久。
第一张自拍1839年出自美国人罗伯特·科尼利厄斯（Robern Cornelius）之手。
我爱我，你也会爱我
想欣赏自己的花容月貌，分分钟可以照镜子，为什么还要去自拍呢？回味一下，感觉好像真有点怪，不是吗？
透析人类的行为，又有谁能比得上精神分析大师弗洛伊德呢？
心理医师托马斯·查莫罗-普雷姆齐（Tomás Chamorro-Premuzic）说，西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）发明了精神分析学，并且推动了自我（ego）、潜意识等这类概念的大众化；
弗洛伊德的一个研究“强项”是自爱过度，或者说，自恋狂（narcissism）。
自恋一词出自希腊神话。纳西瑟斯（Narcissus）是一位美少年。一天，他路过一池清水，口渴了想喝点水。低头一看，倒影好美。纳西瑟斯情不自禁，花费了巨长的时间、巨多的精力欣赏池中少年之美，忽视了身边的真实。
纳西瑟斯越陷越深，试图拥抱倒影，结果溺水身亡。
弗洛伊德说，有点自爱是很自然的。
但是，自爱也可以发展成心理障碍：太爱自己，以至于容不下任何其他人。
这就是我们所说的自恋狂。
你是自恋狂吗？
心理医师设计了一些小测验，检测我们性格当中的自恋迹象。以下是部分结果：
- 自恋狂通常在社交媒体上更活跃
- 晒自拍和自恋过度有关
但是（但是，但是，因为重要所以说三遍）：这仅指男性。
女性通常不如男性自恋，尽管女性发的自拍照要比男性多。
另一方面，美国心理医师温格（Jean Twenge）研究发现，自恋狂人数越来越多：过去10年间，增速等同于肥胖症。
自爱还是被爱？
弗洛伊德的研究成果，一大部分来自于他日常对人和事的观察。
现在，我们可以接触、查阅的信息量巨大，如果弗洛伊德活在今天，肯定是欣喜若狂、充分利用。
毫无疑问，弗洛伊德一定会去研究自拍控这种现象。他肯定会注意到：
狂发自拍照的人，绝大多数并不是因为自己爱上了自己、而是希望别人爱上自己。
不要忘记，弗洛伊德对人性的研究开始于19世纪末。和现在相比，那个时代的性压抑要严重许多。
当时，男人和女人是要保持距离的；人们从小就被告知，谈性是尴尬的；爱性是可耻的。
弗洛伊德有许多病人来自维也纳上流社会圈，她们患有一种怪病：“歇斯底里瘫痪”，身体没明显的毛病，但就是不能走路。
弗洛伊德认为，不走路，其实是这些女人用来引起别人注意的工具。
如果我们希望引起别人的注意、迫切到如此严重的程度，难道，发几张自拍照不是更好吗？
或许是更好，但这并不意味着 ，自拍是完全清白无辜的。自拍对拍的、看的人都有影响。
羡慕季度恨
自拍照一般显示的都是最美好的一面，精心构思、巧妙修剪。
我们身边充斥着那些身材完美、生活幸福的人的照片。
最近的研究显示，这会让提升我们的“羡慕嫉妒恨”，让我们感觉更孤独、不安、差劲。
用弗洛伊德的话说，这让我们更加神经质。
大师会给你点赞吗？
下一次你对着自己举起手机时，想想纳西瑟斯的命运，把注意力集中在真正的朋友身上吧。
或许，你收获的“点赞”比从前少了，但是，大师弗洛伊德一定会给你竖个大指。
这应该让你足够自豪了吧？