自拍控抢沙发：大师弗洛伊德给你上一课

图片版权 BBC Ideas Image caption 自我，超级自我......自拍？

高举手机，侧过头，撅起嘴、摆出剪刀手......眼下，任何良辰美景，永远少不了这种操作：自拍！

英语中，“自拍”（selfie）一词在2013年收录进入《牛津字典》。然后，这个词就像野火一般迅速蔓延，成为2013年度最火爆的流行词。

看到这里，我们可能很得意，以为自拍是我们这一代发明的神器。这种想法可以原谅，但是，我们也不能高兴得太早。

自拍这个词是确实是我们的发明，但是，自拍这种操作的历史和摄影一样悠久。

第一张自拍1839年出自美国人罗伯特·科尼利厄斯（Robern Cornelius）之手。

我爱我，你也会爱我

图片版权 BBC Ideas Image caption 许多人以为，第一张自拍是2003年前置摄像头上市时诞生的，其实164年前，这位美国老兄就尝试自拍啦

想欣赏自己的花容月貌，分分钟可以照镜子，为什么还要去自拍呢？回味一下，感觉好像真有点怪，不是吗？

透析人类的行为，又有谁能比得上精神分析大师弗洛伊德呢？

心理医师托马斯·查莫罗-普雷姆齐（Tomás Chamorro-Premuzic）说，西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）发明了精神分析学，并且推动了自我（ego）、潜意识等这类概念的大众化；

弗洛伊德的一个研究“强项”是自爱过度，或者说，自恋狂（narcissism）。

图片版权 BBC Ideas Image caption 纳西瑟斯爱上了自己的水中倒影

自恋一词出自希腊神话。纳西瑟斯（Narcissus）是一位美少年。一天，他路过一池清水，口渴了想喝点水。低头一看，倒影好美。纳西瑟斯情不自禁，花费了巨长的时间、巨多的精力欣赏池中少年之美，忽视了身边的真实。

纳西瑟斯越陷越深，试图拥抱倒影，结果溺水身亡。

弗洛伊德说，有点自爱是很自然的。

但是，自爱也可以发展成心理障碍：太爱自己，以至于容不下任何其他人。

这就是我们所说的自恋狂。

图片版权 BBC Ideas Image caption 自爱无错，只要别过分

你是自恋狂吗？

心理医师设计了一些小测验，检测我们性格当中的自恋迹象。以下是部分结果：

自恋狂通常在社交媒体上更活跃

晒自拍和自恋过度有关

但是（但是，但是，因为重要所以说三遍）：这仅指男性。

女性通常不如男性自恋，尽管女性发的自拍照要比男性多。

另一方面，美国心理医师温格（Jean Twenge）研究发现，自恋狂人数越来越多：过去10年间，增速等同于肥胖症。

自爱还是被爱？

图片版权 BBC Ideas Image caption 男性更自恋？

弗洛伊德的研究成果，一大部分来自于他日常对人和事的观察。

现在，我们可以接触、查阅的信息量巨大，如果弗洛伊德活在今天，肯定是欣喜若狂、充分利用。

毫无疑问，弗洛伊德一定会去研究自拍控这种现象。他肯定会注意到：

狂发自拍照的人，绝大多数并不是因为自己爱上了自己、而是希望别人爱上自己。

图片版权 BBC Ideas Image caption 女性自拍控中许多都是为了引起别人对自己的注意

不要忘记，弗洛伊德对人性的研究开始于19世纪末。和现在相比，那个时代的性压抑要严重许多。

当时，男人和女人是要保持距离的；人们从小就被告知，谈性是尴尬的；爱性是可耻的。

弗洛伊德有许多病人来自维也纳上流社会圈，她们患有一种怪病：“歇斯底里瘫痪”，身体没明显的毛病，但就是不能走路。

图片版权 BBC Ideas Image caption 歇斯底里症据信只影响女性，症状包括失眠、易怒、紧张、痛苦

弗洛伊德认为，不走路，其实是这些女人用来引起别人注意的工具。

如果我们希望引起别人的注意、迫切到如此严重的程度，难道，发几张自拍照不是更好吗？

或许是更好，但这并不意味着 ，自拍是完全清白无辜的。自拍对拍的、看的人都有影响。

羡慕季度恨

图片版权 BBC Ideas Image caption 那些自拍照降低了让我们的幸福感

自拍照一般显示的都是最美好的一面，精心构思、巧妙修剪。

我们身边充斥着那些身材完美、生活幸福的人的照片。

最近的研究显示，这会让提升我们的“羡慕嫉妒恨”，让我们感觉更孤独、不安、差劲。

用弗洛伊德的话说，这让我们更加神经质。

大师会给你点赞吗？

图片版权 BBC Ideas Image caption 弗洛伊德会给自拍点赞吗？

下一次你对着自己举起手机时，想想纳西瑟斯的命运，把注意力集中在真正的朋友身上吧。

或许，你收获的“点赞”比从前少了，但是，大师弗洛伊德一定会给你竖个大指。

这应该让你足够自豪了吧？