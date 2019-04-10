图片版权 Getty Images Image caption 伦敦劳埃德保险（和再保险）市场汇聚了大批专业技能和保险人才，它拥有来自全球不同地域的资本，为各行业在全球各地的各种业务提供服务。它由成千上万的个人和独立的运营商组成。

英国劳埃德保险市场（劳合社，Lloyd's ）位于伦敦金融城内，但影响遍布全球各地。这里的成员是否还需要有人提醒禁止上班时间酗酒吸毒？

在已经有331年历史的伦敦劳埃德保险市场里，代表着世界各地各种行业的经纪人，交易保险商开会做生意，磨肩接踵，时聚时散。这里被认为是伦敦金融城酒水文化的桥头堡。

还需要像对待小学生一样提醒这里的金融白领人士要注意一些基本行为守则吗？

但在2019年初曝光了一些性骚扰和普遍的粗野行为问题后，劳埃德保险市场决定采取行动。

2017年，该组织已经禁止其员工在上午9点到下午5点之间喝酒。但这只管得了劳埃德保险市场大约800名直接雇员。

看过好莱坞有关金融界题材的大片（比如《华尔街之狼》）的人可以对少数金融界人士酗酒吸毒问题有所了解，但这种消极现象怎么也会延伸到有绅士之称的英国金融圈里呢？

劳埃德大楼

伦敦劳埃德保险（和再保险）市场汇聚了大批专业技能和保险人才，它拥有来自全球不同地域的资本，为各行业在全球各地的各种业务提供服务。它由成千上万的个人和独立的运营商组成。

该组织说，大约有4万名通行证持有人可以进入伦敦金融城的劳埃德大楼。2013年，中国平安保险公司出资2.6亿英镑，从德国商业银行旗下不动产管理公司购得这座大楼。

现在，任何被认为受酒精或毒品影响的人都将被禁止进入大楼。

图片版权 Reuters Image caption 2013年，中国平安保险公司出资2.6亿英镑，从德国商业银行旗下不动产管理公司购得劳埃德保险市场大楼。

保安将有权没收任何违反新规定的人的通行证。

大楼内的酒吧将改为一家咖啡店。

该大楼目前还正在设立一条电话热线，揭露不良行为。任何被认定对性骚扰负有责任的人都有可能被终身禁止进入大楼。

午餐觥筹交错

但并非伦敦劳埃德保险市场的每个人都认为这些规定是合理的。

在离伦敦地标建筑劳埃德大楼不远的地方吸烟的汤姆表示，有关问题被夸大了，没有必要做出这样的规定。

汤姆不愿透露自己的姓氏，甚至不愿向BBC记者证实自己在劳埃德保险市场工作。但他了解有关不当性行为的报道，以及伦敦劳埃德保险市场采取行动的新承诺。

他表示，劳埃德保险市场是和人打交道的地方，不是操作危险机器的场所。上述规定是在告诉人们，他们午饭时没法喝几杯。

不久前，彭博社披露了劳埃德保险市场内一系列有关性和言语不当行为的指控，其中许多索赔是由酗酒问题引发的。该组织清楚内部的一些严重问题，这一点毋庸置疑。

图片版权 Getty Images Image caption 劳埃德保险市场也是人和人工作生意的场所，午餐喝酒成了一部分人的文化。要想生意好，喝酒少不了？

2018年下半年上任的劳埃德总裁约翰·尼尔称这些报道令人不安。他表示，如果确有其事，就不能容忍有关不当语言和行为举止，违反规则者必须承担后果。

该组织知道，禁止饮酒并不能阻止不良行为。不过, 这被视为该组织改进机构文化的一个重要信号。

尽管有些人可能会认为劳埃德的反应过度，但在伦敦金融城，很多人同意该组织需要现代化与时俱进。

一位金融人士说，在伦敦金融城里，劳埃德保险市场有着长时间午餐的名声，这在金融城其它地方已经不多见。

早起就喝？

在劳埃德大楼附近一个酒吧的一位女经理透露，有些人一早起来就要喝。所以酒吧早上7点就已经开张。

她表示，一小批职业人士不仅是午餐酗酒的问题，有些常客会在酒吧一大早开张前就在外面等着，开了以后进来喝酒。有些是下班后来喝。

这些人里有男有女，比如一位男人会喝几大杯啤酒，还有一位女士爱在上班前喝几小杯伏特加。

她表示，喝酒不是大问题，最糟糕的是，一些人会吸毒。在有些圈子里，也许你不吸别人会觉得你有毛病。

图片版权 Getty Images Image caption 一些人认为，有节制的饮酒为何不可？劳埃德保险市场无需禁令。

但也有一位金融人士对禁酒令表示不满说：“我们离开电脑屏幕一会儿讨论业务，喝一杯有何不可？我们都是成年人，如果我们负责任地饮酒，为什么我们的雇主要对我们合情合理的行为制定禁令呢？”